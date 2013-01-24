要想享受美味可口的鲜磨咖啡，需在冲煮前研磨新鲜的咖啡豆。这款咖啡机配有圆锥式研磨器，可以提供理想的研磨粒度，确保口感。
双容器可以存放两种不同类型的新鲜咖啡豆，从而让您享受不同的咖啡豆。
调节咖啡浓度（清淡、适中或浓郁）。
得益于 LCD 液晶显示屏和冲煮旋钮，您可以轻松选择您喜欢的咖啡设置，例如杯数、咖啡浓度和冲煮定时器。
您还可使用研磨咖啡（而非咖啡豆）冲煮咖啡。研磨关闭功能可以禁用研磨器，让您只需将研磨咖啡注入过滤网。
这一智能喷管位于冲煮壶内，可让流入的咖啡在冲煮壶内均匀地循环流动，使得从第一杯到最后一杯咖啡始终保持如一的醇香。
选择您希望咖啡在冲煮后保温的时间。自动关闭时间的调节范围为 10 分钟至 2 小时。
定时器让您伴着新鲜咖啡的芳香醒来。只要准备好咖啡机，设置时间，您就可以在需要的时刻自由冲煮新鲜咖啡。
利用水位标记，轻松准确地为水箱注水。
凭借防滴漏功能，您可以随时中断冲煮过程，冲一杯适合您口味的咖啡。
在 9 种研磨选项中选择您个人喜好的咖啡口味模式。您可以选择细研磨模式，获得较浓郁的咖啡口味，也可以选择粗研磨模式，获得较清淡、柔滑的滴滤咖啡。
得益于方便的冲煮旋钮，您可以轻松地选择和自定义您喜欢的咖啡设置，如杯数和咖啡浓度。
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