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Grind & Brew

咖啡机

HD7762/00
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  • 美味咖啡源于新鲜的研磨咖啡豆 美味咖啡源于新鲜的研磨咖啡豆 美味咖啡源于新鲜的研磨咖啡豆
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    Grind & Brew 咖啡机

    HD7762/00
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    美味咖啡源于新鲜的研磨咖啡豆

    这款小巧紧凑的研磨和冲煮咖啡机带有研磨器，采用十分现代的设计，具有冲煮控制旋钮，可轻松设置您的喜好，制作美味的咖啡。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥1,799.00
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      美味咖啡源于新鲜的研磨咖啡豆

      拥有两个咖啡豆容器的研磨和冲煮咖啡机

      • 玻璃壶
      • 集成式咖啡研磨机
      • 黑色和金属色
      • 带定时器
      一体式咖啡豆研磨机，享受新鲜的研磨咖啡

      一体式咖啡豆研磨机，享受新鲜的研磨咖啡

      要想享受美味可口的鲜磨咖啡，需在冲煮前研磨新鲜的咖啡豆。这款咖啡机配有圆锥式研磨器，可以提供理想的研磨粒度，确保口感。

      鲜咖啡豆双容器创造不同

      鲜咖啡豆双容器创造不同

      双容器可以存放两种不同类型的新鲜咖啡豆，从而让您享受不同的咖啡豆。

      浓度选择功能便于调节咖啡的浓度

      浓度选择功能便于调节咖啡的浓度

      调节咖啡浓度（清淡、适中或浓郁）。

      使用 LCD 液晶显示屏轻松选择咖啡设置

      使用 LCD 液晶显示屏轻松选择咖啡设置

      得益于 LCD 液晶显示屏和冲煮旋钮，您可以轻松选择您喜欢的咖啡设置，例如杯数、咖啡浓度和冲煮定时器。

      也适用于咖啡粉

      也适用于咖啡粉

      您还可使用研磨咖啡（而非咖啡豆）冲煮咖啡。研磨关闭功能可以禁用研磨器，让您只需将研磨咖啡注入过滤网。

      醇香搅动器让咖啡循环流动，创造醇香口感

      醇香搅动器让咖啡循环流动，创造醇香口感

      这一智能喷管位于冲煮壶内，可让流入的咖啡在冲煮壶内均匀地循环流动，使得从第一杯到最后一杯咖啡始终保持如一的醇香。

      保温时间可随心调整（从 10 分钟到 2 小时）

      保温时间可随心调整（从 10 分钟到 2 小时）

      选择您希望咖啡在冲煮后保温的时间。自动关闭时间的调节范围为 10 分钟至 2 小时。

      定时器让您伴着新鲜咖啡的芳香醒来

      定时器让您伴着新鲜咖啡的芳香醒来

      定时器让您伴着新鲜咖啡的芳香醒来。只要准备好咖啡机，设置时间，您就可以在需要的时刻自由冲煮新鲜咖啡。

      方便注水的水位标记

      方便注水的水位标记

      利用水位标记，轻松准确地为水箱注水。

      防滴漏功能方便您随时冲一杯美味的咖啡

      防滴漏功能方便您随时冲一杯美味的咖啡

      凭借防滴漏功能，您可以随时中断冲煮过程，冲一杯适合您口味的咖啡。

      研磨选择器旋钮方便您设置喜爱的口味模式

      研磨选择器旋钮方便您设置喜爱的口味模式

      在 9 种研磨选项中选择您个人喜好的咖啡口味模式。您可以选择细研磨模式，获得较浓郁的咖啡口味，也可以选择粗研磨模式，获得较清淡、柔滑的滴滤咖啡。

      使用冲煮旋钮轻松选择咖啡设置

      使用冲煮旋钮轻松选择咖啡设置

      得益于方便的冲煮旋钮，您可以轻松地选择和自定义您喜欢的咖啡设置，如杯数和咖啡浓度。

      Aroma 密封，可让咖啡豆在容器中保持新鲜

      Aroma 密封，可让咖啡豆在容器中保持新鲜

      技术规格

      • 附件

        随附
        玻璃壶

      • 可持续发展

        冲煮功耗
        1000  瓦

      • 重量和尺寸

        产品尺寸（宽x厚x高）
        212 x 277 x 440  毫米
        重量（含包装）
        6.2  千克
        产品重量
        4.6  千克

      • 设计

        颜色
        • 黑色
        • 银色

      • 技术规格

        热水器
        0
        电压
        220-240  伏
        频率
        50  赫兹
        一壶咖啡的冲煮时间
        10  分钟
        水箱容量
        8 - 12  杯
        水箱容量
        1.2  升
        咖啡温度
        80 - 85  度
        电线长度
        0.85  米
        泵压
        无水泵  巴

      • 原产地

        原产地
        中国

      • 表面处理

        水箱材料
        塑料
        机身材料
        不锈钢 & 塑料

      • 普通参数

        咖啡饮品
        滴滤咖啡
        适用于
        未研磨咖啡豆、研磨咖啡粉
        自定义每杯饮料
        可调节的咖啡浓度
        易于清洁和维护
        • 所有部件均可用洗碗机清洗
        • 可拆卸式过滤网架
        舒适易用
        • 2 个咖啡豆容器
        • 自动关熄功能
        • 显示屏
        • 防滴漏功能
        • 水位标记
        研磨器设置
        3
        显示屏类型
        液晶

      • 服务

        2 年保修
        Y

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