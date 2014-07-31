搜索词

  • 美味咖啡源于新鲜的研磨咖啡豆 美味咖啡源于新鲜的研磨咖啡豆 美味咖啡源于新鲜的研磨咖啡豆
  • Play Pause
  • Play Pause
  • Play Pause

    Grind & Brew 咖啡机

    HD7762/00

    美味咖啡源于新鲜的研磨咖啡豆

    这款小巧紧凑的研磨和冲煮咖啡机带有研磨器，采用十分现代的设计，具有冲煮控制旋钮，可轻松设置您的喜好，制作美味的咖啡。

    查看所有优势

    Grind & Brew 咖啡机

    相似产品

    See all 蒸馏咖啡机

    美味咖啡源于新鲜的研磨咖啡豆

    拥有两个咖啡豆容器的研磨和冲煮咖啡机

    • 集成式咖啡研磨机
    • 咖啡豆双容器
    • 提醒功能
    • 黑色和金属色
    浓度选择功能便于调节咖啡的浓度

    浓度选择功能便于调节咖啡的浓度

    调节咖啡浓度（清淡、适中或浓郁）。

    防滴漏功能方便您随时冲一杯美味的咖啡

    防滴漏功能方便您随时冲一杯美味的咖啡

    凭借防滴漏功能，您可以随时中断冲煮过程，冲一杯适合您口味的咖啡。

    研磨选择器旋钮方便您设置挚爱的口味模式

    研磨选择器旋钮方便您设置挚爱的口味模式

    在 9 种研磨选项中选择您个人喜好的咖啡口味模式。您可以选择细研磨模式，获得较浓郁的咖啡口味，也可以选择粗研磨模式，获得较清淡、柔滑的滴滤咖啡。

    一体式咖啡豆研磨机，享受新鲜的研磨咖啡

    一体式咖啡豆研磨机，享受新鲜的研磨咖啡

    要想享受美味可口的鲜磨咖啡，需在冲煮前研磨新鲜的咖啡豆。这款咖啡机配有圆锥式研磨器，可以提供理想的研磨粒度，确保理想口感。

    也适用于咖啡粉

    也适用于咖啡粉

    您还可使用研磨咖啡（而非咖啡豆）冲煮咖啡。研磨关闭功能可以禁用研磨器，让您只需将研磨咖啡注入过滤网。

    使用 LCD 液晶显示屏轻松选择咖啡设置

    使用 LCD 液晶显示屏轻松选择咖啡设置

    在 9 种研磨选项中选择您个人喜好的咖啡口味模式。您可以选择细研磨模式，获得较浓郁的咖啡口味，也可以选择粗研磨模式，获得较清淡、柔滑的滴滤咖啡。

    定时器让您伴着新鲜咖啡的芳香醒来

    定时器让您伴着新鲜咖啡的芳香醒来

    定时器让您伴着新鲜咖啡的芳香醒来。只要准备好咖啡机，设置时间，您就可以在需要的时刻自由冲煮新鲜咖啡。

    使用冲煮旋钮轻松选择咖啡设置

    使用冲煮旋钮轻松选择咖啡设置

    得益于方便的冲煮旋钮，您可以轻松地选择和自定义您喜欢的咖啡设置，如杯数和咖啡浓度。

    鲜咖啡豆双容器创造更多不同

    鲜咖啡豆双容器创造更多不同

    有了双容器，您可以存放两种类型的咖啡豆。选择您要冲煮的咖啡豆类型。您可以在两种咖啡豆之间进行选择，或者同时选择两种类型，打造您自己的混合口味。

    醇香搅动器让咖啡循环流动，创造理想的醇香口感

    醇香搅动器让咖啡循环流动，创造理想的醇香口感

    这一智能喷管位于冲煮壶内，可让流入的咖啡在冲煮壶内均匀地循环流动，使得从第一杯到最后一杯咖啡始终保持如一的醇香。

    保温时间可调节，范围为 10 分钟至 2 小时

    保温时间可调节，范围为 10 分钟至 2 小时

    您可以选择咖啡冲煮后保持温热的时间，自动关闭时间可在 10 分钟至 2 小时之间调节。

    方便注水的水位标记

    方便注水的水位标记

    利用水位标记，轻松准确地为水箱注水。

    Aroma 密封，可让咖啡豆在容器中保持新鲜

    Aroma 密封，可让咖啡豆在容器中保持新鲜

    技术规格

    • 原产地

      产地
      中国

    • 附件

      随附
      玻璃壶

    • 技术规格

      电线长度
      0.85  m
      电压
      220 伏 - 240  V
      频率
      50  Hz
      水箱容量
      1.2  l
      水箱容量
      8 - 12  cups
      咖啡温度
      80 - 85  degree
      热水器
      0
      泵压
      无水泵  bar
      一壶咖啡的冲煮时间
      10  minute(s)

    • 设计

      颜色
      • 黑色
      • 银色

    • 重量和尺寸

      产品重量
      4.6  kg
      重量（含包装）
      6.2  kg
      产品尺寸（宽x厚x高）
      212 x 277 x 440  mm

    • 普通参数

      适用于
      未研磨咖啡豆、研磨咖啡粉
      易于清洁和维护
      • 可用洗碗机清洗的部件
      • 可拆卸式过滤网架
      自定义每杯饮料
      可调节的咖啡浓度
      研磨机设置
      3
      舒适易用
      • 2 个咖啡豆容器
      • 自动关闭
      • 显示屏
      • 防滴漏功能
      • 水位标记
      显示屏类型
      液晶
      咖啡饮品
      滴滤咖啡

    • 表面处理

      机身材料
      不锈钢 & 塑料
      水箱材料
      塑料

    • 服务

      2 年保修

    • 可持续性

      冲煮功耗
      1000  W

    Badge-D2C

    获取此产品的支持

    查找产品提示、常见问题解答、用户手册以及安全与合规信息。

    推荐产品

    最近查看的产品

    奖项

    最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。