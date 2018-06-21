Grind & Brew 咖啡机
美味咖啡源于新鲜的研磨咖啡豆
飞利浦研磨和冲煮咖啡机带有集成式研磨机，让您尽享源于新鲜咖啡豆的咖啡。出众的双容器可让您在两种咖啡豆之间切换。定时器让您伴着新鲜咖啡的芳香醒来 查看所有优势
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美味咖啡源于新鲜的研磨咖啡豆
拥有两个咖啡豆容器的研磨和冲煮咖啡机
一体式咖啡豆研磨机，享受新鲜的研磨咖啡
要想享受美味可口的鲜磨咖啡，需在冲煮前研磨新鲜的咖啡豆。这款咖啡机配有圆锥式研磨器，可以提供理想的研磨粒度，确保理想口感。
鲜咖啡豆双容器创造更多不同
有了双容器，您可以存放两种类型的咖啡豆。选择您要冲煮的咖啡豆类型。您可以在两种咖啡豆之间进行选择，或者同时选择两种类型，打造您自己的混合口味。
浓度选择功能便于调节咖啡的浓度
调节咖啡浓度（清淡、适中或浓郁）。
使用 LCD 液晶显示屏轻松选择咖啡设置
在 9 种研磨选项中选择您个人喜好的咖啡口味模式。您可以选择细研磨模式，获得较浓郁的咖啡口味，也可以选择粗研磨模式，获得较清淡、柔滑的滴滤咖啡。
也适用于咖啡粉
您还可使用研磨咖啡（而非咖啡豆）冲煮咖啡。研磨关闭功能可以禁用研磨器，让您只需将研磨咖啡注入过滤网。
醇香搅动器让咖啡循环流动，创造理想的醇香口感
这一智能喷管位于冲煮壶内，可让流入的咖啡在冲煮壶内均匀地循环流动，使得从第一杯到最后一杯咖啡始终保持如一的醇香。
保温时间可调节，范围为 10 分钟至 2 小时
您可以选择咖啡冲煮后保持温热的时间，自动关闭时间可在 10 分钟至 2 小时之间调节。
定时器让您伴着新鲜咖啡的芳香醒来
定时器让您伴着新鲜咖啡的芳香醒来。只要准备好咖啡机，设置时间，您就可以在需要的时刻自由冲煮新鲜咖啡。
方便注水的水位标记
利用水位标记，轻松准确地为水箱注水。
防滴漏功能方便您随时冲一杯美味的咖啡
凭借防滴漏功能，您可以随时中断冲煮过程，冲一杯适合您口味的咖啡。
研磨选择器旋钮方便您设置挚爱的口味模式
在 9 种研磨选项中选择您个人喜好的咖啡口味模式。您可以选择细研磨模式，获得较浓郁的咖啡口味，也可以选择粗研磨模式，获得较清淡、柔滑的滴滤咖啡。
使用冲煮旋钮轻松选择咖啡设置
得益于方便的冲煮旋钮，您可以轻松地选择和自定义您喜欢的咖啡设置，如杯数和咖啡浓度。
技术规格
-
原产地
- 产地
-
中国
-
附件
- 随附
-
玻璃壶
-
技术规格
- 电线长度
-
0.85
m
- 电压
-
220 伏 - 240
V
- 频率
-
50
Hz
- 水箱容量
-
1.2
l
- 水箱容量
-
8 - 12
cups
- 咖啡温度
-
80 - 85
degree
- 热水器
-
0
- 泵压
-
无水泵
bar
- 一壶咖啡的冲煮时间
-
10
minute(s)
-
设计
- 颜色
-
树莓红
-
重量和尺寸
- 产品重量
-
4.6
kg
- 重量（含包装）
-
6.2
kg
- 产品尺寸（宽x厚x高）
-
212 x 277 x 440
mm
-
普通参数
- 适用于
-
未研磨咖啡豆、研磨咖啡粉
- 易于清洁和维护
-
- 自定义每杯饮料
-
可调节的咖啡浓度
- 研磨机设置
-
3
- 舒适易用
-
-
2 个咖啡豆容器
-
自动关闭
-
显示屏
-
防滴漏功能
-
水位标记
- 显示屏类型
-
液晶
- 咖啡饮品
-
滴滤咖啡
-
表面处理
- 机身材料
-
不锈钢 & 塑料
- 水箱材料
-
塑料
-
服务
- 2 年保修
-
是
-
可持续性
- 冲煮功耗
-
1000
W
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