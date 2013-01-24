如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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Airfryer 空气炸锅采用独特的专利高速空气循环技术，与传统电炸锅相比，需油很少或根本无需用油即可让您煎炸、烧烤、炒制、烘焙出脂肪量极少的美味点心和美餐！凭借专利高速空气循环技术，飞利浦 Airfryer 空气炸锅比传统电炸锅产生的气味更少，在日常使用中易于清洁，既健康又经济！
集成计时器，可以预设长达 30 分钟的烹饪时间。自动关闭功能包括“就绪”声音指示。可调节温度控制可让您为食物预设最佳烹饪温度高达 200 度。享用金黄色脆炸薯条、小吃、肉类美食等，所有食物均在适宜温度下制作，以便获得最佳效果！
飞利浦 Airfryer 空气炸锅创新的专利高速空气循环技术不仅适合煎炸，也可以让您烧烤、烘焙和炒制您挚爱的菜肴，一站式解决方案为您制作全部美食。
飞利浦 Airfryer 空气炸锅采用出众的设计，快速循环的热空气、海星底盘设计和理想加热模式的结合可让您快速、便捷、更健康地煎炸出各种美味大餐，而不必加油。
可分离式不粘涂层抽屉和食物炸篮均可用洗碗机清洗，清洁十分方便。
该食谱由多名烹饪专家编写，带给您可在 Airfryer 空气炸锅中烹饪的各种低脂肪煎炸食物的灵感。其中还介绍了展示产品多功能性的食谱，让您以更健康、更快速和更方便的方式煎炸、烘焙和炒制食物。
服务
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容量
表面处理
可持续发展
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