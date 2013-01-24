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Viva Collection

Airfryer 空气炸锅

HD9220/50
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  • 脂肪量最多可降低 80% 的美味油炸食物！* 脂肪量最多可降低 80% 的美味油炸食物！* 脂肪量最多可降低 80% 的美味油炸食物！*
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    Viva Collection Airfryer 空气炸锅

    HD9220/50
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    脂肪量最多可降低 80% 的美味油炸食物！*

    飞利浦高速空气循环技术可让您通过空气制作外脆里嫩的美味食物。需油很少或根本无需用油即可确保烹饪的口感和鲜美的味道！ 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥1,299.00
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      脂肪量最多可降低 80% 的美味油炸食物！*

      烹饪效果源于专利高速空气循环技术

      • 低脂肪 空气炸锅
      • 多功能炊具
      • 白色/银色
      • 800 克
      专利高速空气循环技术，带来健康的煎炸食物

      专利高速空气循环技术，带来健康的煎炸食物

      Airfryer 空气炸锅采用高速空气循环技术，与传统电炸锅相比，需油很少或根本无需用油即可让您煎炸、烧烤、炒制、烘焙出脂肪量非常少的美味点心和美餐！凭借专利高速空气循环技术，飞利浦 Airfryer 空气炸锅比传统电炸锅产生的气味少，在日常使用中易于清洁，既健康又经济！

      可调整时间和温度控制

      可调整时间和温度控制

      集成计时器，可以预设长达 30 分钟的烹饪时间。自动关闭功能包括“就绪”声音指示。可调节温度控制可让您为食物预设烹饪温度高达 200 度。享用金黄色脆炸薯条、小吃、肉类美食等，所有食物均在适宜温度下制作，以便获得效果！

      您可以使用 Airfryer 空气炸锅进行煎炸、烧烤、炒制和烘焙

      您可以使用 Airfryer 空气炸锅进行煎炸、烧烤、炒制和烘焙

      飞利浦 Airfryer 空气炸锅创新的专利高速空气循环技术不仅适合煎炸，也可以让您烧烤、烘焙和炒制您喜爱的菜肴，一站式解决方案为您制作全部美食。

      时尚的设计，令烹饪出的食品美味、低脂肪

      时尚的设计，令烹饪出的食品美味、低脂肪

      飞利浦 Airfryer 空气炸锅采用时尚的设计，快速循环的热空气、底部海星设计和加热模式的结合可让您快速、便捷、健康地煎炸出各种美味大餐，而不必加油。

      可用洗碗机清洗的部件

      可用洗碗机清洗的部件

      可分离式不粘涂层抽屉和食物炸篮均可用洗碗机清洗，清洁非常方便。

      大烹饪容量，使您可以制作所有您喜爱的食谱

      大烹饪容量，使您可以制作所有您喜爱的食谱

      高功率性能实现快速烹饪效果

      高功率性能实现快速烹饪效果

      技术规格

      • 普通参数

        产品功能
        • 自动关熄功能
        • 电源线存储装置
        • 防滑底座
        • 专利高速空气循环技术
        • 就绪信号
        • 温度控制
        • 冷却外壁
        • 调配手册和应用程序
        • 时间控制
        时间控制
        30 分钟

      • 技术规格

        炸篮容量
        0.8  千克
        电线长度
        0.8  米
        频率
        50/60  赫兹
        电压
        220  伏
        功率
        1425  瓦

      • 重量和尺寸

        产品尺寸（长 x 宽 x 高）
        287 x 315 x 384  毫米
        产品重量
        7.0  千克

      • 设计

        颜色
        白色

      • 表面处理

        机身材料
        塑料

      • 服务

        2 年全球保修
        Y

      • 可持续发展

        包装
        90% 以上均为可回收材料
        用户手册
        100%可回收纸

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