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所有系列

  • 脂肪量可降低 90% 的美味食物！*
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  • 脂肪量可降低 90% 的美味食物！*
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已停产

3000 系列空气炸锅 L

HD9252/20

脂肪量可降低 90% 的美味食物！*

借助快速空气技术，享受外酥里嫩的健康食品。下载 NutriU 应用程序，每天发现数百种美味食谱。

查看所有优势

得益于高速空气循环技术

脂肪量可降低 90% 的美味食物！*

  • 高速空气循环技术

  • 0.8 千克，4.1 升

  • 白色/玫瑰金属色

高速空气循环技术带来健康煎炸方式

高速空气循环技术带来健康煎炸方式

高速空气循环技术，采用海星底盘设计，通过回旋热空气来制作外酥里嫩的美食，整个烹饪只需少量油，甚至完全不用油。

油炸食品的脂肪量降低 90%*

油炸食品的脂肪量降低 90%*

飞利浦空气炸锅利用热空气将您喜爱的食物烹制到松脆程度，将脂肪量降低 90%。*

美味的 Airfryer 空气炸锅食谱，让您享受健康生活

美味的 Airfryer 空气炸锅食谱，让您享受健康生活

探索数百种令人垂涎的 Airfryer 空气炸锅食谱，这些食谱既美味又健康，而且可以快速制作完成。NutriU 应用程序中的食谱均由营养专家精挑细选，适合日常烹饪。

技术规格

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免责声明

  1. 与传统飞利浦电炸锅炸制的新鲜薯条相比

  2. 就鸡肉和猪肉的脂肪量与深油炸锅和煎锅相比。

  3. 仅在拥有 NutriU 社区的国家/地区提供

  4. 与使用 A 级烤箱相比，使用 Airfryer 空气炸锅（160°C，无预热）烹饪鸡胸肉或（200°C，无预热）烹饪三文鱼片的能源成本更低。平均百分比基于飞利浦 HD9280、HD9650、HD9860、HD9270、HD9285、HD9252、HD9200、HD9255、HD9880 等产品的内部实验室测试结果。实际结果可能因产品而异。