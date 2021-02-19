与使用 A 级烤箱相比，使用 Airfryer 空气炸锅（160°C，无预热）烹饪鸡胸肉或（200°C，无预热）烹饪三文鱼片的能源成本更低。平均百分比基于飞利浦 HD9280、HD9650、HD9860、HD9270、HD9285、HD9252、HD9200、HD9255、HD9880 等产品的内部实验室测试结果。实际结果可能因产品而异。