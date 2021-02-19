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脂肪量可降低 90% 的美味食物！*
借助快速空气技术，享受外酥里嫩的健康食品。下载 NutriU 应用程序，每天发现数百种美味食谱。
高速空气循环技术
0.8 千克，4.1 升
白色/玫瑰金属色
高速空气循环技术，采用海星底盘设计，通过回旋热空气来制作外酥里嫩的美食，整个烹饪只需少量油，甚至完全不用油。
飞利浦空气炸锅利用热空气将您喜爱的食物烹制到松脆程度，将脂肪量降低 90%。*
探索数百种令人垂涎的 Airfryer 空气炸锅食谱，这些食谱既美味又健康，而且可以快速制作完成。NutriU 应用程序中的食谱均由营养专家精挑细选，适合日常烹饪。
与传统飞利浦电炸锅炸制的新鲜薯条相比
就鸡肉和猪肉的脂肪量与深油炸锅和煎锅相比。
仅在拥有 NutriU 社区的国家/地区提供
与使用 A 级烤箱相比，使用 Airfryer 空气炸锅（160°C，无预热）烹饪鸡胸肉或（200°C，无预热）烹饪三文鱼片的能源成本更低。平均百分比基于飞利浦 HD9280、HD9650、HD9860、HD9270、HD9285、HD9252、HD9200、HD9255、HD9880 等产品的内部实验室测试结果。实际结果可能因产品而异。