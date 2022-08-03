HD9257/70
倍速美味，脆嫩看得见
飞利浦新款HD9257空气炸锅，采用“透明可视窗口”设计，不仅方便观察食物烹饪状态，易掌握烹饪进度，更为烹饪增添乐趣。配合飞利浦专利技术*，360度高速立体热风，共同打造出“脆嫩看得见”的倍速美味。其次，HD9257的5.6L大容量设计，可以更好的满足家庭所需容量，低脂美食，全家臻享。查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
随时观察食物烹饪状态，轻松掌控烹饪进度，也为烹饪增添乐趣
气流循环速度提升60%**，无需预热，缩短烹饪时间
360°畅通循环，加热均匀，食物熟得透不夹生
飞利浦空气炸锅可降低高达90%油脂含量***
高速循环的热空气，可以形成酥脆表皮的同时，锁住食物内部的汁水，咬下去口感外酥里嫩。
薯条、红薯、鸡翅、牛排、烤虾、蛋糕、蔬菜、翻热等8大常用预设程序，自带烹饪温度和时间，让烹饪更轻松。
内外锅均可放进洗碗机清洗
优质锅体，不含双酚A******，安心享用美食
5.6L大容量，满足全家所需容量*****
附件
技术规格
设计
重量和尺寸
普通参数
设计和外观
包含附件
烹饪功能
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