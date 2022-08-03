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    Airfryer 空气炸锅 5.6 升，可视空炸，蓝色

    HD9257/70

    倍速美味，脆嫩看得见

    飞利浦新款HD9257空气炸锅，采用“透明可视窗口”设计，不仅方便观察食物烹饪状态，易掌握烹饪进度，更为烹饪增添乐趣。配合飞利浦专利技术*，360度高速立体热风，共同打造出“脆嫩看得见”的倍速美味。其次，HD9257的5.6L大容量设计，可以更好的满足家庭所需容量，低脂美食，全家臻享。

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    Airfryer 空气炸锅 5.6 升，可视空炸，蓝色

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    倍速美味，脆嫩看得见

    得益于360度高速立体热风

    • 360度高速立体热风
    • 蓝色
    • 冰魄蓝

    随时观察食物烹饪状态，轻松掌控烹饪进度

    随时观察食物烹饪状态，轻松掌控烹饪进度，也为烹饪增添乐趣

    独特的旋风海星底盘，气流循环速度提升60%**，无需预热，缩短烹饪时间

    气流循环速度提升60%**，无需预热，缩短烹饪时间

    双层通透循环锅体，360°畅通循环，加热均匀

    360°畅通循环，加热均匀，食物熟得透不夹生

    飞利浦空气炸锅可降低高达90%油脂含量***

    飞利浦空气炸锅可降低高达90%油脂含量***

    外酥里嫩，臻享美味

    高速循环的热空气，可以形成酥脆表皮的同时，锁住食物内部的汁水，咬下去口感外酥里嫩。

    8种预设菜谱程序，轻松开启低脂烹饪

    薯条、红薯、鸡翅、牛排、烤虾、蛋糕、蔬菜、翻热等8大常用预设程序，自带烹饪温度和时间，让烹饪更轻松。

    内外锅均可放进洗碗机清洗

    内外锅均可放进洗碗机清洗

    食品接触部分符合国家标准****

    优质锅体，不含双酚A******，安心享用美食

    5.6L大容量，满足全家所需容量*****

    5.6L大容量，满足全家所需容量*****

    技术规格

    • 附件

      随附
      中国

    • 技术规格

      电压
      220  V
      功率
      1700  W
      电线长度
      0.8  m

    • 设计

      颜色
      黑色

    • 重量和尺寸

      产品尺寸（长 x 宽 x 高）
      392mm*284mm*299  mm
      产品净重
      5.05  kg
      重量（含包装）
      6.1  kg

    • 普通参数

      可放心用洗碗机清洗
      温度控制
      时间控制
      长达 60 分钟

    • 设计和外观

      机身材料
      塑料

    • 包含附件

      煎鱼盘

    • 烹饪功能

      高强度气流
      • • 煎炒
      • • 烤
      • • 烧烤
      • • 烘焙
      • • 一锅煮
      • • 翻炒
      • • 嫩煎
      • • 冷冻食品烹饪
      • • 加热
      • • 解冻
      • • 保温
      • • 脱水
      • • 烘烤

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    • *中国发明专利，专利代码：ZL200780029489.3
    • **经第三方实验室测试，在相同设置下，将同一飞利浦空气炸锅的海星底盘换成平底底盘，并对比气流速度，360°高速立体热风技术可使海星底盘中心位置的气流速度提高60%。
    • ***数据来源于飞利浦实验室，将深度油炸锅炸制薯条的油脂含量与飞利浦空气炸锅烹制薯条的油脂含量做对比。
    • ****食品接触测试基于以下国家标准测试所得：GB 4806.7 - 2016；GB 4806.9 - 2016；GB 4806.10 - 2016；GB 4806.11 – 2016。具体食品接触部件清单请见说明书。
    • *****5.L容量为整机容量，炸蓝容量约3.9L。

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