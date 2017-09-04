Daily Collection 金属壶-弹簧盖，指示灯
精心设计，性能持久
经久耐用的电水壶采用安全、食品级不锈钢材质，日常使用，持久可靠。这款电水壶外观优雅、使用寿命长，集飞利浦 60 年的信任与专业于一身。 查看所有优势
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Daily Collection 金属壶-弹簧盖，指示灯
微孔滤网可拦截细小水垢颗粒
壶嘴处配备可拆卸微孔滤网，可拦截小至 200 微米的水垢颗粒，确保杯中出水更清澈。
平面加热元件，快速煮沸
不锈钢密封加热组件确保迅速煮沸，清洁更方便。
多重防干烧安全保护系统
多重防干烧安全保护系统，水沸后自动断电。
电水壶打开后，操作指示灯会亮起
电源开关中采用优雅的指示灯，会在电水壶开启时亮起。
大开口弹簧盖，便于清洗
按键式上盖，轻按即顺滑开启，避免接触蒸汽。大开口设计，清洁更省力。
通过上盖或壶嘴轻松加水
电水壶可通过壶嘴注水，或开启弹簧盖加水。
360° 无线分体式底座电水壶
360° 无线分体式底座电水壶，便于拿起和更换。
配备收线器，便于整理与收纳
底座内置收线器，可按需收纳至合适长度，便于存放。
借助杯量指示器，最多可节省 66% 的能耗
方便的水位指示器，包括一杯指示器，可保证只需煮沸所需的水量，从而节约能源（一杯水 250 毫升或 1 升）和水，有助于改善环境。
食品级不锈钢金属 (SUS304)
食品级不锈钢金属部件 (SUS304)，保证饮水安全干净。
Strix 自动温控器
英国设计的 Strix 自动温控器提供多重安全系统，防止干烧，并可在水烧开后或从底座提起时自动断电。
技术规格
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普通参数
- 主要材料
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金属
- 水箱容量
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1.7 升
- 保修
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2 年
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技术规格
- 功率
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1850-2200 瓦
- 电压
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220-240 伏
- 频率
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50 - 60 赫兹
- 电池产品
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否
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安全功能
- 自动关闭
-
是
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重量和尺寸
- 产品长度
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15 厘米
- 产品宽度
-
22 厘米
- 产品高度
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25 厘米
- 产品净重
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973 克
- 包装长度
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19.6 厘米
- 包装宽度
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22.6 厘米
- 包装高度
-
24.2 厘米
- 包装重量
-
355.5 克
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原产地
- 产地
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中国
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