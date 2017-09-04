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    Daily Collection 金属壶-弹簧盖，指示灯

    HD9350/90

    精心设计，性能持久

    经久耐用的电水壶采用安全、食品级不锈钢材质，日常使用，持久可靠。这款电水壶外观优雅、使用寿命长，集飞利浦 60 年的信任与专业于一身。

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    Daily Collection 金属壶-弹簧盖，指示灯

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    精心设计，性能持久

    日常使用，持久可靠

    • 金属
    • 弹簧盖
    • 指示灯
    • 1.7 升
    微孔滤网可拦截细小水垢颗粒

    微孔滤网可拦截细小水垢颗粒

    壶嘴处配备可拆卸微孔滤网，可拦截小至 200 微米的水垢颗粒，确保杯中出水更清澈。

    平面加热元件，快速煮沸

    平面加热元件，快速煮沸

    不锈钢密封加热组件确保迅速煮沸，清洁更方便。

    多重防干烧安全保护系统

    多重防干烧安全保护系统

    多重防干烧安全保护系统，水沸后自动断电。

    电水壶打开后，操作指示灯会亮起

    电水壶打开后，操作指示灯会亮起

    电源开关中采用优雅的指示灯，会在电水壶开启时亮起。

    易读水位计

    易读水位计

    手柄下方设有水位指示器，读数清晰。

    大开口弹簧盖，便于清洗

    大开口弹簧盖，便于清洗

    按键式上盖，轻按即顺滑开启，避免接触蒸汽。大开口设计，清洁更省力。

    通过上盖或壶嘴轻松加水

    通过上盖或壶嘴轻松加水

    电水壶可通过壶嘴注水，或开启弹簧盖加水。

    360° 无线分体式底座电水壶

    360° 无线分体式底座电水壶

    360° 无线分体式底座电水壶，便于拿起和更换。

    配备收线器，便于整理与收纳

    配备收线器，便于整理与收纳

    底座内置收线器，可按需收纳至合适长度，便于存放。

    借助杯量指示器，最多可节省 66% 的能耗

    借助杯量指示器，最多可节省 66% 的能耗

    方便的水位指示器，包括一杯指示器，可保证只需煮沸所需的水量，从而节约能源（一杯水 250 毫升或 1 升）和水，有助于改善环境。

    食品级不锈钢金属 (SUS304)

    食品级不锈钢金属部件 (SUS304)，保证饮水安全干净。

    Strix 自动温控器

    英国设计的 Strix 自动温控器提供多重安全系统，防止干烧，并可在水烧开后或从底座提起时自动断电。

    技术规格

    • 普通参数

      主要材料
      金属
      水箱容量
      1.7 升
      保修
      2 年

    • 技术规格

      功率
      1850-2200 瓦
      电压
      220-240 伏
      频率
      50 - 60 赫兹
      电池产品

    • 安全功能

      自动关闭

    • 重量和尺寸

      产品长度
      15 厘米
      产品宽度
      22 厘米
      产品高度
      25 厘米
      产品净重
      973 克
      包装长度
      19.6 厘米
      包装宽度
      22.6 厘米
      包装高度
      24.2 厘米
      包装重量
      355.5 克

    • 原产地

      产地
      中国

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