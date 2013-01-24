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Daily Collection 电水壶

HD9350/95
  • 精心设计，性能持久 精心设计，性能持久 精心设计，性能持久
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    Daily Collection 电水壶

    HD9350/95

    精心设计，性能持久

    经久耐用的电水壶采用安全、食品级不锈钢材质，持久可靠。这款电水壶外观优雅、使用寿命长，集飞利浦 60 年的信任与专业于一身。

    Daily Collection 电水壶

    精心设计，性能持久

    经久耐用的电水壶采用安全、食品级不锈钢材质，持久可靠。这款电水壶外观优雅、使用寿命长，集飞利浦 60 年的信任与专业于一身。

    精心设计，性能持久

    经久耐用的电水壶采用安全、食品级不锈钢材质，持久可靠。这款电水壶外观优雅、使用寿命长，集飞利浦 60 年的信任与专业于一身。

    Daily Collection 电水壶

    精心设计，性能持久

    经久耐用的电水壶采用安全、食品级不锈钢材质，持久可靠。这款电水壶外观优雅、使用寿命长，集飞利浦 60 年的信任与专业于一身。

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      精心设计，性能持久

      日常使用，持久可靠

      • 金属
      • 弹簧盖
      • 指示灯
      • 1.7 升
      特细过滤网可滤除细小水垢颗粒

      特细过滤网可滤除细小水垢颗粒

      壶嘴上的可拆卸特细过滤网可滤除小至 200 微米的细小水垢颗粒，以确保水质纯净。

      平底板加热组件，迅速煮沸

      平底板加热组件，迅速煮沸

      不锈钢密封加热组件确保迅速煮沸，清洁更方便。

      多重安全系统，防止干烧

      多重安全系统，防止干烧

      多重安全保护，防止干烧，可在水烧开后自动关闭。

      电水壶打开后，操作指示灯会亮起

      电水壶打开后，操作指示灯会亮起

      电源开关中采用优雅的指示灯，会在电水壶开启时亮起。

      易读水位计

      易读水位计

      位于把手下面的指示灯可以轻松读取水位。

      带大号开口的弹簧盖，便于清洗

      带大号开口的弹簧盖，便于清洗

      只需轻触按钮，即可轻松打开按钮盖，避免接触到蒸汽。大号的开口易于清洗。

      易于通过盖子和壶嘴加水

      易于通过盖子和壶嘴加水

      电水壶可通过壶口或打开上盖来注水。

      360° 无线分体式底座电水壶

      360° 无线分体式底座电水壶

      360° 无线分体式底座电水壶，便于拿起和更换。

      绕线装置便于调整和存放

      绕线装置便于调整和存放

      电源线可绕在底座下方，这种长度适合各种厨房，且便于存放。

      经久耐用的不锈钢壶身，使用寿命长

      经久耐用的金属设计，食品级抛光不锈钢，可长时间可靠使用。

      技术规格

      • 普通参数

        产品功能
        • 360 度底座
        • 自动关熄功能
        • 防干烧保护
        • 电源线存储装置
        • 平底板加热组件
        • 防滑底座
        • 开/关按键
        • 操作指示灯
        • 弹簧盖
        • 广口盖
        无线设计
        简易注水口
        符合人体工程学手柄
        壶盖和壶口注水

      • 服务

        2 年全球保修

      • 设计和外观

        颜色
        玫瑰金金属色/白色
        机身材料
        不锈钢
        电源开关材料
        聚碳酸酯 (PC)

      • 可持续发展

        包装
        90% 以上均为可回收材料
        用户手册
        100%可回收纸

      • 技术规格

        容量
        1.7  升
        电线长度
        0.75  米
        频率
        50/60  赫兹
        功率
        1850-2200  瓦
        电压
        220-240  伏

      • 重量和尺寸

        包装尺寸（长x宽x高）
        198 x 228 x 244  毫米
        特细过滤网
        200  微米

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