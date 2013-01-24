精心设计，性能持久
经久耐用的电水壶采用安全、食品级不锈钢材质，持久可靠。这款电水壶外观优雅、使用寿命长，集飞利浦 60 年的信任与专业于一身。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
精心设计，性能持久
经久耐用的电水壶采用安全、食品级不锈钢材质，持久可靠。这款电水壶外观优雅、使用寿命长，集飞利浦 60 年的信任与专业于一身。
精心设计，性能持久
经久耐用的电水壶采用安全、食品级不锈钢材质，持久可靠。这款电水壶外观优雅、使用寿命长，集飞利浦 60 年的信任与专业于一身。
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精心设计，性能持久
经久耐用的电水壶采用安全、食品级不锈钢材质，持久可靠。这款电水壶外观优雅、使用寿命长，集飞利浦 60 年的信任与专业于一身。
壶嘴上的可拆卸特细过滤网可滤除小至 200 微米的细小水垢颗粒，以确保水质纯净。
不锈钢密封加热组件确保迅速煮沸，清洁更方便。
多重安全保护，防止干烧，可在水烧开后自动关闭。
电源开关中采用优雅的指示灯，会在电水壶开启时亮起。
位于把手下面的指示灯可以轻松读取水位。
只需轻触按钮，即可轻松打开按钮盖，避免接触到蒸汽。大号的开口易于清洗。
电水壶可通过壶口或打开上盖来注水。
360° 无线分体式底座电水壶，便于拿起和更换。
电源线可绕在底座下方，这种长度适合各种厨房，且便于存放。
经久耐用的金属设计，食品级抛光不锈钢，可长时间可靠使用。
普通参数
服务
设计和外观
可持续发展
技术规格
重量和尺寸