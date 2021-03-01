Daily Collection 电水壶
精心设计，性能持久
经久耐用的电水壶采用安全、食品级不锈钢材质，持久可靠。这款电水壶外观优雅、使用寿命长，集飞利浦 60 年的信任与专业于一身。 查看所有优势
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平面加热元件，快速煮沸
不锈钢密封加热组件确保迅速煮沸，清洁更方便。
多重防干烧安全保护系统
多重防干烧安全保护系统，水沸后自动断电。
电水壶打开后，操作指示灯会亮起
电源开关中采用优雅的指示灯，会在电水壶开启时亮起。
大开口弹簧盖，便于清洗
按键式上盖，轻按即顺滑开启，避免接触蒸汽。大开口设计，清洁更省力。
通过上盖或壶嘴轻松加水
电水壶可通过壶嘴注水，或开启弹簧盖加水。
360° 无线分体式底座电水壶
360° 无线分体式底座电水壶，便于拿起和更换。
配备收线器，便于整理与收纳
底座内置收线器，可按需收纳至合适长度，便于存放。
借助杯量指示器，最多可节省 66% 的能耗
方便的水位指示器，包括一杯指示器，可保证只需煮沸所需的水量，从而节约能源（一杯水 250 毫升或 1 升）和水，有助于改善环境。
食品级不锈钢金属 (SUS304)
食品级不锈钢金属部件 (SUS304)，保证饮水安全干净。
Strix 自动温控器
英国设计的 Strix 自动温控器提供多重安全系统，防止干烧，并可在水烧开后或从底座提起时自动断电。
技术规格
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技术规格
- 电压
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220-240
V
- 功率
-
1850-2200
W
- 电线长度
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0.75
m
- 容量
-
1.7
l
- 频率
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50/60
Hz
-
重量和尺寸
- 包装尺寸（长x宽x高）
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198 x 228 x 244
mm
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普通参数
- 无线设计
-
是
- 符合人体工程学手柄
-
是
- 简易注水口
-
是
- 产品功能
-
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360 度底座
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自动关闭
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防干烧保护
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电线储藏格
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平底板加热组件
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防滑底座
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开/关按键
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操作指示灯
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弹簧盖
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广口盖
- 壶盖和壶口注水
-
是
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设计和外观
- 颜色
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玫瑰金，金属色/白色
- 机身材料
-
不锈钢
- 电源开关材料
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聚碳酸酯 (PC)
-
服务
- 2 年全球保修
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是
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可持续性
- 包装
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90% 以上均为可回收材料
- 用户手册
-
100% 再生纸
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