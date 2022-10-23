Eco早餐系列 电水壶
永续厨房美学
用它制作您喜爱的饮品，唤醒每个清晨。外型优雅，性能过硬。采用 100% 植物生物塑料**的可持续设计，减少 25%* 的二氧化碳排放量，绿色未来，更近一步。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
永续厨房美学
飞利浦 Eco早餐系列 电水壶
- 100% 植物生物基塑料**
- 无线 + 分离式底座
- 丝绸白哑光外观
- 丝绸白哑光表面
带有量杯指示水位，节约资源
方便的可视化水位设计，一次只接需要的水量，既节能又节水，保护环境。
大容量，适合全家人使用
1.7 升容量，十分适合全家使用。虽然容量大，但是外型精简占用面积小。
不锈钢加热内胆
不锈钢加热内胆可确保水快速沸腾，并且清洁更方便。
开始烧水时LED指示灯亮起
电源开关上有设计巧妙的LED指示灯，电水壶开启时亮起。
水煮沸后或者拿开电水壶时，设备自动关闭，防止干烧
自动关机功能可在水煮沸后或者从底座拿起电水壶时将电水壶关闭。
分离式底座电水壶，便于使用
分离式底座电水壶，便于拿起和放置。
现代极简风格
这种时尚设计突破了以往的可持续性风格设计，丝绸白的哑光外观在您的厨房中尤其亮眼。
功率大（2200 瓦），快速沸腾
使用这款功率强大的电水壶，每天早上都能够轻松快捷地制作您喜爱的提神饮品。
采用可持续设计，实现更加环保的未来
生产过程中采用 100% 植物生物基塑料** 的可持续设计，减少 25%* 的二氧化碳排放量。这种环保材料可回收且耐用，同时为环境保护做贡献。
设计时考虑了产品安全性和可持续性
100% 植物生物基塑料** 源自生物和可再生资源，如葵花籽油。通过环保工艺收集和回收，制造可与食物安全接触的植物生物基塑料。电水壶具有多重安全系统，可防干烧。
纯粹简约设计
设计灵感源自大自然，采用淡雅的色彩和天然的材料。带有时尚木纹图案的分离式顶盖便于接水和清洁。飞利浦 Eco早餐系列获得了 2022 的 IF 设计奖和 Red Dot 设计大奖
Strix 自动温控器
英国设计的 Strix 自动温控器提供多重安全系统，防止干烧，并可在水烧开后或从底座提起时自动断电。
技术规格
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普通参数
- 主要材料
-
塑料
- 水箱容量
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1.7 升
- 保修
-
2 年
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技术规格
- 功率
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1850-2200 瓦
- 电压
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22-240 伏
- 频率
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50 - 60 赫兹
- 电池产品
-
否
-
安全功能
- 自动关闭
-
是
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重量和尺寸
- 产品长度
-
15.85 厘米
- 产品宽度
-
22.12 厘米
- 产品高度
-
25.39 厘米
- 产品净重
-
970 克
- 包装长度
-
20.4 厘米
- 包装宽度
-
23.7 厘米
- 包装高度
-
24.9 厘米
- 包装重量
-
357.7 克
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原产地
- 产地
-
中国
- 基于使用植物生物塑料与 100% 纯塑料（或纯聚丙烯）生产的相同家用电器计算得出
- ²主体由 100% PP 塑料制成，其成分来自经过认证的生物基来源，并遵循物料平衡原则（BioPP 占塑料总量的 84%）。
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