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    Eco早餐系列 电水壶

    HD9365/10

    永续厨房美学

    用它制作您喜爱的饮品，唤醒每个清晨。外型优雅，性能过硬。采用 100% 植物生物塑料**的可持续设计，减少 25%* 的二氧化碳排放量，绿色未来，更近一步。

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    Eco早餐系列 电水壶

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    永续厨房美学

    飞利浦 Eco早餐系列 电水壶

    • 100% 植物生物基塑料**
    • 无线 + 分离式底座
    • 丝绸白哑光外观
    • 丝绸白哑光表面
    带有量杯指示水位，节约资源

    带有量杯指示水位，节约资源

    方便的可视化水位设计，一次只接需要的水量，既节能又节水，保护环境。

    大容量，适合全家人使用

    大容量，适合全家人使用

    1.7 升容量，十分适合全家使用。虽然容量大，但是外型精简占用面积小。

    不锈钢加热内胆

    不锈钢加热内胆

    不锈钢加热内胆可确保水快速沸腾，并且清洁更方便。

    开始烧水时LED指示灯亮起

    开始烧水时LED指示灯亮起

    电源开关上有设计巧妙的LED指示灯，电水壶开启时亮起。

    防水垢滤网更安心

    防水垢滤网更安心

    可拆卸防水垢滤网可过滤水中杂质

    水煮沸后或者拿开电水壶时，设备自动关闭，防止干烧

    水煮沸后或者拿开电水壶时，设备自动关闭，防止干烧

    自动关机功能可在水煮沸后或者从底座拿起电水壶时将电水壶关闭。

    分离式底座电水壶，便于使用

    分离式底座电水壶，便于使用

    分离式底座电水壶，便于拿起和放置。

    现代极简风格

    现代极简风格

    这种时尚设计突破了以往的可持续性风格设计，丝绸白的哑光外观在您的厨房中尤其亮眼。

    功率大（2200 瓦），快速沸腾

    使用这款功率强大的电水壶，每天早上都能够轻松快捷地制作您喜爱的提神饮品。

    采用可持续设计，实现更加环保的未来

    生产过程中采用 100% 植物生物基塑料** 的可持续设计，减少 25%* 的二氧化碳排放量。这种环保材料可回收且耐用，同时为环境保护做贡献。

    设计时考虑了产品安全性和可持续性

    100% 植物生物基塑料** 源自生物和可再生资源，如葵花籽油。通过环保工艺收集和回收，制造可与食物安全接触的植物生物基塑料。电水壶具有多重安全系统，可防干烧。

    纯粹简约设计

    设计灵感源自大自然，采用淡雅的色彩和天然的材料。带有时尚木纹图案的分离式顶盖便于接水和清洁。飞利浦 Eco早餐系列获得了 2022 的 IF 设计奖和 Red Dot 设计大奖

    Strix 自动温控器

    英国设计的 Strix 自动温控器提供多重安全系统，防止干烧，并可在水烧开后或从底座提起时自动断电。

    技术规格

    • 普通参数

      主要材料
      塑料
      水箱容量
      1.7 升
      保修
      2 年

    • 技术规格

      功率
      1850-2200 瓦
      电压
      22-240 伏
      频率
      50 - 60 赫兹
      电池产品

    • 安全功能

      自动关闭

    • 重量和尺寸

      产品长度
      15.85 厘米
      产品宽度
      22.12 厘米
      产品高度
      25.39 厘米
      产品净重
      970 克
      包装长度
      20.4 厘米
      包装宽度
      23.7 厘米
      包装高度
      24.9 厘米
      包装重量
      357.7 克

    • 原产地

      产地
      中国

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    奖项

    • 基于使用植物生物塑料与 100% 纯塑料（或纯聚丙烯）生产的相同家用电器计算得出
    • ²主体由 100% PP 塑料制成，其成分来自经过认证的生物基来源，并遵循物料平衡原则（BioPP 占塑料总量的 84%）。

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