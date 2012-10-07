炫金系列 Airfryer 空气炸锅
增大 Airfryer 空气炸锅的烹饪表面面积
飞利浦 Airfryer 空气炸锅通过双层架配件，加大Airfryer 空气炸锅的烹饪空间。以轻松、快捷的方式烘焙、烧烤或煎炸美味夹饼、鸡翅、鱼等多量食物。扩展功能，可使用扦子烹制蔬菜或肉串。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
增大 Airfryer 空气炸锅的烹饪表面面积
Airfryer 空气炸锅配件
- 双层架配件
- 适用于 VIVA Airfryer 空气炸锅
配件可用洗碗机轻松清洗
可拆卸式抽屉和食物篮具有不粘涂层，可用洗碗机清洗，清洁十分方便
双层架配件，可烹制丰富多样的美味食谱
通过双层架配件，提升 Airfryer 空气炸锅的烹饪空间。以轻松、快捷且健康的方式烘焙、烤制或炸制美味夹饼、鸡翅、鱼等更多食物。
使用该配件，可以烹饪扁平的食物
使用该配件，可以烹饪扁平的食物，如汉堡。
技术规格
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产品适配性
- 适配
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HD9100、HD9742、HD9741、HD9743、HD9216、HD9217、HD9250、HD9251、HD9220、HD9230、HD9621、HD9628、HD9721、HD9722、HD9723、HD9728、HD9641、HD9642
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普通参数
- 不粘涂层
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是
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设计和外观
- 材料
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镀有金属的钢材
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