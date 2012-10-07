搜索词

  • 增大 Airfryer 空气炸锅的烹饪表面面积 增大 Airfryer 空气炸锅的烹饪表面面积 增大 Airfryer 空气炸锅的烹饪表面面积

    炫金系列 Airfryer 空气炸锅

    HD9904/00

    增大 Airfryer 空气炸锅的烹饪表面面积

    飞利浦 Airfryer 空气炸锅通过双层架配件，加大Airfryer 空气炸锅的烹饪空间。以轻松、快捷的方式烘焙、烧烤或煎炸美味夹饼、鸡翅、鱼等多量食物。扩展功能，可使用扦子烹制蔬菜或肉串。

    查看所有优势

    炫金系列 Airfryer 空气炸锅

    相似产品

    See all Airfryer 空气炸锅配件

    增大 Airfryer 空气炸锅的烹饪表面面积

    Airfryer 空气炸锅配件

    • 双层架配件
    • 适用于 VIVA Airfryer 空气炸锅
    配件可用洗碗机轻松清洗

    配件可用洗碗机轻松清洗

    可拆卸式抽屉和食物篮具有不粘涂层，可用洗碗机清洗，清洁十分方便

    双层架配件，可烹制丰富多样的美味食谱

    双层架配件，可烹制丰富多样的美味食谱

    通过双层架配件，提升 Airfryer 空气炸锅的烹饪空间。以轻松、快捷且健康的方式烘焙、烤制或炸制美味夹饼、鸡翅、鱼等更多食物。

    使用该配件，可以烹饪扁平的食物

    使用该配件，可以烹饪扁平的食物

    使用该配件，可以烹饪扁平的食物，如汉堡。

    技术规格

    • 产品适配性

      适配
      HD9100、HD9742、HD9741、HD9743、HD9216、HD9217、HD9250、HD9251、HD9220、HD9230、HD9621、HD9628、HD9721、HD9722、HD9723、HD9728、HD9641、HD9642

    • 普通参数

      不粘涂层

    • 设计和外观

      材料
      镀有金属的钢材

    Badge-D2C

    获取此产品的支持

    查找产品提示、常见问题解答、用户手册以及安全与合规信息。

    推荐产品

    最近查看的产品

    最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。