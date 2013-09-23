Airfryer 空气炸锅配件 小号基础烤盘
Airfryer 空气炸锅烤盘
高速空气循环技术结合带有特殊纹路的镂空设计，可制作美味、健康的烤鱼、肉和蔬菜！这得益于其不粘表面，翻动食物尤为轻松，且容易清洁！ 查看所有优势
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Airfryer 空气炸锅烤盘
美味不粘的煎炸和烧烤！
镂空设计表面，烧烤时实现理想的高速空气循环
Airfryer 空气炸锅烤盘的出众表面让我们发现了烧烤食物的新方式。得益于高速空气循环技术，只需很少油或根本无需用油即可以更健康的方式烹饪食物。此外，因为具有不粘表面，烧烤时的多余油脂可以轻松流走。
优质不粘烤盘，便于翻动食物
具有不粘表面，可以轻松取放烧烤食物。这样，您就能制作出美味的烤肉，甚至还可以制作出如鱼和蔬菜等的美味食物。
宽敞的烧烤面，可以烤整条鱼
与普通炸篮相比，具有更宽敞的烧烤面，因此，您可以轻松炸、烤整条鱼、大牛排或大份蔬菜。
烹饪时间减少 20%*
使用 Airfryer 空气炸锅烤盘还可以节省时间。因其采用出众的表面和优质的材料，可以减少 20% 的烹饪时间！*
也十分适合煎炸、烘烤和微煎
充分发挥 Airfryer 空气炸锅的潜能，发掘多样性的烹饪方式。无论是要煎炸、烘烤或微煎，Airfryer 空气炸锅烤盘都能快速呈上美味食品！
Airfryer 空气炸锅烤盘具有不粘表面，清洁更轻松
得益于 Airfryer 空气炸锅烤盘的不粘表面，清洁更轻松。此外，您可以将其放入洗碗机中清洗，清洁更加方便。
技术规格
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普通参数
- 主要材料
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铝合金
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技术规格
- 包装中的数量
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1
- 能源效率等级
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N/A
- 电池产品
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否
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重量和尺寸
- 产品长度
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200
- 产品宽度
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200
- 产品高度
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100
- 产品净重
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0.324 千克
- 包装长度
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220
- 包装宽度
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288
- 包装高度
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149
- 包装重量
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0.551 千克
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原产地
- 产地
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中国
- 在烤鱼时，与飞利浦 Airfryer 空气炸锅标准炸篮相比。
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