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    Avance Collection Airfryer 空气炸锅烤盘配件

    HD9911/90

    Airfryer 空气炸锅烤盘

    高速空气循环技术结合带有特殊纹路的镂空设计，可制作美味、健康的烤鱼、肉和蔬菜！这得益于其不粘表面，翻动食物尤为轻松，且容易清洁！

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    Avance Collection Airfryer 空气炸锅烤盘配件

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    Airfryer 空气炸锅烤盘

    美味不粘的煎炸和烧烤！

    • 出众的烧烤效果
    • 多种烹饪功能
    • 不粘表面
    烹饪时间减少 20%*

    烹饪时间减少 20%*

    使用 Airfryer 空气炸锅烤盘还可以节省时间。因其采用出众的表面和优质的材料，可以减少 20% 的烹饪时间！*

    镂空设计表面，烧烤时实现理想的高速空气循环

    Airfryer 空气炸锅烤盘的出众表面让我们发现了烧烤食物的新方式。得益于高速空气循环技术，只需很少油或根本无需用油即可以更健康的方式烹饪食物。此外，因为具有不粘表面，烧烤时的多余油脂可以轻松流走。

    优质不粘烤盘，便于翻动食物

    具有不粘表面，可以轻松取放烧烤食物。这样，您就能制作出美味的烤肉，甚至还可以制作出如鱼和蔬菜等的美味食物。

    宽敞的烧烤面，可以烤整条鱼

    与普通炸篮相比，具有更宽敞的烧烤面，因此，您可以轻松炸、烤整条鱼、大牛排或大份蔬菜。

    也十分适合煎炸、烘烤和微煎

    充分发挥 Airfryer 空气炸锅的潜能，发掘多样性的烹饪方式。无论是要煎炸、烘烤或微煎，Airfryer 空气炸锅烤盘都能快速呈上美味食品！

    Airfryer 空气炸锅烤盘具有不粘表面，清洁更轻松

    得益于 Airfryer 空气炸锅烤盘的不粘表面，清洁更轻松。此外，您可以将其放入洗碗机中清洗，清洁更加方便。

    技术规格

    • 普通参数

      可放心用洗碗机清洗
      不粘涂层
      舒适的把手
      棱状表面
      适合
      HD924x
      烹饪方式
      • 烤制
      • 烘焙程度
      • 煎炸
      • 烧烤

    • 设计和外观

      颜色
      暗夜黑
      材料
      铝制
    Badge-D2C

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