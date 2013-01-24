Airfryer 空气炸锅烤盘
高速空气循环技术结合带有特殊纹路的镂空设计，可制作美味、健康的烤鱼、肉和蔬菜！这得益于其不粘表面，翻动食物尤为轻松，且容易清洁！ 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
Airfryer 空气炸锅烤盘
高速空气循环技术结合带有特殊纹路的镂空设计，可制作美味、健康的烤鱼、肉和蔬菜！这得益于其不粘表面，翻动食物尤为轻松，且容易清洁！ 查看所有优势
使用 Airfryer 空气炸锅烤盘还可以节省时间。因其采用特别的表面和优质的材料，可以减少 20% 的烹饪时间！*
Airfryer 空气炸锅烤盘的特别表面让我们发现了烧烤食物的新方式。得益于高速空气循环技术，只需很少油或根本无需用油即可以健康的方式烹饪食物。此外，因为具有不粘表面，烧烤时的多余油脂可以轻松流走。
具有不粘表面，可以轻松取放烧烤食物。这样，您就能制作出美味的烤肉，甚至还可以制作出如鱼和蔬菜等的美味食物。
与普通炸篮相比，具有宽敞的烧烤面，因此，您可以轻松炸、烤整条鱼、大牛排或大份蔬菜。
充分发挥 Airfryer 空气炸锅的潜能，发掘多样性的烹饪方式。无论是要煎炸、烘烤或微煎，Airfryer 空气炸锅烤盘都能快速呈上美味食品！
得益于 Airfryer 空气炸锅烤盘的不粘表面，清洁轻松。此外，您可以将其放入洗碗机中清洗，清洁方便。