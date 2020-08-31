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    Airfryer 空气炸锅配件 L 号烧烤套装

    HD9941/00

    L 号烧烤套装

    有了这款出色的飞利浦 Airfryer 空气炸锅烧烤大师套装，您可以轻松制作各种烧烤美味。

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    Airfryer 空气炸锅配件 L 号烧烤套装

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    L 号烧烤套装

    Airfryer 空气炸锅烧烤大师必备配件

    • 配件组合
    • 1 个烤盘
    • 4 根串肉扦
    不粘烤盘附件

    不粘烤盘附件

    L 号烤盘及其带有特殊纹路的出色冲孔表面，可帮助您轻松制作美味的烤鱼、烤肉和烤蔬菜。不粘表面，让您轻松翻动食物，清洁无忧。

    4 根串签，用于制作特色烧烤菜肴

    4 根串签，用于制作特色烧烤菜肴

    使用串肉扦制作烤蔬菜串或肉串。

    新食谱每日激发灵感

    新食谱每日激发灵感

    我们的专业厨师和数百万用户为飞利浦 NutriU 食谱提供无尽灵感，扩展您的烹饪技能。您使用 NutriU 的次数越多，获得的个性化建议就越多。*

    配件可用洗碗机轻松清洗

    配件可用洗碗机轻松清洗

    您可以将这些 Airfryer 空气炸锅煎盘和串肉扦安全地放入洗碗机中清洗，方便重复使用！

    技术规格

    • 普通参数

      主要材料
      涂层金属
      保修
      2 年
      次要材料
      金属
      可用洗碗机清洗的部件
      不粘涂层

    • 技术规格

      包装中的数量
      1
      能源效率等级
      N/A
      电池产品

    • 兼容性

      随附附件 1
      4 根串肉扦
      随附附件 2
      1 个烤盘

    • 重量和尺寸

      产品长度
      200
      产品宽度
      210
      产品高度
      90
      产品净重
      0.223 千克
      包装长度
      210
      包装宽度
      210
      包装高度
      90
      包装重量
      0.25 千克

    • 耐用性

      用户手册
      100% 再生纸
      外壳
      90% 以上均为可回收材料

    • 原产地

      产地
      中国

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