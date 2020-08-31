Airfryer 空气炸锅配件 L 号烧烤套装
L 号烧烤套装
有了这款出色的飞利浦 Airfryer 空气炸锅烧烤大师套装，您可以轻松制作各种烧烤美味。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
L 号烧烤套装
Airfryer 空气炸锅烧烤大师必备配件
不粘烤盘附件
L 号烤盘及其带有特殊纹路的出色冲孔表面，可帮助您轻松制作美味的烤鱼、烤肉和烤蔬菜。不粘表面，让您轻松翻动食物，清洁无忧。
4 根串签，用于制作特色烧烤菜肴
使用串肉扦制作烤蔬菜串或肉串。
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配件可用洗碗机轻松清洗
您可以将这些 Airfryer 空气炸锅煎盘和串肉扦安全地放入洗碗机中清洗，方便重复使用！
技术规格
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普通参数
- 主要材料
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涂层金属
- 保修
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2 年
- 次要材料
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金属
- 可用洗碗机清洗的部件
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是
- 不粘涂层
-
是
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技术规格
- 包装中的数量
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1
- 能源效率等级
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N/A
- 电池产品
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否
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兼容性
- 随附附件 1
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4 根串肉扦
- 随附附件 2
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1 个烤盘
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重量和尺寸
- 产品长度
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200
- 产品宽度
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210
- 产品高度
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90
- 产品净重
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0.223 千克
- 包装长度
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210
- 包装宽度
-
210
- 包装高度
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90
- 包装重量
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0.25 千克
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耐用性
- 用户手册
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100% 再生纸
- 外壳
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90% 以上均为可回收材料
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原产地
- 产地
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中国
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