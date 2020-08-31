Airfryer 空气炸锅配件 XXL 号披萨套装
XXL 号披萨套装
有了这款出色的飞利浦 Airfryer 空气炸锅披萨套装，您可以轻松成为真正的披萨大师。无需预热 Airfryer 空气炸锅，只需烹饪 8 分钟即可享用美味披萨！ 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
Airfryer 空气炸锅配件 XXL 号披萨套装
XXL 号披萨套装
成为 Airfryer 空气炸锅披萨制作大师的配件
使用披萨托盘，只需 8 分钟即可享用您喜爱的直径 26 厘米披萨
现在即可使用 Airfryer 空气炸锅烤制您最喜欢的披萨。使用 XXL 号披萨托盘，您只需 8 分钟就能烤制 26 厘米的家庭自制披萨，甚至冷冻预制披萨。
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我们的专业厨师和数百万用户为飞利浦 NutriU 食谱提供无尽灵感，扩展您的烹饪技能。您使用 NutriU 的次数越多，获得的个性化建议就越多。*
配件可用洗碗机轻松清洗
披萨托盘和夹钳均可安心放入洗碗机清洗，清洁省心，方便重复使用。
技术规格
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普通参数
- 主要材料
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镀有金属的钢材
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技术规格
- 包装中的数量
-
1
- 能源效率等级
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N/A
- 电池产品
-
否
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重量和尺寸
- 产品长度
-
240
- 产品宽度
-
240
- 产品高度
-
100
- 产品净重
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0.794 千克
- 包装长度
-
250
- 包装宽度
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375
- 包装高度
-
150
- 包装重量
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1.188 千克
-
原产地
- 产地
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中国
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