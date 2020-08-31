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  • XXL 号披萨套装 XXL 号披萨套装 XXL 号披萨套装

    Airfryer 空气炸锅配件 XXL 号披萨套装

    HD9953/00

    XXL 号披萨套装

    有了这款出色的飞利浦 Airfryer 空气炸锅披萨套装，您可以轻松成为真正的披萨大师。无需预热 Airfryer 空气炸锅，只需烹饪 8 分钟即可享用美味披萨！

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    Airfryer 空气炸锅配件 XXL 号披萨套装

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    XXL 号披萨套装

    成为 Airfryer 空气炸锅披萨制作大师的配件

    • 配件组合
    • 1 个披萨托盘
    使用披萨托盘，只需 8 分钟即可享用您喜爱的直径 26 厘米披萨

    使用披萨托盘，只需 8 分钟即可享用您喜爱的直径 26 厘米披萨

    现在即可使用 Airfryer 空气炸锅烤制您最喜欢的披萨。使用 XXL 号披萨托盘，您只需 8 分钟就能烤制 26 厘米的家庭自制披萨，甚至冷冻预制披萨。

    新食谱每日激发灵感

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    配件可用洗碗机轻松清洗

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    披萨托盘和夹钳均可安心放入洗碗机清洗，清洁省心，方便重复使用。

    技术规格

    • 普通参数

      主要材料
      镀有金属的钢材

    • 技术规格

      包装中的数量
      1
      能源效率等级
      N/A
      电池产品

    • 重量和尺寸

      产品长度
      240
      产品宽度
      240
      产品高度
      100
      产品净重
      0.794 千克
      包装长度
      250
      包装宽度
      375
      包装高度
      150
      包装重量
      1.188 千克

    • 原产地

      产地
      中国

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