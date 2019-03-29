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  • XXL 号轻巧零食套装 XXL 号轻巧零食套装 XXL 号轻巧零食套装

    Airfryer 空气炸锅配件 XXL 号轻巧零食套装

    HD9954/01

    XXL 号轻巧零食套装

    使用这款特殊的飞利浦 Airfryer 空气炸锅零食套件，您可以用健康的方式制作所有喜爱的小吃。享用健康的自制素食小吃、干果等。

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    Airfryer 空气炸锅配件 XXL 号轻巧零食套装

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    XXL 号轻巧零食套装

    掌握 Airfryer 空气炸锅制作零食的附件

    • 1 个零食盖
    • 1 个夹钳
    使用零食盖，制作您喜爱的零食

    使用零食盖，制作您喜爱的零食

    使用零食盖，制作您喜爱的零食。尽情享用健康的素食小吃（如甘蓝、甜菜或干果）以及鸡翅或猪肉，及便捷又轻松。

    使用易于抓握的硅胶头夹钳来放取零食

    使用易于抓握的硅胶头夹钳来放取零食

    使用易于抓握的硅胶头夹钳来放取零食，轻松方便。

    新食谱每日激发灵感

    新食谱每日激发灵感

    我们的专业厨师和数百万用户为飞利浦 NutriU 食谱提供无尽灵感，扩展您的烹饪技能。您使用 NutriU 的次数越多，获得的个性化建议就越多。*

    配件可用洗碗机轻松清洗

    配件可用洗碗机轻松清洗

    您可以将零食盖和夹钳安全放入洗碗机中，以便重新使用。

    零食盖带有可折叠支架，易于存储

    零食盖带有可折叠支架，易于存储

    将零食盖的支架折叠起来，易于存储。

    技术规格

    • 普通参数

      主要材料
      不锈钢

    • 技术规格

      包装中的数量
      1
      能源效率等级
      N/A
      电池产品

    • 重量和尺寸

      产品长度
      220
      产品宽度
      220
      产品高度
      86
      产品净重
      0.59 千克
      包装长度
      240
      包装宽度
      240
      包装高度
      90
      包装重量
      0.74 千克

    • 原产地

      产地
      中国

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