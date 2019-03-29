Airfryer 空气炸锅配件 XXL 号轻巧零食套装
XXL 号轻巧零食套装
使用这款特殊的飞利浦 Airfryer 空气炸锅零食套件，您可以用健康的方式制作所有喜爱的小吃。享用健康的自制素食小吃、干果等。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
Airfryer 空气炸锅配件 XXL 号轻巧零食套装
XXL 号轻巧零食套装
掌握 Airfryer 空气炸锅制作零食的附件
使用零食盖，制作您喜爱的零食
使用零食盖，制作您喜爱的零食。尽情享用健康的素食小吃（如甘蓝、甜菜或干果）以及鸡翅或猪肉，及便捷又轻松。
使用易于抓握的硅胶头夹钳来放取零食
使用易于抓握的硅胶头夹钳来放取零食，轻松方便。
新食谱每日激发灵感
我们的专业厨师和数百万用户为飞利浦 NutriU 食谱提供无尽灵感，扩展您的烹饪技能。您使用 NutriU 的次数越多，获得的个性化建议就越多。*
配件可用洗碗机轻松清洗
您可以将零食盖和夹钳安全放入洗碗机中，以便重新使用。
零食盖带有可折叠支架，易于存储
将零食盖的支架折叠起来，易于存储。
技术规格
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普通参数
- 主要材料
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不锈钢
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技术规格
- 包装中的数量
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1
- 能源效率等级
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N/A
- 电池产品
-
否
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重量和尺寸
- 产品长度
-
220
- 产品宽度
-
220
- 产品高度
-
86
- 产品净重
-
0.59 千克
- 包装长度
-
240
- 包装宽度
-
240
- 包装高度
-
90
- 包装重量
-
0.74 千克
-
原产地
- 产地
-
中国
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