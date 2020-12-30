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    SalonStraight Sonic 直发器

    HP4666/00

    专业速度，专业效果

    SalonStraight Sonic 将先进的声波震动技术与纳米钻石陶瓷涂层夹板和 220ºC 专业造型温度相结合，令直发速度加快 30%，秀发更加顺直闪亮。

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    SalonStraight Sonic 直发器

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    专业速度，专业效果

    SalonStraight Sonic

    • 220°C
    • 纳米钻石陶瓷涂层
    数字热力设定，打造任意发型，均可令秀发加倍柔亮顺滑

    数字热力设定，打造任意发型，均可令秀发加倍柔亮顺滑

    数字热力设定可以让您通过数字显示屏，轻松快速地选择所需功能或调整造型温度。它可以帮助您选择适合自己发质和理想温度。轻触按钮，即刻拥有完美的造型效果！

    220°C 专业造型温度带来专业水准的完美效果

    220°C 专业造型温度带来专业水准的完美效果

    此高温让您随心所欲地变换发型，轻松拥有专业水准的靓丽秀发。

    EHD+ 热量均衡分布技术，让您的秀发倍受呵护、发色更亮泽

    EHD+ 热量均衡分布技术，让您的秀发倍受呵护、发色更亮泽

    利用先进的飞利浦 EHD+ 热量均衡分布技术，即使在高温情况下，您的美发造型器也可以非常均匀地分布热量，防止热点损伤您的秀发，为秀发提供双重保护，让您的秀发更健康、更亮泽。

    声波技术可在更短的时间内实现更出色的效果

    声波技术可在更短的时间内实现更出色的效果

    声波技术是直发领域最重大的一项突破。轻柔的声波震动有助于将秀发均匀分布到夹板上，令直发速度加快 30%。此外，声波技术还具有出色的热力传导性能，可塑造出效果专业、柔滑靓丽的秀发。

    快速加热：15 秒内即可使用

    快速加热：15 秒内即可使用

    无需等待造型器加热，启动后可以马上开始造型。

    简便存放挂钩，便于存放电吹风

    简便存放挂钩，便于存放电吹风

    手柄底部配有一个橡胶挂钩，方便用户存放电吹风，在家里或酒店内使用尤其方便。

    绕线装置，防止电源线缠结

    绕线装置，防止电源线缠结

    简单实用的绕线技术可将线缆卷绕起来，防止电源线缠结。

    待机指示灯

    待机指示灯

    它可告诉您美发造型器已经达到合适的温度，一旦造型器可以使用，您可以立即看到。

    60 分钟后自动关熄

    60 分钟后自动关熄

    一些直发器和卷发造型器配有自动关闭功能。该功能让您使用更安心。产品会在您离开 60 分钟后自动关闭。

    1.8 米电源线

    1.8 米电源线

    陶瓷纳米钻石夹板，令秀发格外顺滑亮泽

    钻石不但是女孩们的至爱，也是表面最坚硬的物质，常用于改善陶瓷直发夹板的性能。这种先进的陶瓷纳米钻石直发夹板具有至佳的热力传导性能，表面非常光滑、防刮擦，可令秀发格外顺滑，充满动人光彩。

    技术规格

    • 发质类型

      美发效果
      直发
      当前发质
      • 直发
      • 波浪卷
      • 卷发
      头发长度
      • 长发
      • 中等
      头发厚度
      • 较薄
      • 较厚
      适合脆弱发质
      Y

    • 联保

      替换
      Y

    • 技术规格

      电压
      220-240  伏
      电线长度
      1.8  米
      功率
      56  瓦
      外壳材料
      尼龙 +F.G

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