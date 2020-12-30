数字热力设定可以让您通过数字显示屏，轻松快速地选择所需功能或调整造型温度。它可以帮助您选择适合自己发质和理想温度。轻触按钮，即刻拥有完美的造型效果！
此高温让您随心所欲地变换发型，轻松拥有专业水准的靓丽秀发。
利用先进的飞利浦 EHD+ 热量均衡分布技术，即使在高温情况下，您的美发造型器也可以非常均匀地分布热量，防止热点损伤您的秀发，为秀发提供双重保护，让您的秀发更健康、更亮泽。
声波技术是直发领域最重大的一项突破。轻柔的声波震动有助于将秀发均匀分布到夹板上，令直发速度加快 30%。此外，声波技术还具有出色的热力传导性能，可塑造出效果专业、柔滑靓丽的秀发。
无需等待造型器加热，启动后可以马上开始造型。
手柄底部配有一个橡胶挂钩，方便用户存放电吹风，在家里或酒店内使用尤其方便。
简单实用的绕线技术可将线缆卷绕起来，防止电源线缠结。
它可告诉您美发造型器已经达到合适的温度，一旦造型器可以使用，您可以立即看到。
一些直发器和卷发造型器配有自动关闭功能。该功能让您使用更安心。产品会在您离开 60 分钟后自动关闭。
钻石不但是女孩们的至爱，也是表面最坚硬的物质，常用于改善陶瓷直发夹板的性能。这种先进的陶瓷纳米钻石直发夹板具有至佳的热力传导性能，表面非常光滑、防刮擦，可令秀发格外顺滑，充满动人光彩。
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