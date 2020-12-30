EHD+ 热量均衡分布技术，让您的秀发倍受呵护、发色更亮泽

利用先进的飞利浦 EHD+ 热量均衡分布技术，即使在高温情况下，您的美发造型器也可以非常均匀地分布热量，防止热点损伤您的秀发，为秀发提供双重保护，让您的秀发更健康、更亮泽。