主页
飞利浦 - 单击此处导航到主页

搜索词

SalonStraight Sonic

直发器

HP4666/00
  • 专业速度，专业效果 专业速度，专业效果 专业速度，专业效果
    -{discount-value}

    SalonStraight Sonic 直发器

    HP4666/00

    专业速度，专业效果

    SalonStraight Sonic 将先进的声波震动技术与纳米钻石陶瓷涂层夹板和 220ºC 专业造型温度相结合，令直发速度加快 30%，秀发更加顺直闪亮。 查看所有优势

    SalonStraight Sonic 直发器

    专业速度，专业效果

    SalonStraight Sonic 将先进的声波震动技术与纳米钻石陶瓷涂层夹板和 220ºC 专业造型温度相结合，令直发速度加快 30%，秀发更加顺直闪亮。 查看所有优势

    专业速度，专业效果

    SalonStraight Sonic 将先进的声波震动技术与纳米钻石陶瓷涂层夹板和 220ºC 专业造型温度相结合，令直发速度加快 30%，秀发更加顺直闪亮。 查看所有优势

    SalonStraight Sonic 直发器

    专业速度，专业效果

    SalonStraight Sonic 将先进的声波震动技术与纳米钻石陶瓷涂层夹板和 220ºC 专业造型温度相结合，令直发速度加快 30%，秀发更加顺直闪亮。 查看所有优势

    相似产品

    See all straighteners

      专业速度，专业效果

      SalonStraight Sonic

      • 220°C
      • 纳米钻石陶瓷涂层
      数字热力设定，打造任意发型，均可令秀发加倍柔亮顺滑

      数字热力设定，打造任意发型，均可令秀发加倍柔亮顺滑

      数字热力设定可以让您通过数字显示屏，轻松快速地选择所需功能或调整造型温度。它可以帮助您选择适合自己发质和理想温度。轻触按钮，即刻拥有完美的造型效果！

      220°C 专业造型温度带来专业水准的完美效果

      220°C 专业造型温度带来专业水准的完美效果

      此高温让您随心所欲地变换发型，轻松拥有专业水准的靓丽秀发。

      EHD+ 热量均衡分布技术，让您的秀发倍受呵护、发色更亮泽

      EHD+ 热量均衡分布技术，让您的秀发倍受呵护、发色更亮泽

      利用先进的飞利浦 EHD+ 热量均衡分布技术，即使在高温情况下，您的美发造型器也可以非常均匀地分布热量，防止热点损伤您的秀发，为秀发提供双重保护，让您的秀发更健康、更亮泽。

      声波技术可在更短的时间内实现更出色的效果

      声波技术可在更短的时间内实现更出色的效果

      声波技术是直发领域最重大的一项突破。轻柔的声波震动有助于将秀发均匀分布到夹板上，令直发速度加快 30%。此外，声波技术还具有出色的热力传导性能，可塑造出效果专业、柔滑靓丽的秀发。

      快速加热：15 秒内即可使用

      快速加热：15 秒内即可使用

      无需等待造型器加热，启动后可以马上开始造型。

      简便存放挂钩，便于存放电吹风

      简便存放挂钩，便于存放电吹风

      手柄底部配有一个橡胶挂钩，方便用户存放电吹风，在家里或酒店内使用尤其方便。

      绕线装置，防止电源线缠结

      绕线装置，防止电源线缠结

      简单实用的绕线技术可将线缆卷绕起来，防止电源线缠结。

      待机指示灯

      待机指示灯

      它可告诉您美发造型器已经达到合适的温度，一旦造型器可以使用，您可以立即看到。

      60 分钟后自动关熄

      60 分钟后自动关熄

      一些直发器和卷发造型器配有自动关闭功能。该功能让您使用更安心。产品会在您离开 60 分钟后自动关闭。

      1.8 米电源线

      1.8 米电源线

      陶瓷纳米钻石夹板，令秀发格外顺滑亮泽

      钻石不但是女孩们的至爱，也是表面最坚硬的物质，常用于改善陶瓷直发夹板的性能。这种先进的陶瓷纳米钻石直发夹板具有至佳的热力传导性能，表面非常光滑、防刮擦，可令秀发格外顺滑，充满动人光彩。

      技术规格

      • 技术规格

        电压
        220-240  伏
        电线长度
        1.8  米
        功率
        56  瓦
        外壳材料
        尼龙 +F.G

      • 联保

        替换
        Y

      • 发质类型

        当前发质
        • 直发
        • 波浪卷
        • 卷发
        美发效果
        直发
        适合脆弱发质
        Y
        头发长度
        • 长发
        • 中等
        头发厚度
        • 较薄
        • 较厚

      获取此产品的支持

      转至客户服务

      推荐产品

        最近查看的产品

          • *与 HP4669/07 相比