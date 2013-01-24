快速干发，令头发光彩动人
SalonDry Active ION 活性负离子电吹风结合负离子技术和 1800 瓦吹风动力 - 可精心快速吹干头发并增添秀发光泽。凭借出众的吹风效果，定将让您成为一道风景 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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