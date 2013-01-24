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SalonDry Active ION

电吹风

HP4935/00
  • 快速干发，令头发光彩动人 快速干发，令头发光彩动人 快速干发，令头发光彩动人
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    SalonDry Active ION 电吹风

    HP4935/00

    快速干发，令头发光彩动人

    SalonDry Active ION 活性负离子电吹风结合负离子技术和 1800 瓦吹风动力 - 可精心快速吹干头发并增添秀发光泽。凭借出众的吹风效果，定将让您成为一道风景 查看所有优势

    SalonDry Active ION 电吹风

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      技术规格

      • 技术规格

        电压
        220-240  伏
        额定功率
        1800  瓦
        电线长度
        1.8  米
        颜色/表面
        金属深灰色

      • 功能

        功能
        负离子养护
        挂环

      • 服务

        2 年保修

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