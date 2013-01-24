轻松调节所需的风速和热力，随时打造完美的发型效果。六种不同的设定可以确保用户全面控制吹风效果，精确打造个性造型。
这款 2200 瓦的专业级电吹风气流强大、风力强劲，可让您更快、更轻松地进行吹干并造型。
护发冷风是打理发型必不可少的专业功能。使用护发冷风按钮可以喷出强劲的冷风，在完成基础造型后为秀发定型。
手柄底部配有一个橡胶挂钩，方便用户存放电吹风，在家里或酒店内使用尤其方便。
陶瓷涂层可发出远红外热量，该温和热力帮助吹干内层头发，从而防止头发过干发，而在干发的同时又不会影响速度和效果。
负离子养护可实现防静电干燥。带电负离子可以消除静电秀发，养护秀发，去处毛燥，让秀发表层更顺滑亮泽，帮助您打造优美迷人、亮泽柔顺的秀发。
集风嘴通过超窄出风口将气流集中吹到头发上的特定部分，精确塑造、修饰您的发型，让您的秀发散发动人光彩。
梳形扩散风嘴可以快速、均匀吹干秀发，减少卷曲，让秀发更丰盈。扩散风嘴表面是高品质的陶瓷涂层，有助于呵护您的秀发，让秀发柔顺亮泽，最适合打造健康的卷发和富有弹性的发型。
加长电源线的灵活性让您使用时更易操作，随时随地都能使用。
这款电吹风的进风口可拆卸，便于清洁。请定期拆卸并清洁进风口，防止灰尘聚积。
技术规格
功能
发质类型
服务