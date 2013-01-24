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SalonDry Pro

电吹风

HP4991/00
  • 专业级家用电吹风 专业级家用电吹风 专业级家用电吹风
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    SalonDry Pro 电吹风

    HP4991/00

    专业级家用电吹风

    希望像专业美发师一样吹干头发？如果您想用电吹风重塑专业发型，具有 2200 瓦超强吹风动力的 SalonDry Pro 正是您所寻找的。 查看所有优势

    SalonDry Pro 电吹风

    专业级家用电吹风

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    SalonDry Pro 电吹风

    专业级家用电吹风

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      这款电吹风的进风口可拆卸，便于清洁。请定期拆卸并清洁进风口，防止灰尘聚积。

      技术规格

      • 技术规格

        电压
        220-240  伏
        功率
        2200  瓦
        颜色/表面
        酱色绒面，黑钻色
        电线长度
        3  米
        外壳材料
        ABS/PC

      • 功能

        功能
        挂环
        负离子养护
        绕线装置

      • 发质类型

        当前发质
        • 卷发
        • 直发
        • 波浪卷
        头发长度
        • 长发
        • 中等
        • 较短
        头发厚度
        • 中等
        • 较厚
        • 较薄

      • 服务

        2 年保修

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