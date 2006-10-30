Ladyshave Soft Select 美容剃毛器
此款独特的一体化 Ladyshave 美容剃毛器有三种设置，适合不同部位的剃毛要求。轻便 24K 镀金剃毛刀网特别适用于非常敏感的部位。更改设置并且贴身剃除腿部毛发。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
Ladyshave Soft Select 美容剃毛器
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Ladyshave Soft Select 美容剃毛器
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Ladyshave Soft Select 美容剃毛器
此款独特的一体化 Ladyshave 美容剃毛器有三种设置，适合不同部位的剃毛要求。轻便 24K 镀金剃毛刀网特别适用于非常敏感的部位。更改设置并且贴身剃除腿部毛发。
带有芦荟润肤条，令肌肤加倍水润，除毛柔滑安全
1) 超贴身剃毛刀头，适于剃除腿部毛发 2) 轻便 24K 镀金剃毛刀网，适于剃除腋下毛发 3) 轻便 24K 镀金剃毛刀网，适于剃除比基尼部位的毛发。
比基尼区域修剪附件，适用于修剪和造型比基尼部位的毛发。
无线设计，随时随地方便使用
豪华存储袋，保护到位，方便旅行和存储
物流信息
技术数据
彩盒重量和尺寸
小包装盒重量和尺寸
替换
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