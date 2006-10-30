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Double Contour 美容剃毛器

HP6322/03
  • Ladyshave Soft Select 美容剃毛器 Ladyshave Soft Select 美容剃毛器 Ladyshave Soft Select 美容剃毛器
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    Double Contour 美容剃毛器

    HP6322/03

    Ladyshave Soft Select 美容剃毛器

    此款独特的一体化 Ladyshave 美容剃毛器有三种设置，适合不同部位的剃毛要求。轻便 24K 镀金剃毛刀网特别适用于非常敏感的部位。更改设置并且贴身剃除腿部毛发。

    官方建议零售价: ￥311.00

    Double Contour 美容剃毛器

    Ladyshave Soft Select 美容剃毛器

    此款独特的一体化 Ladyshave 美容剃毛器有三种设置，适合不同部位的剃毛要求。轻便 24K 镀金剃毛刀网特别适用于非常敏感的部位。更改设置并且贴身剃除腿部毛发。

    Ladyshave Soft Select 美容剃毛器

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    Ladyshave Soft Select 美容剃毛器

    此款独特的一体化 Ladyshave 美容剃毛器有三种设置，适合不同部位的剃毛要求。轻便 24K 镀金剃毛刀网特别适用于非常敏感的部位。更改设置并且贴身剃除腿部毛发。

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      比基尼区域修剪附件，适用于修剪和造型比基尼部位的毛发。

      无线剃毛

      无线设计，随时随地方便使用

      豪华存储袋，方便存储

      豪华存储袋，保护到位，方便旅行和存储

      技术规格

      • 物流信息

        CTV 码
        8846 322 0300
        每一层的小包装盒数（欧盟）
        10
        每一层的小包装盒数（英国）
        15
        层数（欧盟）
        4
        层数（英国）
        4
        托盘数量（欧盟）
        240  件
        托盘数量（英国）
        360  件
        托盘大小（欧盟）
        120 x 80 x 102  厘米
        托盘大小（英国）
        120 x 100 x 102  厘米

      • 技术数据

        电源
        电池
        剃毛刀网
        3 个部位
        材料刀网
        镍制
        护齿数量
        43
        刀刃数量
        37
        薄层数量
        27
        修剪器压力 (N)
        1
        刀网系统压力 (N)
        2.5
        每分钟转速
        7500
        马达
        永久性 3  伏
        外壳材料
        ABS/PP/SEBS
        美容剃毛器重量
        119  克
        颜色
        薄荷绿

      • 彩盒重量和尺寸

        尺寸
        172 x 63 x 192（长 x 宽 x 高）  毫米
        重量
        269  克

      • 小包装盒重量和尺寸

        尺寸
        400 x 181 x 219（长 x 宽 x 高）  毫米
        重量
        1851  克
        每个小包装盒中的数量
        6  件

      • 替换

        剃毛刀网 HP6120
        CTV: 884612000000
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