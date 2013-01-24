主页
飞利浦 - 单击此处导航到主页

搜索词

Satinelle

脱毛器

HP6407/02
  • Satinelle Soft 美容脱毛器 Satinelle Soft 美容脱毛器 Satinelle Soft 美容脱毛器
    -{discount-value}

    Satinelle 脱毛器

    HP6407/02

    Satinelle Soft 美容脱毛器

    这款便携型 Satinelle Soft 美容脱毛器具有旋转式按摩系统，可以放松您的皮肤，缓解脱毛时的不适感。可拆卸，易于清洗。

    查找相似产品

    Satinelle 脱毛器

    Satinelle Soft 美容脱毛器

    这款便携型 Satinelle Soft 美容脱毛器具有旋转式按摩系统，可以放松您的皮肤，缓解脱毛时的不适感。可拆卸，易于清洗。

    Satinelle Soft 美容脱毛器

    这款便携型 Satinelle Soft 美容脱毛器具有旋转式按摩系统，可以放松您的皮肤，缓解脱毛时的不适感。可拆卸，易于清洗。

    查找相似产品

    Satinelle 脱毛器

    Satinelle Soft 美容脱毛器

    这款便携型 Satinelle Soft 美容脱毛器具有旋转式按摩系统，可以放松您的皮肤，缓解脱毛时的不适感。可拆卸，易于清洗。

    相似产品

    See all epilators

      Satinelle Soft 美容脱毛器

      带有旋转式按摩系统的美容脱毛器

      旋转按摩系统

      旋转按摩系统

      旋转式按摩系统能让您的皮肤彻底放松，缓解脱毛时的不适感。并且可拆卸，易于清洗。

      独特的飞利浦美容脱毛器

      独特的飞利浦美容脱毛器能够将毛发彻底拔除，保持皮肤数周光滑无短茬。重新长出来的毛发既柔软又纤细。

      可水洗的脱毛刀头

      更容易清洁，使用更卫生。

      技术规格

      • 附件

        清洁刷
        Y

      • 技术规格

        速度 1：拉拔次数/秒
        600
        速度 2：拉拔次数/秒
        733
        速度 1 RPM
        最少 1900 次
        速度 2 RPM
        最少 2200 次
        电源
        交流电（电源式）
        电压
        100 伏，110 - 127 伏或 220 - 240 伏（50-60 赫兹）
        马达
        直流电型
        功耗
        3  瓦
        夹轮数量
        21
        触点数
        20

      • 物流信息

        托盘大小（欧盟）
        80 x 120  厘米
        每一层的小包装盒数（欧盟）
        10
        每一层的小包装盒数（英国）
        15
        层数（欧盟）
        3
        层数（英国）
        2
        托盘数量（欧盟）
        120  件
        托盘数量（英国）
        120  件
        托盘大小（英国）
        100 x 120  厘米
        CTV 码
        884640702000

      • 重量和尺寸

        包装盒尺寸
        190 x 90 x 240  毫米
        包装设计
        可以窗口插入和悬挂的彩盒
        包装盒重量
        545  克
        小包装盒尺寸
        390 x 184 x 258  毫米
        每个小包装盒中的数量
        4  件
        小包装盒重量
        2430  克

      获取此产品的支持

      转至客户服务

      推荐产品

        最近查看的产品