Satinelle Soft 美容脱毛器
这款全新的便携型 Satinelle Soft 美容脱毛器具有旋转式按摩系统，可以放松您的皮肤，缓解脱毛时的不适感。可拆卸，易于清洗。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
Satinelle Soft 美容脱毛器
这款全新的便携型 Satinelle Soft 美容脱毛器具有旋转式按摩系统，可以放松您的皮肤，缓解脱毛时的不适感。可拆卸，易于清洗。
Satinelle Soft 美容脱毛器
这款全新的便携型 Satinelle Soft 美容脱毛器具有旋转式按摩系统，可以放松您的皮肤，缓解脱毛时的不适感。可拆卸，易于清洗。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
Satinelle Soft 美容脱毛器
这款全新的便携型 Satinelle Soft 美容脱毛器具有旋转式按摩系统，可以放松您的皮肤，缓解脱毛时的不适感。可拆卸，易于清洗。
旋转式按摩系统能让您的皮肤彻底放松，缓解脱毛时的不适感。并且可拆卸，易于清洗。
独特的飞利浦美容脱毛器能够将毛发彻底拔除，保持皮肤数周光滑无短茬。重新长出来的毛发既柔软又纤细。
更容易清洁，使用更卫生。
Satinelle Massage 美容脱毛器附带有去死皮沐浴球，可在沐浴时使用。使用去死皮沐浴球可为腿部做好脱毛的准备。经常使用即能保持腿部光滑如丝，不但可以防止重新长出的毛发长在皮下（毛发向内生长），还能让您的肌肤更细腻、更有光泽。
功能
技术规格
附件
物流信息
重量和尺寸