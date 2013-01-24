去死皮沐浴球，防止毛发向内生长

Satinelle Massage 美容脱毛器附带有去死皮沐浴球，可在沐浴时使用。使用去死皮沐浴球可为腿部做好脱毛的准备。经常使用即能保持腿部光滑如丝，不但可以防止重新长出的毛发长在皮下（毛发向内生长），还能让您的肌肤更细腻、更有光泽。