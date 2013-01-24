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Satinelle

脱毛器

HP6490
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    Satinelle 脱毛器

    HP6490

    Satinelle Massage Premium

    第一款带有陶瓷涂层脱毛系统和活动按摩的无线电动脱毛器

    Satinelle 脱毛器

    Satinelle Massage Premium

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      可水洗脱毛刀头使用更卫生，更易清洁

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      具有陶瓷涂层的脱毛系统

      这款脱毛器采用独特的陶瓷材料和符合人体工程学的形状，脱毛速度提高20%*。*与飞利浦 Satin Ice 冰肌全功能美容剃/脱毛器比较。

      活动按摩系统将脱毛时的疼痛感降至最低

      Satinelle Ice 冰肌美容脱毛器具有活动按摩系统。它可以放松皮肤，减轻脱毛时的痛感。因而可以带来更柔和、更舒适的脱毛体验。

      随附充电座

      无线脱毛器，随时随地方便使用！

      技术规格

      • 功能

        具有陶瓷涂层的脱毛系统
        活动按摩系统
        充电式设计

      • 技术规格

        速度 1：拉拔次数/秒
        880
        速度 2：拉拔次数/秒
        1080
        速度 1 RPM
        最少 2200 次
        速度 2 RPM
        最少 2700 次
        电源
        交流电（电源式）
        马达
        DC 14 伏
        功耗
        6  瓦
        刀盘数
        13
        触点数
        24
        电压
        100 - 240  伏

      • 附件

        敏感区域保护盖
        适用于敏感部位
        去死皮沐浴球
        减少向内生长的毛发
        豪华存储袋
        便于存储和保护
        清洁刷
        便于清洁
        充电座
        无线脱毛器，随时随地方便使用！

      • 物流信息

        托盘数量
        1  件
        托盘大小
        1  厘米
        层数
        每一层的小包装盒数

      • 重量和尺寸

        包装设计
        小包装盒尺寸
        1  毫米
        小包装盒重量
        1  克
        每个小包装盒中的数量
        1  件
        包装盒尺寸
        1  毫米
        包装盒重量
        1  克

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