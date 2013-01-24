Satinelle Massage Premium
第一款带有陶瓷涂层脱毛系统和活动按摩的无线电动脱毛器
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
Satinelle Massage Premium
第一款带有陶瓷涂层脱毛系统和活动按摩的无线电动脱毛器
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第一款带有陶瓷涂层脱毛系统和活动按摩的无线电动脱毛器
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
Satinelle Massage Premium
第一款带有陶瓷涂层脱毛系统和活动按摩的无线电动脱毛器
这款脱毛器采用独特的陶瓷材料和符合人体工程学的形状，脱毛速度提高20%*。*与飞利浦 Satin Ice 冰肌全功能美容剃/脱毛器比较。
Satinelle Ice 冰肌美容脱毛器具有活动按摩系统。它可以放松皮肤，减轻脱毛时的痛感。因而可以带来更柔和、更舒适的脱毛体验。
无线脱毛器，随时随地方便使用！
功能
技术规格
附件
物流信息
重量和尺寸