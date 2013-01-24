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SalonDry Control

电吹风

HP8183/00
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    SalonDry Control 电吹风

    HP8183/00
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    按照您自己的方式来吹干、造型和定型

    使用 SalonDry Control，轻松掌控吹风效果。从吹干到定型，2200 瓦专业吹风动力、4 倍负离子养护功能和多种风力、热力设置定能为您带来满意闪亮的效果。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥499.00
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      六档可调风速和温度设定，全面控制吹风效果

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      轻松调节所需的风速和热力，随时打造完美的发型效果。六种不同的设定可以确保用户全面控制吹风效果，精确打造个性造型。

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      可拆卸进风口，便于清洁

      这款电吹风的进风口可拆卸，便于清洁。请定期拆卸并清洁进风口，防止灰尘聚积。

      技术规格

      • 技术规格

        额定功率
        2200  瓦
        电线长度
        1.8  米
        瓦特（台湾）
        1500  瓦

      • 功能

        功能
        Y
        负离子养护
        Y
        挂环
        Y

      • 服务

        2 年保修
        Y

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