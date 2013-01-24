按照您自己的方式来吹干、造型和定型

使用 SalonDry Control，轻松掌控吹风效果。从吹干到定型，2200 瓦专业吹风动力、4 倍负离子养护功能和多种风力、热力设置定能为您带来满意闪亮的效果。 查看所有优势