按照您自己的方式来吹干、造型和定型
使用 SalonDry Control，轻松掌控吹风效果。从吹干到定型，2200 瓦专业吹风动力、4 倍负离子养护功能和多种风力、热力设置定能为您带来满意闪亮的效果。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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这款 2200 瓦的专业级电吹风气流强大、风力强劲，可让您更快、更轻松地进行吹干并造型。
负离子养护强力修护您的秀发。本电吹风比其他电吹风发射出高达 4 倍以上的负离子。最终形成的负离子流可去除更多静电，养护发质，令秀发更柔顺，从而为您打造亮泽、柔顺的秀发。让头发闪亮起来！
轻松调节所需的风速和热力，随时打造完美的发型效果。六种不同的设定可以确保用户全面控制吹风效果，精确打造个性造型。
随附的陶瓷元件可以防止过分干发。它可发出红外线热量，温和热力有助于防止过分干发而又不会影响速度和效果。
护发冷风是打理发型必不可少的专业功能。使用护发冷风按钮可以喷出强劲的冷风，在完成基础造型后为秀发定型。
梳形扩散风嘴通过气流均匀吹干秀发，令秀发更健康、顺滑、丰盈。有效提拉发根，可以令秀发更蓬松，尤其是吹干头顶和发根时，特别适合打造卷发和有弹性的造型
吹风造型梳的集风嘴通过出风口将气流集中吹到头发上的特定位置，精准打造、修饰您的发型，让秀发展现动人光彩。
手柄底部配有一个橡胶挂钩，方便用户存放电吹风，在家里或酒店内使用尤其方便。
这款电吹风的进风口可拆卸，便于清洁。请定期拆卸并清洁进风口，防止灰尘聚积。