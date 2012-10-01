Shine & Protect
电吹风 HP8213/00
Shine & Protect 电吹风 HP8213/00
加倍亮泽，极致保护*
以呵护的方式为您塑造满意发型。亮泽和保护电吹风可提供 1600 瓦的专业吹干动力 查看所有优势
官方建议零售价: ￥279.00
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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双倍莹亮负离子
瞬间释放双倍莹亮负离子**，可有效消除静电，养护秀发，去除毛燥，让秀发更顺滑亮泽。
使用热量均匀分布 (EHD) 技术减少过热现象
利用先进的飞利浦 EHD 技术，即使在高温情况下，您的电吹风也可以使用设计独特的出风口来确保始终均匀地分布热量，防止局部过热损伤秀发。这可为头发提供最佳保护，防止秀发过热，从而让您的秀发更健康、更亮泽。
恒温护发
作为内置的护发功能，恒温护发可一直保持护发温度，让您在快速吹干秀发的同时避免过干，从而保持头发的天然水分，令秀发更柔亮、更健康。
1600 瓦轻柔吹干
这款 1600 瓦的电吹风可产生至佳的气流和轻柔的吹干动力，让您每天拥有靓丽发型。
六档可调风速和温度设定，全面控制吹风效果
轻松调节所需的风速和热力，随时打造完美的发型效果。六种不同的设定可以确保用户全面控制吹风效果，精确打造个性造型。
技术规格
-
附件
- 附件
-
集风嘴
- 颜色
-
深紫色
- 电线长度
-
1.6
m
- 挂环
-
是
- 额定功率
-
1600
W
- 电压
-
220伏
- 设置
-
6 档热力/风速设置
-
服务
- 2 年保修
-
是
- 与飞利浦原有型号 HP8200 相比。
- *与飞利浦 HP8210 相比。
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