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直发器

HP8300/00
  • 打造专业美发效果，既简单又方便 打造专业美发效果，既简单又方便 打造专业美发效果，既简单又方便
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    直发器

    HP8300/00

    打造专业美发效果，既简单又方便

    按您自己的方式拉直头发。方便高效的 Simply SalonStraight 精巧系列直发器具有陶瓷涂层直发夹板，可在 180ºC 专业造型高温下拉直头发。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥158.00
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      技术规格

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        电压
        110-240  伏
        电线长度
        1.8  米
        加热时间
        60 秒
        最高温度
        180  °C

      • 发质类型

        头发长度
        • 中等
        • 较短
        • 长发
        美发效果
        直发
        头发厚度
        • 较薄
        • 较厚
        • 中等

      • 功能

        绕线装置

      • 服务

        2 年全球保修

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