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    直发器

    HP8300/00

    打造专业美发效果，既简单又方便

    按您自己的方式拉直头发。方便高效的 Simply SalonStraight 精巧系列直发器具有陶瓷涂层直发夹板，可在 180ºC 专业造型高温下拉直头发。

    查看所有优势

    官方建议零售价: ￥158.00

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    陶瓷夹板，移动更顺滑，打造闪亮秀发

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    陶瓷具有超顺滑、耐用的天然特性，是制作直发夹板的理想材料之一。陶瓷夹板可轻松滑过您的秀发，令秀发变得更顺滑、更亮泽。

    180°C 造型温度带来靓丽造型

    180°C 造型温度带来靓丽造型

    此高温让您随心所欲地变换发型，轻松拥有专业水准的靓丽秀发。

    快速加热，60 秒内即可使用

    快速加热，60 秒内即可使用

    直发器可迅速加热，60 秒内即可使用

    简便存放挂钩，便于存放电吹风

    简便存放挂钩，便于存放电吹风

    手柄底部配有一个橡胶挂钩，方便用户存放电吹风，在家里或酒店内使用尤其方便。

    外形小巧，便于操作

    外形小巧，便于操作

    本电吹风采用人体工程学设计，外形小巧，设计时尚。它体积轻、易携带，几乎可以随意存放。

    通用电压

    通用电压

    全球通用电压，是您完美的旅行伙伴

    1.8 米电源线

    1.8 米电源线

    简易锁扣装置，存储更方便

    绕线装置，防止电源线缠结

    简单实用的绕线技术可将线缆卷绕起来，防止电源线缠结。

    技术规格

    • 发质类型

      美发效果
      直发
      头发厚度
      • 较薄
      • 较厚
      • 中等
      头发长度
      • 中等
      • 较短
      • 长发

    • 技术规格

      加热时间
      60 秒
      电线长度
      1.8  米
      电压
      110-240  伏
      最高温度
      180  °C

    • 功能

      绕线装置

    • 服务

      2 年全球保修

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