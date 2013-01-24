打造专业美发效果，既简单又方便
按您自己的方式拉直头发。方便高效的 Simply SalonStraight 精巧系列直发器具有陶瓷涂层直发夹板，可在 180ºC 专业造型高温下拉直头发。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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陶瓷具有超顺滑、耐用的天然特性，是制作直发夹板的理想材料之一。陶瓷夹板可轻松滑过您的秀发，令秀发变得更顺滑、更亮泽。
此高温让您随心所欲地变换发型，轻松拥有专业水准的靓丽秀发。
直发器可迅速加热，60 秒内即可使用
手柄底部配有一个橡胶挂钩，方便用户存放电吹风，在家里或酒店内使用尤其方便。
本电吹风采用人体工程学设计，外形小巧，设计时尚。它体积轻、易携带，几乎可以随意存放。
全球通用电压，是您完美的旅行伙伴
简单实用的绕线技术可将线缆卷绕起来，防止电源线缠结。
技术规格
发质类型
功能
服务