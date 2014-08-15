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    Moisture Protect 直发器

    HP8372/00

    保持您秀发的自然水润

    传感器技术保护秀发的水润平衡。传感器每秒可对您的头发分析 30 次，调节温度以保持自然水润。保持高达 57% 的水分（2013 年测试，1 次造型后测得的结果）。

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    Moisture Protect 直发器

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    保持您秀发的自然水润

    健康亮泽

    • 智能水润
    • 负离子
    • 浮动陶瓷夹板
    创新传感器，完美保湿

    创新传感器，完美保湿

    该传感器每秒钟对头发分析 30 次，调整温度，以保持头发的自然滋润。

    防止静电，打造顺滑无比、健康亮泽的秀发

    防止静电，打造顺滑无比、健康亮泽的秀发

    带电负离子可以消除静电，养护秀发，去除毛躁，让秀发表层更顺滑亮泽，帮助您打造优美迷人、亮泽柔顺的秀发。

    对头发施力更小，降低断裂的风险

    对头发施力更小，降低断裂的风险

    浮动夹板可移动调节头发受到的压力。这可以避免损伤发干，并减少头发断裂的可能。

    创新传感器实现完美热量控制

    创新传感器实现完美热量控制

    智能水润传感器可根据头发的需要调整直发夹板的热量，防止头发过热。

    更快速，更多呵护，高性能加热器

    更快速，更多呵护，高性能加热器

    这款直发器可保持恒定温度，带来始终如一的效果。其高性能加热器可提供更适合护理的温度，为您塑造理想发型！美发造型更快，因为在拉直头发时需要的来回次数更少。

    3 档数字温度设置

    3 档数字温度设置

    3 档温度设定（200 - 175 - 150 摄氏度）与传感器配合工作，可确保始终在适合您发质的理想温度下进行拉直。

    15 秒瞬时加热时间

    高性能加热器可确保快速加热时间仅为 15 秒。

    技术规格

    • 附件

      旅行软袋

    • 技术规格

      电线长度
      2.0  米
      加热时间
      15 秒
      电压
      110-240V
      最高温度
      200  °C
      加热器类型
      高性能加热器

    • 功能

      陶瓷涂层
      自动关熄功能
      60 分钟后
      绕线装置
      LED 显示屏

    • 服务

      2 年全球保修

    • 护发科技

      浮动陶瓷夹板
      Y
      智能水润技术
      负离子
      Y

    Badge-D2C

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