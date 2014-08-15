如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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该传感器每秒钟对头发分析 30 次，调整温度，以保持头发的自然滋润。
带电负离子可以消除静电，养护秀发，去除毛躁，让秀发表层更顺滑亮泽，帮助您打造优美迷人、亮泽柔顺的秀发。
浮动夹板可移动调节头发受到的压力。这可以避免损伤发干，并减少头发断裂的可能。
智能水润传感器可根据头发的需要调整直发夹板的热量，防止头发过热。
这款直发器可保持恒定温度，带来始终如一的效果。其高性能加热器可提供更适合护理的温度，为您塑造理想发型！美发造型更快，因为在拉直头发时需要的来回次数更少。
3 档温度设定（200 - 175 - 150 摄氏度）与传感器配合工作，可确保始终在适合您发质的理想温度下进行拉直。
高性能加热器可确保快速加热时间仅为 15 秒。
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