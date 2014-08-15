搜索词

Moisture Protect

直发器

HP8372/00
  • 保持您秀发的自然水润 保持您秀发的自然水润 保持您秀发的自然水润
    -{discount-value}
  • Play Pause

    Moisture Protect 直发器

    HP8372/00

    保持您秀发的自然水润

    传感器技术保护秀发的水润平衡。传感器每秒可对您的头发分析 30 次，调节温度以保持自然水润。保持高达 57% 的水分（2013 年测试，1 次造型后测得的结果）。 查看所有优势

    Moisture Protect 直发器

    保持您秀发的自然水润

    传感器技术保护秀发的水润平衡。传感器每秒可对您的头发分析 30 次，调节温度以保持自然水润。保持高达 57% 的水分（2013 年测试，1 次造型后测得的结果）。 查看所有优势

    保持您秀发的自然水润

    传感器技术保护秀发的水润平衡。传感器每秒可对您的头发分析 30 次，调节温度以保持自然水润。保持高达 57% 的水分（2013 年测试，1 次造型后测得的结果）。 查看所有优势

    Moisture Protect 直发器

    保持您秀发的自然水润

    传感器技术保护秀发的水润平衡。传感器每秒可对您的头发分析 30 次，调节温度以保持自然水润。保持高达 57% 的水分（2013 年测试，1 次造型后测得的结果）。 查看所有优势

    相似产品

    See all 直发器

      保持您秀发的自然水润

      健康亮泽

      • 智能水润
      • 负离子
      • 浮动陶瓷夹板
      创新传感器，完美保湿

      创新传感器，完美保湿

      该传感器每秒钟对头发分析 30 次，调整温度，以保持头发的自然滋润。

      防止静电，打造顺滑无比、健康亮泽的秀发

      防止静电，打造顺滑无比、健康亮泽的秀发

      带电负离子可以消除静电，养护秀发，去除毛躁，让秀发表层更顺滑亮泽，帮助您打造优美迷人、亮泽柔顺的秀发。

      对头发施力更小，降低断裂的风险

      对头发施力更小，降低断裂的风险

      浮动夹板可移动调节头发受到的压力。这可以避免损伤发干，并减少头发断裂的可能。

      创新传感器实现完美热量控制

      创新传感器实现完美热量控制

      智能水润传感器可根据头发的需要调整直发夹板的热量，防止头发过热。

      更快速，更多呵护，高性能加热器

      更快速，更多呵护，高性能加热器

      这款直发器可保持恒定温度，带来始终如一的效果。其高性能加热器可提供更适合护理的温度，为您塑造理想发型！美发造型更快，因为在拉直头发时需要的来回次数更少。

      3 档数字温度设置

      3 档数字温度设置

      3 档温度设定（200 - 175 - 150 摄氏度）与传感器配合工作，可确保始终在适合您发质的理想温度下进行拉直。

      15 秒瞬时加热时间

      高性能加热器可确保快速加热时间仅为 15 秒。

      技术规格

      • 附件

        旅行软袋
        陶瓷涂层
        电线长度
        2.0
        自动关熄功能
        60 分钟后
        加热时间
        15 秒
        最高温度
        200
        电压
        110-240V
        加热器类型
        高性能加热器
        绕线装置
        LED 显示屏

      • 服务

        2 年全球保修

      • 护发科技

        浮动陶瓷夹板
        Y
        智能水润技术
        负离子
        Y

      获取此产品的支持

      查找常见问题、故障诊断、用户手册和提示

      推荐产品

        最近查看的产品

          最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。