Moisture Protect 直发器
保持您秀发的自然水润
传感器技术保护秀发的水润平衡。传感器每秒可对您的头发分析 30 次，调节温度以保持自然水润。保持高达 57% 的水分（2013 年测试，1 次造型后测得的结果）。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
创新传感器，完美保湿
该传感器每秒钟对头发分析 30 次，调整温度，以保持头发的自然滋润。
防止静电，打造顺滑无比、健康亮泽的秀发
带电负离子可以消除静电，养护秀发，去除毛躁，让秀发表层更顺滑亮泽，帮助您打造优美迷人、亮泽柔顺的秀发。
对头发施力更小，降低断裂的风险
浮动夹板可移动调节头发受到的压力。这可以避免损伤发干，并减少头发断裂的可能。
创新传感器实现完美热量控制
智能水润传感器可根据头发的需要调整直发夹板的热量，防止头发过热。
更快速，更多呵护，高性能加热器
这款直发器可保持恒定温度，带来始终如一的效果。其高性能加热器可提供更适合护理的温度，为您塑造理想发型！美发造型更快，因为在拉直头发时需要的来回次数更少。
3 档数字温度设置
3 档温度设定（200 - 175 - 150 摄氏度）与传感器配合工作，可确保始终在适合您发质的理想温度下进行拉直。
15 秒瞬时加热时间
高性能加热器可确保快速加热时间仅为 15 秒。
技术规格
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附件
- 旅行软袋
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是
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技术规格
- 电线长度
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2.0
米
- 加热时间
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15 秒
- 电压
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110-240V
- 最高温度
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200
°C
- 加热器类型
-
高性能加热器
-
功能
- 陶瓷涂层
-
是
- 自动关熄功能
-
60 分钟后
- 绕线装置
-
是
- LED 显示屏
-
是
-
服务
- 2 年全球保修
-
是
-
护发科技
- 浮动陶瓷夹板
-
Y
- 智能水润技术
-
是
- 负离子
-
Y
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