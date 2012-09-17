Shaver series 3000 电动剃须刀
紧贴颈部曲线
以优惠的价格享受舒适贴面的剃须体验。灵活的浮动剃须系统结合弹性贴面刀片，确保剃须贴面、舒适。 查看所有优势
官方建议零售价: ￥349.00
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
紧贴颈部曲线
清洁切剃刀片
- 清洁切剃刀头 灵活的浮动剃须
- 35 分钟无线使用/8 小时充电
清洁切剃刀片，经久耐用，自动研磨，持久贴面剃须
精确设计的弹性贴面刀片，始终为您带来可靠的贴面剃须体验。经久耐用的自动研磨刀片不易磨损，确保您始终享受高效快速的剃须体验。
灵活的浮动剃须，可根据脸部和颈部曲线进行调整
根据您的面部和颈部曲线自动调节剃须角度，剃须更顺畅
2 年保修，全球电压以及可替换刀片
我们的所有剃须刀均提供 2 年全球保修并可适应各种电压。刀片持久耐用，仅需每 2 年更换一次。
根据人体工程学设计的手柄，容易抓握
这种根据人体工程学设计的手柄易于抓握，从而带来舒适的剃须感受。
充电 8 小时，便可享用超过 35 分钟的剃须时间
充电 8 小时后，便可享用超过 35 分钟的剃须时间，约 14 次剃须体验。
技术规格
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附件
- 维护
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功率
- 使用时间
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30
分钟
- 自动电压
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100 - 240
伏
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服务
- 替换刀头
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每两年更换一次刀头 HQ56
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剃须性能
- 智能贴合
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- 剃须系统
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清洁切剃
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操作简易
- 充电
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- 充电
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8 小时
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