Shaver series 3000 电动剃须刀
紧贴颈部曲线
飞利浦电动剃须刀 HQ6940 以优惠的价格提供舒适贴面的剃须体验。弹性贴面系统结合升级双层刀片技术，确保剃须更贴面、更舒适。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
升级双层刀片技术
此款电动剃须刀的双层刀片系统可将须发提起，从肤下将须发舒服地剃掉。
弹性贴面系统
根据您的面部和颈部曲线自动调节剃须角度。
根据人体工程学设计的手柄，容易抓握
这种根据人体工程学设计的手柄易于抓握，从而带来舒适的剃须感受。
替换刀头
为获得理想效果，请每两年用 HQ55 更换一次飞利浦剃须刀的刀头。
技术规格
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附件
- 维护
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功率
- 自动电压
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100 - 240
伏
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服务
- 替换刀头
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每年使用 HQ56 更换一次
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剃须性能
- 剃须系统
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升级双层刀片技术
- 智能贴合
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操作简易
- 工作中
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需接电源线使用
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