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  • 紧贴颈部曲线 紧贴颈部曲线 紧贴颈部曲线

    Shaver series 3000 电动剃须刀

    HQ6970/33

    紧贴颈部曲线

    飞利浦电动剃须刀 HQ6970 以超高的性价比提供舒适贴面的剃须体验。弹性贴面系统结合升级双层刀片技术，确保剃须更贴面、更舒适。

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    Shaver series 3000 电动剃须刀

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    升级双层刀片技术

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    此款电动剃须刀的双层刀片系统可将须发提起，从肤下将须发舒服地剃掉。

    弹性贴面系统

    弹性贴面系统

    根据您的面部和颈部曲线自动调节剃须角度。

    根据人体工程学设计的手柄，容易抓握

    根据人体工程学设计的手柄，容易抓握

    这种根据人体工程学设计的手柄易于抓握，从而带来舒适的剃须感受。

    替换刀头

    为获得理想效果，请每两年用 HQ55 更换一次飞利浦剃须刀的刀头。

    技术规格

    • 附件

      维护
      • 清洁刷
      • 保护盖

    • 功率

      使用时间
      30  分钟
      自动电压
      100 - 240  伏

    • 服务

      替换刀头
      每年使用 HQ56 更换一次

    • 剃须性能

      智能贴合
      • 弹性贴面系统
      • 独立浮动刀头
      剃须系统
      升级双层刀片技术

    • 操作简易

      充电
      有线/无线
      充电
      8 小时

    包装盒内物品：

    包装盒中的其他物品

    • 保护盖
    • 清洁刷
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