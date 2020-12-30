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  • 紧贴颈部曲线 紧贴颈部曲线 紧贴颈部曲线

    Shaver series 3000 电动剃须刀

    HQ6990/16

    紧贴颈部曲线

    以优惠的价格享受舒适贴面的剃须体验。灵活的浮动剃须系统结合升级双层刀片，确保剃须更贴面、更舒适。

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    Shaver series 3000 电动剃须刀

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    紧贴颈部曲线

    升级双层刀片

    • 清洁切剃刀头 灵活的浮动剃须
    • 超过 35 分钟无线使用/1 小时充电
    • 弹出式修剪器
    灵活的浮动剃须，可根据脸部和颈部曲线进行调整

    灵活的浮动剃须，可根据脸部和颈部曲线进行调整

    根据您的面部和颈部曲线自动调节剃须角度，剃须更顺畅

    充电 1 小时，便可享用超过 35 分钟的剃须时间

    充电 1 小时，便可享用超过 35 分钟的剃须时间

    想获得超过 35 分钟的剃须时间？想获得约 14 次剃须体验？只需充电 1 小时即可。插入电源插座 3 分钟后，便可获得完成一次剃须所需的电量。

    准确修剪鬓角和须髭

    准确修剪鬓角和须髭

    用弹出式修剪器完成造型。适用于维护须髭和修剪鬓角。

    根据人体工程学设计的手柄，容易抓握

    根据人体工程学设计的手柄，容易抓握

    这种根据人体工程学设计的手柄易于抓握，从而带来舒适的剃须感受。

    2 年保修，全球电压以及可替换刀片

    2 年保修，全球电压以及可替换刀片

    我们的所有剃须刀均提供 2 年全球保修并可适应各种电压。刀片持久耐用，仅需每 2 年更换一次。

    可接电或不接电使用

    可接电或不接电使用

    充电显示灯

    充电显示灯

    升级双层刀片将须发提起，实现贴面剃须

    升级双层刀片先将胡须轻轻提起，带来舒适剃须体验

    技术规格

    • 附件

      维护
      • 清洁刷
      • 保护盖

    • 功率

      使用时间
      30  分钟
      自动电压
      100 - 240  伏

    • 服务

      替换刀头
      每两年更换一次刀头 HQ56

    • 剃须性能

      智能贴合
      • 弹性贴面系统
      • 独立浮动刀头
      剃须系统
      升级双层刀片技术

    • 操作简易

      充电
      有线/无线
      充电
      1 小时

    包装盒内物品：

    包装照片

    包装盒中的其他物品

    • 保护盖
    • 清洁刷
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