Shaver series 3000 电动剃须刀
紧贴颈部曲线
以优惠的价格享受舒适贴面的剃须体验。灵活的浮动剃须系统结合升级双层刀片，确保剃须更贴面、更舒适。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
紧贴颈部曲线
升级双层刀片
- 清洁切剃刀头 灵活的浮动剃须
- 超过 35 分钟无线使用/1 小时充电
- 弹出式修剪器
灵活的浮动剃须，可根据脸部和颈部曲线进行调整
根据您的面部和颈部曲线自动调节剃须角度，剃须更顺畅
充电 1 小时，便可享用超过 35 分钟的剃须时间
想获得超过 35 分钟的剃须时间？想获得约 14 次剃须体验？只需充电 1 小时即可。插入电源插座 3 分钟后，便可获得完成一次剃须所需的电量。
准确修剪鬓角和须髭
用弹出式修剪器完成造型。适用于维护须髭和修剪鬓角。
根据人体工程学设计的手柄，容易抓握
这种根据人体工程学设计的手柄易于抓握，从而带来舒适的剃须感受。
2 年保修，全球电压以及可替换刀片
我们的所有剃须刀均提供 2 年全球保修并可适应各种电压。刀片持久耐用，仅需每 2 年更换一次。
升级双层刀片将须发提起，实现贴面剃须
升级双层刀片先将胡须轻轻提起，带来舒适剃须体验
技术规格
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附件
- 维护
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功率
- 使用时间
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30
分钟
- 自动电压
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100 - 240
伏
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服务
- 替换刀头
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每两年更换一次刀头 HQ56
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剃须性能
- 智能贴合
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- 剃须系统
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升级双层刀片技术
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操作简易
- 充电
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有线/无线
- 充电
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1 小时
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