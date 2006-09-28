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舒适贴合面部轮廓
这款剃须刀具有独特的精确切剃系统。超薄剃须刀头上的狭缝可剃除较长的胡须，圆孔则可剃除较短的须茬。这款剃须刀也完全可用水洗。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
此款电动剃须刀的双层刀片系统可将须发提起，从肤下将须发舒服地剃掉。
根据您的面部和颈部曲线自动调节剃须角度。
飞利浦剃须刀的锋利刀片紧致贴合肌肤，可带来非凡的贴面效果。
剃须刀具有超薄刀头，其狭缝用于剃除较长的胡须，圆孔可捕捉到哪怕再短的胡茬。
飞利浦剃须刀具有防水设计，可方便地在自来水龙头下冲洗。
全幅宽修发器，非常适合用于修剪鬓角和小胡子。
附件
功率
剃须性能
操作简易
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飞利浦5000系列电动剃须刀头
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