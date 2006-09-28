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  • 舒适贴合面部轮廓 舒适贴合面部轮廓 舒适贴合面部轮廓

    Shaver series 3000 电动剃须刀

    HQ7140/17

    舒适贴合面部轮廓

    这款剃须刀具有独特的精确切剃系统。超薄剃须刀头上的狭缝可剃除较长的胡须，圆孔则可剃除较短的须茬。这款剃须刀也完全可用水洗。

    Shaver series 3000 电动剃须刀

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    升级双层刀片技术

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    此款电动剃须刀的双层刀片系统可将须发提起，从肤下将须发舒服地剃掉。

    弹性贴面系统

    弹性贴面系统

    根据您的面部和颈部曲线自动调节剃须角度。

    独立浮动刀头

    独立浮动刀头

    飞利浦剃须刀的锋利刀片紧致贴合肌肤，可带来非凡的贴面效果。

    准确切剃系统

    准确切剃系统

    剃须刀具有超薄刀头，其狭缝用于剃除较长的胡须，圆孔可捕捉到哪怕再短的胡茬。

    可水洗剃须刀

    飞利浦剃须刀具有防水设计，可方便地在自来水龙头下冲洗。

    弹出式修发器

    全幅宽修发器，非常适合用于修剪鬓角和小胡子。

    技术规格

    • 附件

      维护
      • 清洁刷
      • 保护盖

    • 功率

      使用时间
      30  分钟

    • 剃须性能

      智能贴合
      • 弹性贴面系统
      • 独立浮动刀头
      剃须系统
      • 准确切剃系统
      • 升级双层刀片技术
      卷发造型
      准确修剪器

    • 操作简易

      清洁
      水洗设计
      充电
      有线/无线
      显示屏
      • 电池电量充足指示灯
      • 充电指示灯
      充电
      8 小时
      剃须时间
      10 天

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