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  • 舒适贴合面部轮廓 舒适贴合面部轮廓 舒适贴合面部轮廓

    Shaver series 3000 电动剃须刀

    HQ7340/16

    舒适贴合面部轮廓

    这款飞利浦电动剃须刀配有准确切剃系统。剃须刀头上的狭缝用于剃除较长的胡须，圆孔则可剃除较短的须茬。这款剃须刀也完全可用水洗。

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    官方建议零售价: ￥886.00

    Shaver series 3000 电动剃须刀

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    飞利浦剃须刀的刀头，其狭缝用于剃除较长的胡须，圆孔则捕捉和剃除较短的须茬。

    弹性贴面系统

    弹性贴面系统

    根据您的面部和颈部曲线自动调节剃须角度。

    舒适的剃须刀头

    舒适的剃须刀头

    这些飞利浦剃须刀头采用呵护肌肤的轮廓设计，令触感顺滑流畅，带来舒适的剃须体验。

    升级双层刀片技术

    升级双层刀片技术

    此款电动剃须刀的双层刀片系统可将须发提起，从肤下将须发舒服地剃掉。

    修发器

    修发器

    修发器用于修剪鬓角和小胡子。

    可水洗剃须刀

    可水洗剃须刀

    剃须刀具有防水设计，可在自来水龙头下轻松冲洗。

    技术规格

    • 附件

      维护
      • 清洁刷
      • 保护盖

    • 功率

      使用时间
      30  分钟

    • 设计

      表面处理
      金属涂层

    • 服务

      替换刀头
      每 2 年更换一次 HQ8 剃须刀头

    • 剃须性能

      智能贴合
      • 弹性贴面系统
      • 独立浮动刀头
      亲肤
      舒适的剃须刀头
      剃须系统
      • 准确切剃系统
      • 升级双层刀片技术

    • 操作简易

      充电
      有线/无线
      清洁
      水洗设计
      显示屏
      • 电池电量充足指示灯
      • 充电指示灯
      充电
      8 小时
      剃须时间
      10 天

    包装盒内物品：

    包装盒中的其他物品

    • 清洁刷
    • 保护盖

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