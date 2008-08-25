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    7000 Series 电动剃须刀

    HQ7390

    追求出众的激情

    “我生活中每一天都在比赛，我需要找到好的帮手 - 工作中有后勤维修人员，家里有飞利浦剃须刀。这样，我每天早上都能保持卓越状态。”AT&T Williams 车队一级方程式车手 Nico Rosberg。

    查看所有优势

    官方建议零售价: ￥1,337.00

    7000 Series 电动剃须刀

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    短的须茬也可轻松剃除

    • 与 AT&T Williams 合作设计
    修发器

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    修发器用于修剪鬓角和小胡子。

    弹性贴面系统

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    根据您的面部和颈部曲线自动调节剃须角度。

    可水洗剃须刀

    可水洗剃须刀

    剃须刀具有防水设计，可在自来水龙头下轻松冲洗。

    准确切剃系统

    准确切剃系统

    飞利浦剃须刀具有薄形刀头，其狭缝用于剃除较长的胡须，圆孔则捕捉和剃除较短的须茬。

    舒适的剃须刀头

    舒适的剃须刀头

    这些飞利浦剃须刀头采用呵护肌肤的轮廓设计，令触感顺滑流畅，带来舒适的剃须体验。

    与 AT&T Williams 车队紧密合作设计而成

    这款 F1 剃须刀是我们与 AT&T Williams 车队合作设计的杰作。

    技术规格

    • 附件

      维护
      • 清洁刷
      • 保护盖

    • 功率

      使用时间
      30  分钟

    • 设计

      表面处理
      金属涂层

    • 服务

      替换刀头
      每 2 年更换一次 HQ8 剃须刀头

    • 剃须性能

      智能贴合
      • 弹性贴面系统
      • 独立浮动刀头
      剃须系统
      • 准确切剃系统
      • 升级双层刀片技术
      亲肤
      舒适的剃须刀头

    • 操作简易

      显示屏
      • 电池电量充足指示灯
      • 电池电量不足指示灯
      • 充电指示灯
      充电
      有线/无线
      清洁
      水洗设计
      充电
      1 小时
      剃须时间
      10 天

    包装盒内物品：

    包装盒中的其他物品

    • 保护盖
    • 清洁刷

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