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HQ7390
追求出众的激情
“我生活中每一天都在比赛，我需要找到好的帮手 - 工作中有后勤维修人员，家里有飞利浦剃须刀。这样，我每天早上都能保持卓越状态。”AT&T Williams 车队一级方程式车手 Nico Rosberg。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
修发器用于修剪鬓角和小胡子。
根据您的面部和颈部曲线自动调节剃须角度。
剃须刀具有防水设计，可在自来水龙头下轻松冲洗。
飞利浦剃须刀具有薄形刀头，其狭缝用于剃除较长的胡须，圆孔则捕捉和剃除较短的须茬。
这些飞利浦剃须刀头采用呵护肌肤的轮廓设计，令触感顺滑流畅，带来舒适的剃须体验。
这款 F1 剃须刀是我们与 AT&T Williams 车队合作设计的杰作。
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操作简易
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飞利浦5000系列电动剃须刀头
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