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7000 Series

电动剃须刀

HQ7390
  • 追求出众的激情 追求出众的激情 追求出众的激情
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    7000 Series 电动剃须刀

    HQ7390

    追求出众的激情

    “我生活中每一天都在比赛，我需要找到好的帮手 - 工作中有后勤维修人员，家里有飞利浦剃须刀。这样，我每天早上都能保持卓越状态。”AT&T Williams 车队一级方程式车手 Nico Rosberg。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥1,337.00
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    7000 Series 电动剃须刀

    追求出众的激情

    “我生活中每一天都在比赛，我需要找到好的帮手 - 工作中有后勤维修人员，家里有飞利浦剃须刀。这样，我每天早上都能保持卓越状态。”AT&T Williams 车队一级方程式车手 Nico Rosberg。 查看所有优势

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    “我生活中每一天都在比赛，我需要找到好的帮手 - 工作中有后勤维修人员，家里有飞利浦剃须刀。这样，我每天早上都能保持卓越状态。”AT&T Williams 车队一级方程式车手 Nico Rosberg。 查看所有优势

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      追求出众的激情

      短的须茬也可轻松剃除

      • 与 AT&T Williams 合作设计
      修发器

      修发器

      修发器用于修剪鬓角和小胡子。

      弹性贴面系统

      弹性贴面系统

      根据您的面部和颈部曲线自动调节剃须角度。

      可水洗剃须刀

      可水洗剃须刀

      剃须刀具有防水设计，可在自来水龙头下轻松冲洗。

      准确切剃系统

      准确切剃系统

      飞利浦剃须刀具有薄形刀头，其狭缝用于剃除较长的胡须，圆孔则捕捉和剃除较短的须茬。

      舒适的剃须刀头

      舒适的剃须刀头

      这些飞利浦剃须刀头采用呵护肌肤的轮廓设计，令触感顺滑流畅，带来舒适的剃须体验。

      与 AT&T Williams 车队紧密合作设计而成

      这款 F1 剃须刀是我们与 AT&T Williams 车队合作设计的杰作。

      技术规格

      • 剃须性能

        剃须系统
        • 准确切剃系统
        • 升级双层刀片技术
        智能贴合
        • 弹性贴面系统
        • 独立浮动刀头
        亲肤
        舒适的剃须刀头

      • 操作简易

        显示屏
        • 电池电量充足指示灯
        • 电池电量不足指示灯
        • 充电指示灯
        充电
        有线/无线
        充电
        1 小时
        剃须时间
        10 天
        清洁
        水洗设计

      • 设计

        表面处理
        金属涂层

      • 附件

        维护
        • 清洁刷
        • 保护盖

      • 功率

        使用时间
        30  分钟

      • 服务

        替换刀头
        每 2 年更换一次 HQ8 剃须刀头

      包装盒内物品：

      包装盒中的其他物品

      • 清洁刷
      • 保护盖

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