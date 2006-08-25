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    Shaver series 3000 电动剃须刀

    HQ8160/16

    剃须更迅速、更贴面

    先进的 Speed-XL 极速剃须刀头增加了多达 50% 的剃须面积*，剃须更迅速、更贴面。*与标准旋转式剃须刀头相比。

    官方建议零售价: ￥1,611.00

    Shaver series 3000 电动剃须刀

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    Speed-XL 快速剃须刀头，剃须既快速又贴面

    带有三圈独立切剃装置的刀头，与传统旋转式剃须刀头相比增加了 50% 的剃须面积，给您带来既快速又贴面的剃须感受。*

    准确切剃系统

    准确切剃系统

    剃须刀具有超薄刀头，其狭缝用于剃除较长的胡须，圆孔可捕捉到哪怕再短的胡茬。

    升级双层刀片技术

    升级双层刀片技术

    此款电动剃须刀的双层刀片系统可将须发提起，从肤下将须发舒服地剃掉。

    弹性贴面系统

    弹性贴面系统

    根据您的面部和颈部曲线自动调节剃须角度。

    独立浮动刀头

    独立浮动刀头

    飞利浦剃须刀的锋利刀片紧致贴合肌肤，可带来绝佳的贴面效果。

    可水洗剃须刀

    可水洗剃须刀

    剃须刀具有防水设计，可在自来水龙头下轻松冲洗。

    充电和连接电源线均可使用

    充电和连接电源线均可使用

    技术规格

    • 附件

      底座
      充电座
      维护
      • 清洁刷
      • 保护盖
      收纳盒
      柔软的便携袋

    • 设计

      表面处理
      • 铬合金显示屏
      • 金属涂层
      • 多功能铬合金显示屏

    • 剃须性能

      智能贴合
      • 弹性贴面系统
      • 独立浮动刀头
      剃须系统
      • 准确切剃系统
      • 升级双层刀片技术
      卷发造型
      准确修剪器

    • 操作简易

      充电
      • 充电式设计
      • 快速充电
      • 有线
      清洁
      水洗设计
      显示屏
      • 电池电量充足指示灯
      • 电池电量不足指示灯
      • 充电指示灯
      充电
      1 小时
      剃须时间
      18 天

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