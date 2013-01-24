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Shaver series 3000

电动剃须刀

HQ8200/17
  • 快速、贴面、高效。 快速、贴面、高效。 快速、贴面、高效。
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    Shaver series 3000 电动剃须刀

    HQ8200/17

    快速、贴面、高效。

    这款飞利浦电动剃须刀的 Speed-XL 极速剃须刀头带有三圈独立切剃装置，与传统旋转式剃须刀头相比增加了 50% 的剃须面积

    Shaver series 3000 电动剃须刀

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        • 极速剃须刀头
        • 准确切剃系统
        • 升级双层刀片技术
        智能贴合
        • SmartTouch 面部轮廓跟踪系统
        • 弹性贴面系统
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      • 操作简易

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        水洗设计

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        旅行软袋
        柔软的便携袋
        维护
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      • 服务

        替换刀头
        每年使用 HQ9 更换一次

      包装盒内物品：

      包装盒中的其他物品

      • 电源线
      • 保护盖
      • 旅行盒
      • 用户手册

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