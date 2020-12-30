Shaver series 3000 电动剃须刀
快速、贴面、高效。
这款飞利浦电动剃须刀的 Speed-XL 极速剃须刀头带有三圈独立切剃装置，与传统旋转式剃须刀头相比增加了 50% 的剃须面积
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
SmartTouch 面部轮廓跟踪系统：快速高效的剃须体验
3 个剃须刀头始终与您的皮肤保持紧密接触，给您带来快速高效的剃须感受。
快速清洗，内侧具有抗菌涂层
剃须刀头部件内侧具有抗菌涂层，确保剃须刀的冲洗清洁可以在瞬间完成。
准确切剃系统
剃须刀具有超薄刀头，其狭缝用于剃除较长的胡须，圆孔可捕捉到哪怕再短的胡茬。
升级双层刀片技术
此款电动剃须刀的双层刀片系统可将须发提起，从肤下将须发舒服地剃掉。
弹性贴面系统
根据您的面部和颈部曲线自动调节剃须角度。
技术规格
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附件
- 维护
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保护盖
- 收纳盒
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柔软的便携袋
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设计
- 表面处理
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金属涂层
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服务
- 替换刀头
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每年使用 HQ9 更换一次
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剃须性能
- 智能贴合
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SmartTouch 面部轮廓跟踪系统
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弹性贴面系统
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独立浮动刀头
- 剃须系统
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- 卷发造型
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准确修剪器
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操作简易
- 充电
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有线
- 清洁
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水洗设计
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