包装盒中的其他物品
- 电源线
- 保护盖
- 旅行盒
- 用户手册
快速、贴面、高效。
这款飞利浦电动剃须刀的 Speed-XL 极速剃须刀头带有三圈独立切剃装置，与传统旋转式剃须刀头相比增加了 50% 的剃须面积
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
快速、贴面、高效。
这款飞利浦电动剃须刀的 Speed-XL 极速剃须刀头带有三圈独立切剃装置，与传统旋转式剃须刀头相比增加了 50% 的剃须面积
快速、贴面、高效。
这款飞利浦电动剃须刀的 Speed-XL 极速剃须刀头带有三圈独立切剃装置，与传统旋转式剃须刀头相比增加了 50% 的剃须面积
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
快速、贴面、高效。
这款飞利浦电动剃须刀的 Speed-XL 极速剃须刀头带有三圈独立切剃装置，与传统旋转式剃须刀头相比增加了 50% 的剃须面积
带有三圈独立切剃装置的刀头，与传统旋转式剃须刀头相比增加了 50% 的剃须面积，给您带来既快速又贴面的剃须感受。*
3 个剃须刀头始终与您的皮肤保持紧密接触，给您带来快速高效的剃须感受。
剃须刀头部件内侧具有抗菌涂层，确保剃须刀的冲洗清洁可以在瞬间完成。
剃须刀具有超薄刀头，其狭缝用于剃除较长的胡须，圆孔可捕捉到哪怕再短的胡茬。
此款电动剃须刀的双层刀片系统可将须发提起，从肤下将须发舒服地剃掉。
根据您的面部和颈部曲线自动调节剃须角度。
剃须性能
操作简易
设计
附件
服务