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  • 快速、贴面、高效。 快速、贴面、高效。 快速、贴面、高效。

    Shaver series 3000 电动剃须刀

    HQ8270/17

    快速、贴面、高效。

    这款飞利浦电动剃须刀带有三圈独立的 Speed-XL 极速剃须刀头，增加了 50% 的剃须面积，带给您既迅速又贴面的剃须感受。

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    Shaver series 3000 电动剃须刀

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    SmartTouch 面部轮廓跟踪系统：快速高效的剃须体验

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    3 个剃须刀头始终与您的皮肤保持紧密接触，给您带来快速高效的剃须感受。

    快速清洗，内侧具有抗菌涂层

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    剃须刀头部件内侧具有抗菌涂层，确保剃须刀的冲洗清洁可以在瞬间完成。

    准确切剃系统

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    剃须刀具有超薄刀头，其狭缝用于剃除较长的胡须，圆孔可捕捉到哪怕再短的胡茬。

    升级双层刀片技术

    升级双层刀片技术

    此款电动剃须刀的双层刀片系统可将须发提起，从肤下将须发舒服地剃掉。

    弹性贴面系统

    弹性贴面系统

    根据您的面部和颈部曲线自动调节剃须角度。

    高效能清洁系统

    高效能清洁系统

    使用高效能清洁系统自动清洁和润滑刀片。它也可以在每次使用后为电池进行充电。

    技术规格

    • 附件

      收纳盒
      柔软的便携袋
      维护
      • 清洁刷
      • 保护盖
      底座
      充电座

    • 功率

      使用时间
      50  分钟

    • 设计

      表面处理
      • 金属涂层
      • 镜面涂料的显示屏

    • 服务

      替换刀头
      每 2 年更换一次 HQ9 剃须刀头

    • 剃须性能

      智能贴合
      • SmartTouch 面部轮廓跟踪系统
      • 弹性贴面系统
      • 独立浮动刀头
      剃须系统
      • 准确切剃系统
      • 升级双层刀片技术
      卷发造型
      准确修剪器

    • 操作简易

      显示屏
      旅行锁
      充电
      • 充电式设计
      • 有线/无线
      清洁
      水洗设计
      充电
      1 小时
      剃须时间
      17 天

    包装盒内物品：

    包装盒中的其他物品

    • 电源线
    • 充电座
    • 保护盖
    • 旅行盒
    • 清洁刷
    • 用户手册
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