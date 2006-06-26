剃须刀头
持久贴面剃须
您的刀片每年剃过的长度高出珠穆朗玛峰的高度... 49 倍！如此大的工作量，即使采用最好的材料，刀刃也会磨损。要保持刀片的最佳性能，请每两年更换一次剃须刀头。 查看所有优势
官方建议零售价: ￥139.00
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
持久贴面剃须
每 2 年更换一次剃须刀头，以便获得最佳效果
升级双层刀片剃须技术，采用双层刀片设计
飞利浦剃须刀的双层刀片系统：第一层刀片先将胡须提起，再由第二层刀片将其剃去，使剃须更贴面更舒适。
准确切剃系统
飞利浦剃须刀具有薄形刀头，其狭缝用于剃除较长的胡须，圆孔则捕捉和剃除较短的须茬。
舒适的剃须刀头
这些飞利浦剃须刀头采用呵护肌肤的轮廓设计，令触感顺滑流畅，带来舒适的剃须体验。
技术规格
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剃须刀头
- 适合产品型号
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HQ7100
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- 每个包装的剃须刀头数
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