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    剃须刀头

    HQ8/11

    持久贴面剃须

    您的刀片每年剃过的长度高出珠穆朗玛峰的高度... 49 倍！如此大的工作量，即使采用最好的材料，刀刃也会磨损。要保持刀片的最佳性能，请每两年更换一次剃须刀头。

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    官方建议零售价: ￥139.00

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    升级双层刀片剃须技术，采用双层刀片设计

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    准确切剃系统

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    飞利浦剃须刀具有薄形刀头，其狭缝用于剃除较长的胡须，圆孔则捕捉和剃除较短的须茬。

    舒适的剃须刀头

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    这些飞利浦剃须刀头采用呵护肌肤的轮廓设计，令触感顺滑流畅，带来舒适的剃须体验。

    技术规格

    • 剃须刀头

      适合产品型号
      • HQ7100
      • HQ7140
      • HQ7160
      • HQ7180
      • HQ7200
      • HQ7240
      • HQ7290
      • HQ8445
      • HQ8830
      • HQ8850
      • HQ8870
      • HQ8880
      • HQ8882
      • HQ8890
      • HQ8894
      每个包装的剃须刀头数
      1
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