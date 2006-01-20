搜索词

  • 深层贴面剃须 深层贴面剃须 深层贴面剃须

    SmartTouch-XL 电动剃须刀

    HQ9090

    深层贴面剃须

    对于追求完美的男士来说，这款 SmartTouch-XL [智速]系列剃须刀时尚版，将 Speed-XL 极速剃须刀头及独有的 SmartTouch 面部轮廓跟踪系统完美地结合在一起，给您带来快速、顺畅、贴面、舒畅的剃须享受。

    官方建议零售价: ￥1,095.00

    SmartTouch-XL 电动剃须刀

    相似产品

    See all 普通剃须刀

    深层贴面剃须

    贴面剃须，即使是难以触及的部位也能轻松剃净

    升级双层刀片技术

    升级双层刀片技术

    此款电动剃须刀的双层刀片系统可将须发提起，从肤下将须发舒服地剃掉。

    准确切剃系统

    准确切剃系统

    剃须刀具有超薄刀头，其狭缝用于剃除较长的胡须，圆孔可捕捉到哪怕再短的胡茬。

    可水洗剃须刀

    可水洗剃须刀

    剃须刀具有防水设计，可在自来水龙头下轻松冲洗。

    SmartTouch 面部轮廓跟踪系统：快速高效的剃须体验

    SmartTouch 面部轮廓跟踪系统：快速高效的剃须体验

    2 个剃须刀头始终与您的皮肤保持紧密接触，给您带来快速高效的剃须感受。

    Speed-XL 极速剃须刀头：剃须既快速又贴面

    Speed-XL 极速剃须刀头：剃须既快速又贴面

    带有三圈独立切剃装置的刀头，*与传统旋转式剃须刀头相比增加了 50% 的剃须面积，给您带来既快速又贴面的剃须感受。

    独立浮动刀头

    让刀片更贴近您的皮肤，剃须更舒适贴面。

    弹性贴面系统

    根据您的面部和颈部曲线自动调节剃须角度，让剃须更灵活顺畅。

    技术规格

    • 附件

      维护
      清洁刷
      收纳盒
      精美旅行软袋
      底座
      浴室用支架

    • 设计

      表面处理
      • 金属涂层
      • 多功能铬合金显示屏

    • 服务

      替换刀头
      每 2 年更换一次 HQ9 剃须刀头

    • 剃须性能

      剃须系统
      • 准确切剃系统
      • 升级双层刀片技术
      智能贴合
      • SmartTouch 面部轮廓跟踪系统
      • 弹性贴面系统
      • 独立浮动刀头

    • 操作简易

      显示屏
      • 电池电量充足指示灯
      • 电池电量不足指示灯
      • 充电指示灯
      • 更换刀头提示灯
      • 旅行锁
      清洁
      • 水洗设计
      • 清洁指示灯
      充电
      • 有线/无线
      • 快速充电
      充电
      1 小时
      剃须时间
      26 天

    Badge-D2C

    获取此产品的支持

    查找产品提示、常见问题解答、用户手册以及安全与合规信息。

    推荐产品

    最近查看的产品

    最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。