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SmartTouch-XL

电动剃须刀

HQ9090
  • 深层贴面剃须 深层贴面剃须 深层贴面剃须
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    SmartTouch-XL 电动剃须刀

    HQ9090

    深层贴面剃须

    对于追求完美的男士来说，这款 SmartTouch-XL [智速]系列剃须刀时尚版，将 Speed-XL 极速剃须刀头及独有的 SmartTouch 面部轮廓跟踪系统完美地结合在一起，给您带来快速、顺畅、贴面、舒畅的剃须享受。

    官方建议零售价: ￥1,095.00
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    深层贴面剃须

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      准确切剃系统

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      可水洗剃须刀

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      剃须刀具有防水设计，可在自来水龙头下轻松冲洗。

      SmartTouch 面部轮廓跟踪系统：快速高效的剃须体验

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      Speed-XL 极速剃须刀头：剃须既快速又贴面

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      独立浮动刀头

      让刀片更贴近您的皮肤，剃须更舒适贴面。

      弹性贴面系统

      根据您的面部和颈部曲线自动调节剃须角度，让剃须更灵活顺畅。

      技术规格

      • 剃须性能

        剃须系统
        • 准确切剃系统
        • 升级双层刀片技术
        智能贴合
        • SmartTouch 面部轮廓跟踪系统
        • 弹性贴面系统
        • 独立浮动刀头

      • 操作简易

        显示屏
        • 电池电量充足指示灯
        • 电池电量不足指示灯
        • 充电指示灯
        • 更换刀头提示灯
        • 旅行锁
        充电
        • 有线/无线
        • 快速充电
        充电
        1 小时
        剃须时间
        26 天
        清洁
        • 水洗设计
        • 清洁指示灯

      • 设计

        材料
        表面处理
        • 金属涂层
        • 多功能铬合金显示屏

      • 附件

        底座
        浴室用支架
        旅行软袋
        精美旅行软袋
        维护
        清洁刷

      • 服务

        替换刀头
        每 2 年更换一次 HQ9 剃须刀头

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