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深层贴面剃须
对于追求完美的男士来说，这款 SmartTouch-XL [智速]系列剃须刀时尚版，将 Speed-XL 极速剃须刀头及独有的 SmartTouch 面部轮廓跟踪系统完美地结合在一起，给您带来快速、顺畅、贴面、舒畅的剃须享受。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
此款电动剃须刀的双层刀片系统可将须发提起，从肤下将须发舒服地剃掉。
剃须刀具有超薄刀头，其狭缝用于剃除较长的胡须，圆孔可捕捉到哪怕再短的胡茬。
剃须刀具有防水设计，可在自来水龙头下轻松冲洗。
2 个剃须刀头始终与您的皮肤保持紧密接触，给您带来快速高效的剃须感受。
带有三圈独立切剃装置的刀头，*与传统旋转式剃须刀头相比增加了 50% 的剃须面积，给您带来既快速又贴面的剃须感受。
让刀片更贴近您的皮肤，剃须更舒适贴面。
根据您的面部和颈部曲线自动调节剃须角度，让剃须更灵活顺畅。
附件
设计
服务
剃须性能
操作简易
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