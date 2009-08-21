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清爽、洁净的剃须，成功更有理由
飞利浦 900 系列可水洗双刀头电动剃须刀将独立浮动刀头与飞利浦独特的弹性贴面技术相结合，确保您享受清爽洁净的剃须效果，每天保持最佳形象。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
独立浮动刀头可确保与皮肤之间的舒适接触，弹性贴面系统可根据面部和颈部的曲线自动调整角度。
飞利浦剃须刀的双层刀片系统：第一层刀片先将胡须提起，再由第二层刀片将其剃去，使剃须贴面舒适。
每次使用时刀片会自动研磨，这可确保剃须始终洁净、贴面。
触感柔软的纤巧手柄带有棱纹，抓握起来非常舒适，操控自如。
飞利浦剃须刀具有防水设计，可方便地在自来水龙头下冲洗。
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