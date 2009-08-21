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  • 清爽、洁净的剃须，成功更有理由 清爽、洁净的剃须，成功更有理由 清爽、洁净的剃须，成功更有理由

    电动剃须刀

    HQ914

    清爽、洁净的剃须，成功更有理由

    飞利浦 900 系列可水洗双刀头电动剃须刀将独立浮动刀头与飞利浦独特的弹性贴面技术相结合，确保您享受清爽洁净的剃须效果，每天保持最佳形象。

    查看所有优势

    官方建议零售价: ￥297.00

    电动剃须刀

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    清爽、洁净的剃须，成功更有理由

    • 升级双层刀片技术
    独立浮动刀头 + 弹性贴面

    独立浮动刀头 + 弹性贴面

    独立浮动刀头可确保与皮肤之间的舒适接触，弹性贴面系统可根据面部和颈部的曲线自动调整角度。

    升级双层刀片剃须技术，采用双层刀片设计

    升级双层刀片剃须技术，采用双层刀片设计

    飞利浦剃须刀的双层刀片系统：第一层刀片先将胡须提起，再由第二层刀片将其剃去，使剃须贴面舒适。

    自动研磨刀片

    自动研磨刀片

    每次使用时刀片会自动研磨，这可确保剃须始终洁净、贴面。

    防滑手柄

    防滑手柄

    触感柔软的纤巧手柄带有棱纹，抓握起来非常舒适，操控自如。

    可水洗剃须刀

    可水洗剃须刀

    飞利浦剃须刀具有防水设计，可方便地在自来水龙头下冲洗。

    技术规格

    • 剃须刀头

      升级双层刀片技术
      Y

    • 附件

      维护
      • 清洁刷
      • 保护盖

    • 设计

      表面处理
      金属涂层

    • 剃须性能

      亲肤
      舒适的剃须刀头
      智能贴合
      • 弹性贴面系统
      • 独立浮动刀头
      剃须系统
      升级双层刀片技术

    • 操作简易

      清洁
      水洗设计
      充电
      剃须：仅限无线剃须
      显示屏
      • 电池电量充足指示灯
      • 电池电量不足指示灯
      充电
      8 小时
      剃须时间
      30 分钟

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