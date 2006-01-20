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飞利浦[睿锋]系列电动剃须刀，舒适贴面，即使下颚等难剃部位也能轻松剃净
SmartTouch-XL [智速]系列电须刀将创新的 Speed-XL 极速剃须刀头及独有的 SmartTouch 面部轮廓跟踪系统完美结合，为追求完美的男士提供贴面的剃须享受，即使是难以触及的部位也能轻松剃净。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
3 个剃须刀头始终与您的皮肤保持紧密接触，给您带来快速高效的剃须感受。
带有三圈独立切剃装置的刀头，与传统旋转式剃须刀头相比增加了 50% 的剃须面积，给您带来既快速又贴面的剃须感受。*
自我舒适度调节会根据您的皮肤类型调节剃须刀。选择“正常”档可快速、舒适贴面地剃须。选择“敏感”档可温和贴面剃须，使皮肤获得最大程度的舒适感受。
剃须刀具有超薄刀头，其狭缝用于剃除较长的胡须，圆孔可捕捉到哪怕再短的胡茬。
此款电动剃须刀的双层刀片系统可将须发提起，从肤下将须发舒服地剃掉。
根据您的面部和颈部曲线自动调节剃须角度，让剃须更灵活顺畅。
飞利浦剃须刀的锋利刀片紧致贴合肌肤，可带来绝佳的贴面效果。
使用高效能清洁系统自动清洁和润滑刀片。它也可以在每次使用后为电池进行充电。
附件
设计
剃须性能
操作简易
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