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  • 飞利浦[睿锋]系列电动剃须刀，舒适贴面，即使下颚等难剃部位也能轻松剃净 飞利浦[睿锋]系列电动剃须刀，舒适贴面，即使下颚等难剃部位也能轻松剃净 飞利浦[睿锋]系列电动剃须刀，舒适贴面，即使下颚等难剃部位也能轻松剃净

    SmartTouch-XL 电动剃须刀

    HQ9190CC

    飞利浦[睿锋]系列电动剃须刀，舒适贴面，即使下颚等难剃部位也能轻松剃净

    SmartTouch-XL [智速]系列电须刀将创新的 Speed-XL 极速剃须刀头及独有的 SmartTouch 面部轮廓跟踪系统完美结合，为追求完美的男士提供贴面的剃须享受，即使是难以触及的部位也能轻松剃净。

    官方建议零售价: ￥3,244.00

    SmartTouch-XL 电动剃须刀

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    SmartTouch 面部轮廓跟踪系统：快速高效的剃须体验

    SmartTouch 面部轮廓跟踪系统：快速高效的剃须体验

    3 个剃须刀头始终与您的皮肤保持紧密接触，给您带来快速高效的剃须感受。

    Speed-XL 快速剃须刀头，剃须既快速又贴面

    Speed-XL 快速剃须刀头，剃须既快速又贴面

    带有三圈独立切剃装置的刀头，与传统旋转式剃须刀头相比增加了 50% 的剃须面积，给您带来既快速又贴面的剃须感受。*

    自我舒适度调节，适合不同敏感度的皮肤

    自我舒适度调节，适合不同敏感度的皮肤

    自我舒适度调节会根据您的皮肤类型调节剃须刀。选择“正常”档可快速、舒适贴面地剃须。选择“敏感”档可温和贴面剃须，使皮肤获得最大程度的舒适感受。

    准确切剃系统

    准确切剃系统

    剃须刀具有超薄刀头，其狭缝用于剃除较长的胡须，圆孔可捕捉到哪怕再短的胡茬。

    升级双层刀片技术

    升级双层刀片技术

    此款电动剃须刀的双层刀片系统可将须发提起，从肤下将须发舒服地剃掉。

    弹性贴面系统

    弹性贴面系统

    根据您的面部和颈部曲线自动调节剃须角度，让剃须更灵活顺畅。

    独立浮动刀头

    独立浮动刀头

    飞利浦剃须刀的锋利刀片紧致贴合肌肤，可带来绝佳的贴面效果。

    高效能清洁系统

    高效能清洁系统

    使用高效能清洁系统自动清洁和润滑刀片。它也可以在每次使用后为电池进行充电。

    技术规格

    • 附件

      维护
      • 清洁刷
      • 保护盖
      收纳盒
      柔软的便携袋
      底座
      高效能清洁系统

    • 设计

      表面处理
      • 铬合金显示屏
      • 金属涂层
      • 多功能液晶显示屏

    • 剃须性能

      剃须系统
      • 准确切剃系统
      • 升级双层刀片技术
      智能贴合
      • SmartTouch 面部轮廓跟踪系统
      • 弹性贴面系统
      • 独立浮动刀头
      卷发造型
      准确修剪器

    • 操作简易

      显示屏
      • 电池电量充足指示灯
      • 电池电量不足指示灯
      • 充电指示灯
      • 更换刀头提示灯
      • 旅行锁
      清洁
      • 自动清洁系统
      • 水洗设计
      • 清洁指示灯
      充电
      • 有线/无线
      • 快速充电
      充电
      1 小时
      剃须时间
      10 天

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