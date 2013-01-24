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Viva Collection

榨汁机

HR1832/52
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    Viva Collection 榨汁机

    HR1832/52
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    多果汁。少忙乱。

    您所期待的榨汁机功能一应俱全 - 1 分钟内即可完成快速榨汁、清洁 - 紧凑的设计令体积减小一半！* 让您每一天都能轻松享受自制健康果汁的乐趣。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥289.00
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      多果汁。少忙乱。

      多功能小巧设计

      • 500 瓦
      • 快速清洁
      • 1.5升
      • 防滴漏功能
      透明果渣储藏罐，便于检查果渣情况

      透明果渣储藏罐，便于检查果渣情况

      享受真正的互动式榨汁体验。上盖和果渣储藏罐都是透明的，因此您可以看到水果和蔬菜的榨汁过程。您还可以直接看到何时储藏罐已满，此时请清空储藏罐。

      防滴漏功能有效防止果汁漏出

      防滴漏功能有效防止果汁漏出

      工作时，防滴漏功能可防止榨汁机滴漏。由于防滴漏出汁口可拆卸并且采用可用洗碗机清洗的材料，清洁起来轻松自如。只需轻松移动一下，便可防止果汁滴漏，保持台面清洁。

      所有可拆卸的部件都可用洗碗机安全清洗

      所有可拆卸的部件都可用洗碗机安全清洗

      所有可拆卸部件均可用洗碗机放心清洗，清洁轻松、快速。

      快速清洁技术

      快速清洁技术

      得益于快速清洁技术，飞利浦榨汁机的设计令清洁非常轻松。现在，可在 1 分钟内完成榨汁机的清洁，这都归功于集成式果渣储藏罐和光滑的表面。

      一站收集所有果渣，容易处理

      一站收集所有果渣，容易处理

      果渣将被集中收集在一处：飞利浦榨汁机的果渣储藏罐；您再也无需清理盖子等其他部件上的果渣了。其采用没有凹角和缝隙的圆形及光面设计，拿取果渣和清洗储藏罐容易。

      快速清洁滤网

      快速清洁滤网

      大量果渣纤维经常会卡住滤网，十分难以清洁。多亏了创新的快速清洁技术，滤网的所有表面都很光滑，这有助于您用普通海绵即可去除这些纤维。

      小巧型榨汁机在您的橱柜上触手可及

      小巧型榨汁机在您的橱柜上触手可及

      这款榨汁机只有一半的体积*，占据少量空间。您可以把它放在橱柜上或轻松存放起来。

      果蔬汁直接进入玻璃杯

      果蔬汁直接进入玻璃杯

      这款榨汁机允许您使用自己的玻璃杯（最高 12 厘米）。将其直接置于集成水龙头下，便可以开始接果汁了。

      一次榨出多达 1.5 升果汁

      一次榨出多达 1.5 升果汁

      一次可榨取多达 1.5 升果汁，而无需清空果渣储藏罐。

      表面光滑并易于清洁

      本榨汁机具有专门设计的圆润形状和光滑表面，有助于在水龙头下冲洗，易于清洁。

      技术规格

      • 设计规格

        颜色
        草绿色
        外壳材料
        ABS 塑料
        原料杯
        PP 塑料
        果渣储藏罐和推杆材料
        • ABS
        • SAN

      • 普通参数

        防滑底座
        Y
        安全夹板
        Y
        集成式电线储藏格
        Y
        单一优化速度
        适合所有水果
        产品功能
        预清洁

      • 技术规格

        功率
        500  瓦
        电压
        220/240  伏
        频率
        50/60  赫兹
        电线长度
        0.80  米
        果渣储藏罐
        1  升
        加料管直径
        55  毫米
        果汁杯容量
        500  毫升

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