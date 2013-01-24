多果汁。少忙乱。
您所期待的榨汁机功能一应俱全 - 1 分钟内即可完成快速榨汁、清洁 - 紧凑的设计令体积减小一半！* 让您每一天都能轻松享受自制健康果汁的乐趣。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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享受真正的互动式榨汁体验。上盖和果渣储藏罐都是透明的，因此您可以看到水果和蔬菜的榨汁过程。您还可以直接看到何时储藏罐已满，此时请清空储藏罐。
工作时，防滴漏功能可防止榨汁机滴漏。由于防滴漏出汁口可拆卸并且采用可用洗碗机清洗的材料，清洁起来轻松自如。只需轻松移动一下，便可防止果汁滴漏，保持台面清洁。
所有可拆卸部件均可用洗碗机放心清洗，清洁轻松、快速。
得益于快速清洁技术，飞利浦榨汁机的设计令清洁非常轻松。现在，可在 1 分钟内完成榨汁机的清洁，这都归功于集成式果渣储藏罐和光滑的表面。
果渣将被集中收集在一处：飞利浦榨汁机的果渣储藏罐；您再也无需清理盖子等其他部件上的果渣了。其采用没有凹角和缝隙的圆形及光面设计，拿取果渣和清洗储藏罐容易。
大量果渣纤维经常会卡住滤网，十分难以清洁。多亏了创新的快速清洁技术，滤网的所有表面都很光滑，这有助于您用普通海绵即可去除这些纤维。
这款榨汁机只有一半的体积*，占据少量空间。您可以把它放在橱柜上或轻松存放起来。
这款榨汁机允许您使用自己的玻璃杯（最高 12 厘米）。将其直接置于集成水龙头下，便可以开始接果汁了。
一次可榨取多达 1.5 升果汁，而无需清空果渣储藏罐。
本榨汁机具有专门设计的圆润形状和光滑表面，有助于在水龙头下冲洗，易于清洁。
设计规格
普通参数
技术规格