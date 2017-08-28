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    炫金系列 慢速螺旋压榨式原汁机

    HR1889/71

    每日健康营养 1分钟尽在掌握

    每日饮用健康果汁。飞利浦慢速螺旋压榨式原汁机是你的榨汁优选。此慢速原汁机具有大号加料管 - 因此，您可以对整个水果、蔬菜、绿叶蔬菜进行榨汁。只需 90 秒即可用水冲洗干净。

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    炫金系列 慢速螺旋压榨式原汁机

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    每日健康营养 1分钟尽在掌握

    每天轻松自制健康的果汁

    • 大号加料管，70 毫米
    • 在 90 秒内即可快速清洁
    • 轻松组装
    可拆卸部件还可用洗碗机清洗

    可拆卸部件还可用洗碗机清洗

    得益于我们的独特设计，您可快速组装并立即使用这款慢速螺旋压榨式原汁机。同时拆卸便捷、清洁迅速。所有可拆卸部件均可放入洗碗机清洗，让您在每日榨汁后的收拾更省心。

    可以对您喜爱的所有水果进行榨汁，甚至连石榴也能轻松搞定

    可以对您喜爱的所有水果进行榨汁，甚至连石榴也能轻松搞定

    从水果、蔬菜中萃取高达 80%* 的营养。亦是处理叶菜类的出色慢速原汁机。

    QuickClean 快速清洁技术，配备易清洁微孔滤网

    QuickClean 快速清洁技术，配备易清洁微孔滤网

    搭载 QuickClean 快速清洁技术（含易清洁微孔滤网）。所有部件均易于拆卸并冲洗。

    70 毫米宽口径加料管

    70 毫米宽口径加料管

    更省时，榨汁更快捷。大多数水果和蔬菜无需切块。只需将食材放入 70 毫米宽口径加料管，每天轻松补充营养。

    配备防滴漏功能，可保持台面洁净

    配备防滴漏功能，可保持台面洁净

    一体化的防滴漏设计，让您的厨房台面始终保持干净整洁。

    使用菜单、技巧和灵感榨汁

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    下载 HomeID，探索新意想法和技巧，让您的榨汁机发挥最大功效。健康食品从未如此美妙，以简单且美味的方式为家人烹制各类喜爱美食。您定会喜欢 HomeID 提供的食品制作手册，轻松制作清爽果汁和蔬菜汁，以及自制杏仁奶等美味。

    技术规格

    • 普通参数

      主要材料
      塑料
      产品类型
      慢速螺旋压榨式原汁机
      防滑底座
      接口
      不适用
      电线长度
      1.05 米
      可用洗碗机清洗的部件
      杯材料
      塑料
      刀片材料
      金属
      每分钟转速 (RPM)
      100
      暂动功能
      /
      刀片可分离
      保修
      欧盟符合性声明

    • 技术规格

      功率
      150 瓦
      电压
      220-240 伏
      频率
      50/60Hz
      电池产品

    • 安全功能

      刀片自动停止

    • 重量和尺寸

      产品长度
      361.7 毫米
      产品宽度
      136.5 毫米
      产品高度
      360.9 毫米
      产品净重
      4.4 公斤
      包装长度
      440 米
      包装宽度
      185 毫米
      包装高度
      395 毫米
      包装重量
      5.8 公斤

    • 原产地

      产地
      中国

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