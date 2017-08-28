炫金系列 慢速螺旋压榨式原汁机
每日健康营养 1分钟尽在掌握
每日饮用健康果汁。飞利浦慢速螺旋压榨式原汁机是你的榨汁优选。此慢速原汁机具有大号加料管 - 因此，您可以对整个水果、蔬菜、绿叶蔬菜进行榨汁。只需 90 秒即可用水冲洗干净。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
每日健康营养 1分钟尽在掌握
每天轻松自制健康的果汁
- 大号加料管，70 毫米
- 在 90 秒内即可快速清洁
- 轻松组装
可拆卸部件还可用洗碗机清洗
得益于我们的独特设计，您可快速组装并立即使用这款慢速螺旋压榨式原汁机。同时拆卸便捷、清洁迅速。所有可拆卸部件均可放入洗碗机清洗，让您在每日榨汁后的收拾更省心。
可以对您喜爱的所有水果进行榨汁，甚至连石榴也能轻松搞定
从水果、蔬菜中萃取高达 80%* 的营养。亦是处理叶菜类的出色慢速原汁机。
QuickClean 快速清洁技术，配备易清洁微孔滤网
搭载 QuickClean 快速清洁技术（含易清洁微孔滤网）。所有部件均易于拆卸并冲洗。
70 毫米宽口径加料管
更省时，榨汁更快捷。大多数水果和蔬菜无需切块。只需将食材放入 70 毫米宽口径加料管，每天轻松补充营养。
配备防滴漏功能，可保持台面洁净
一体化的防滴漏设计，让您的厨房台面始终保持干净整洁。
使用菜单、技巧和灵感榨汁
下载 HomeID，探索新意想法和技巧，让您的榨汁机发挥最大功效。健康食品从未如此美妙，以简单且美味的方式为家人烹制各类喜爱美食。您定会喜欢 HomeID 提供的食品制作手册，轻松制作清爽果汁和蔬菜汁，以及自制杏仁奶等美味。
技术规格
-
普通参数
- 主要材料
-
塑料
- 产品类型
-
慢速螺旋压榨式原汁机
- 防滑底座
-
是
- 接口
-
不适用
- 电线长度
-
1.05 米
- 可用洗碗机清洗的部件
-
是
- 杯材料
-
塑料
- 刀片材料
-
金属
- 每分钟转速 (RPM)
-
100
- 暂动功能
-
/
- 刀片可分离
-
否
- 保修
-
是
- 欧盟符合性声明
-
是
-
技术规格
- 功率
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150 瓦
- 电压
-
220-240 伏
- 频率
-
50/60Hz
- 电池产品
-
否
-
安全功能
- 刀片自动停止
-
是
-
重量和尺寸
- 产品长度
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361.7 毫米
- 产品宽度
-
136.5 毫米
- 产品高度
-
360.9 毫米
- 产品净重
-
4.4 公斤
- 包装长度
-
440 米
- 包装宽度
-
185 毫米
- 包装高度
-
395 毫米
- 包装重量
-
5.8 公斤
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原产地
- 产地
-
中国
- 内部测试基于每 1000 克葡萄、苹果、黑莓、草莓、西红柿、西瓜、橘子和石榴。
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