将叶子、蔬菜和坚果榨成饮料

叶子和蔬菜富含纤维，也是制作健康蔬菜汁的极佳原料，而且均可以用这款榨汁机进行加工。通过破壁微榨技术可将小麦草、菠菜及很多其他重要的健康添加剂榨入日常饮用的果汁中。您甚至可以使用某类坚果制作饮品，如用杏仁制作杏仁奶。