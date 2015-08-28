水果和蔬菜具有数千个包含汁液、维生素和其他重要营养的细胞。飞利浦创新的破壁微榨技术旨在打开细胞，榨取您喜爱的原料中的营养美味，帮助您将多达 90%* 的水果榨入杯中，而丝毫不会浪费。
制作美味健康的软质水果汁和硬质蔬菜汁。您可以将所有喜爱的原料一起榨汁，用本产品甚至可以对那些通常难以榨汁的特殊淀粉原料进行榨汁，如香蕉和芒果。</
叶子和蔬菜富含纤维，也是制作健康蔬菜汁的极佳原料，而且均可以用这款榨汁机进行加工。通过破壁微榨技术可将小麦草、菠菜及很多其他重要的健康添加剂榨入日常饮用的果汁中。您甚至可以使用某类坚果制作饮品，如用杏仁制作杏仁奶。
预清洁功能是一种特殊程序，可在清洁产品的同时榨尽每一滴汁液。这将有助于获得水果和蔬菜中的理想美味营养并避免在清洁过程中浪费宝贵的果蔬汁。
这款榨汁机采用轻松拆卸设计并配有无边部件，仅用自来水便可以快速清洁。因为部件没有锐边，瞬间即可冲掉蔬菜的纤维或颗粒。
我们出众的无滤网设计去掉了多余部件，让汁液可以通过过滤器无缝流入杯中，轻松清洁，无需任何刷子。
完全集成的防滴漏功能让您可以在榨汁环节之间停下来，始终保持台面清洁。只需推动榨汁出口底部，汁液即可停止流出，不会弄湿手指。
LED 指示灯可在操作该榨汁机时提供反馈。重新装配后，您会知道产品何时准备好再次榨汁或是否仍需使部件正确就位。时刻为您的安全着想。
11 厘米宽的优化设计使您可以将榨汁机始终放在台面上，随时可以榨汁。完全集成式设计，存放及使用时占用很小的工作空间，榨汁时无需任何外部隔间。
榨出的果蔬汁直接入杯，您可以根据家庭成员的口味量身定制每杯饮料，避免使用和清洁多余的部件，保持台面洁净。
甄选食谱和原料是榨汁体验中的重要环节。本手册中提供了 40 种丰富有趣的食谱，为您提供全面指导，帮助您获得这些食谱的健康益处。
榨汁机上的托盘、推杆和果汁杯等所有较小的可拆卸部件均可存放在果渣储藏罐中。这样，您可以妥善存放所有部件，在下次榨汁时始终能找到它们。
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