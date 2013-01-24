畅享带纤维的新鲜果汁
FiberBoost 技术让您可以随意选择果汁口感，从清爽滤清果汁到增加 50%(根据2016年5月在飞利浦KLU KA I&D实验室，对比慢榨设置下的纤维量和快榨设置下的纤维量数据) 纤维的醇厚的果汁，通过按钮开关即可轻松选择。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
畅享带纤维的新鲜果汁
FiberBoost 技术让您可以随意选择果汁口感，从清爽滤清果汁到增加 50%(根据2016年5月在飞利浦KLU KA I&D实验室，对比慢榨设置下的纤维量和快榨设置下的纤维量数据) 纤维的醇厚的果汁，通过按钮开关即可轻松选择。 查看所有优势
FiberBoost 技术让您可以随意选择果汁口感，从清爽滤清果汁到增加 50% (根据2016年5月在飞利浦KLU KA I&D实验室，对比慢榨设置下的纤维量和快榨设置下的纤维量数据)纤维的醇厚的果汁，通过按钮开关即可轻松选择。智能控制恒定速度和滤网设计的特殊组合可增加或降低果汁中的纤维含量，根据个人爱好选择口感。
由于采用没有角落和缝隙的圆形形状，残余物被收集在果渣储藏罐中。
节省榨汁时间。大部分水果和蔬菜无需切块即可榨汁。只需将所有材料放进 80 毫米 XXL 号加料管，即可享受加倍营养每一天。
抛光滤网，轻松使用海绵清除残余物。
集成的防滴漏功能让您可以在榨汁环节之间停下来，从而保持台面洁净。只需转动软嘴即可开启防滴漏功能。
飞利浦预清洁功能允许您在制作不同果汁之间或榨汁后快速冲洗以清洁您的榨汁机。通过将水倒入推杆，流动喷出，从而冲掉多余的残留物。
马达具有较小的噪音和振动，可获得安静的榨汁体验。
榨汁机的设计考虑周全，让您可以简单、快捷地组装所有部件。
采用强劲的 1200 瓦马达，可轻松将纤维强韧的水果和蔬菜制成果汁。
一次可榨取多达 3 升果汁，而无需清空果渣储藏罐。
附件
原产地
普通参数
服务
可持续发展
技术规格
重量和尺寸
设计
表面处理