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Avance Collection

榨汁机

HR1922/20
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    Avance Collection 榨汁机

    HR1922/20
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    畅享带纤维的新鲜果汁

    FiberBoost 技术让您可以随意选择果汁口感，从清爽滤清果汁到增加 50%(根据2016年5月在飞利浦KLU KA I&D实验室，对比慢榨设置下的纤维量和快榨设置下的纤维量数据) 纤维的醇厚的果汁，通过按钮开关即可轻松选择。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥1,099.00

    Avance Collection 榨汁机

    畅享带纤维的新鲜果汁

    FiberBoost 技术让您可以随意选择果汁口感，从清爽滤清果汁到增加 50%(根据2016年5月在飞利浦KLU KA I&D实验室，对比慢榨设置下的纤维量和快榨设置下的纤维量数据) 纤维的醇厚的果汁，通过按钮开关即可轻松选择。 查看所有优势

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      畅享带纤维的新鲜果汁

      可选择附加 50%(根据2016年5月在飞利浦KLU KA I&D实验室，对比慢榨设置下的纤维量和快榨设置下的纤维量数据) 的纤维

      • FiberBoost 技术
      • 快速清洁
      • 3 升、XXL 号加料管
      • 1200 瓦
      FiberBoost 技术可提供附加 50%(根据2016年5月在飞利浦KLU KA I&D实验室，对比慢榨设置下的纤维量和快榨设置下的纤维量数据) 的纤维

      FiberBoost 技术可提供附加 50%(根据2016年5月在飞利浦KLU KA I&D实验室，对比慢榨设置下的纤维量和快榨设置下的纤维量数据) 的纤维

      FiberBoost 技术让您可以随意选择果汁口感，从清爽滤清果汁到增加 50% (根据2016年5月在飞利浦KLU KA I&D实验室，对比慢榨设置下的纤维量和快榨设置下的纤维量数据)纤维的醇厚的果汁，通过按钮开关即可轻松选择。智能控制恒定速度和滤网设计的特殊组合可增加或降低果汁中的纤维含量，根据个人爱好选择口感。

      果渣自然落入一个储藏罐中

      果渣自然落入一个储藏罐中

      由于采用没有角落和缝隙的圆形形状，残余物被收集在果渣储藏罐中。

      XXL 号加料管（80 毫米）

      XXL 号加料管（80 毫米）

      节省榨汁时间。大部分水果和蔬菜无需切块即可榨汁。只需将所有材料放进 80 毫米 XXL 号加料管，即可享受加倍营养每一天。

      易于清洁的滤网

      易于清洁的滤网

      抛光滤网，轻松使用海绵清除残余物。

      防滴漏，保持厨房清洁

      防滴漏，保持厨房清洁

      集成的防滴漏功能让您可以在榨汁环节之间停下来，从而保持台面洁净。只需转动软嘴即可开启防滴漏功能。

      只需注水即可进行快速预清洗

      只需注水即可进行快速预清洗

      飞利浦预清洁功能允许您在制作不同果汁之间或榨汁后快速冲洗以清洁您的榨汁机。通过将水倒入推杆，流动喷出，从而冲掉多余的残留物。

      安静体验

      安静体验

      马达具有较小的噪音和振动，可获得安静的榨汁体验。

      组装所有部件简单快捷

      组装所有部件简单快捷

      榨汁机的设计考虑周全，让您可以简单、快捷地组装所有部件。

      强劲的 1200 瓦马达

      采用强劲的 1200 瓦马达，可轻松将纤维强韧的水果和蔬菜制成果汁。

      一次榨出多达 3 升果汁

      一次可榨取多达 3 升果汁，而无需清空果渣储藏罐。

      技术规格

      • 附件

        随附
        • 美味食谱

      • 原产地

        原产地
        中国

      • 普通参数

        速度设置档数
        2
        产品功能
        • 可放心用洗碗机清洗
        • 集成式电线储藏格
        • 防滑底座
        • 快速清洁

      • 服务

        2 年全球保修

      • 可持续发展

        包装
        90% 以上均为可回收材料
        用户手册
        100%可回收纸

      • 技术规格

        蔬果盛载盆
        2.1  升
        电线长度
        1  米
        功率
        1200  瓦
        电压
        220-240  伏
        杯容量
        1  升

      • 重量和尺寸

        包装尺寸（长x宽x高）
        550 x 320 x 330  毫米
        产品尺寸（长 x 宽 x 高）
        296 x 250 x 432  毫米
        加料管直径
        80  毫米
        重量（含包装）
        4.7  千克

      • 设计

        颜色
        金属质感

      • 表面处理

        原料杯
        塑料
        机身材料
        金属

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