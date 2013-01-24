FiberBoost 技术可提供附加 50%(根据2016年5月在飞利浦KLU KA I&D实验室，对比慢榨设置下的纤维量和快榨设置下的纤维量数据) 的纤维

FiberBoost 技术让您可以随意选择果汁口感，从清爽滤清果汁到增加 50% (根据2016年5月在飞利浦KLU KA I&D实验室，对比慢榨设置下的纤维量和快榨设置下的纤维量数据)纤维的醇厚的果汁，通过按钮开关即可轻松选择。智能控制恒定速度和滤网设计的特殊组合可增加或降低果汁中的纤维含量，根据个人爱好选择口感。