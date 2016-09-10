FiberBoost 技术可使果汁纤维含量增加高达 50%

FiberBoost 技术让您一键选择喜爱的果汁口感：从清爽的纯净果汁，到纤维含量增加高达 50% 的浓郁果汁。该技术巧妙地结合了恒速智能控制和独特的滤网设计，可灵活调节果汁中的纤维含量，满足每个人的不同偏好。