Avance Collection 榨汁机
畅享带纤维的新鲜果汁
FiberBoost 技术让您可以随意选择果汁口感，从清爽滤清果汁到增加 50%(根据2016年5月在飞利浦KLU KA I&D实验室，对比慢榨设置下的纤维量和快榨设置下的纤维量数据 ) 纤维的醇厚的果汁，通过按钮开关即可轻松选择。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
畅享带纤维的新鲜果汁
可选择附加 50%(根据2016年5月在飞利浦KLU KA I&D实验室，对比慢榨设置下的纤维量和快榨设置下的纤维量数据 ) 的纤维
- FiberBoost 技术
- 快速清洁
- 3 升，超大进料口
- 1200 瓦
FiberBoost 技术可使果汁纤维含量增加高达 50%
FiberBoost 技术让您一键选择喜爱的果汁口感：从清爽的纯净果汁，到纤维含量增加高达 50% 的浓郁果汁。该技术巧妙地结合了恒速智能控制和独特的滤网设计，可灵活调节果汁中的纤维含量，满足每个人的不同偏好。
果渣自然汇入同一储藏罐
圆润无死角的内壁设计，使果渣集中收集到果渣储藏罐中。
超大进料口（80 毫米）
更省时，榨汁更快捷。大多数水果和蔬菜都无需为了放入榨汁机而切小。只需将它们整块投入 80 毫米的超大进料口，即可每天轻松补充营养。
易清洁滤网
抛光滤网易于清洁，用厨房海绵即可轻松清理残渣。
防滴漏功能，保持厨房台面洁净
内置防滴漏装置可在榨汁间隙暂停出汁，保持台面洁净。只需旋转壶嘴即可启用防滴漏功能。
只需注水即可进行快速预清洗
飞利浦独特的预清洁功能，可在更换口味之间或榨汁后快速冲洗榨汁机。将水倒入推杆，形成水柱冲洗，带走多余残渣。
更安静
新一代马达具备更低的噪音与振动，让榨汁过程更安静。
所有部件装配简单快捷
这款榨汁机经过精心设计，所有部件均可快速、轻松地完成组装。
强劲的 1200 瓦马达
强劲的 1200 瓦马达，可轻松榨取质地较硬的水果和蔬菜。
一次可榨取多达 3 升果汁
一次可榨取多达 3 升果汁，而无需清空果渣储藏罐。
技术规格
-
原产地
- 产地
-
中国
-
附件
- 随附
-
-
技术规格
- 电压
-
220-240
V
- 功率
-
1200
W
- 电线长度
-
1
m
- 杯容量
-
1
l
- 蔬果盛载盆
-
2.1
l
-
设计
- 颜色
-
金属
-
重量和尺寸
- 包装尺寸（长x宽x高）
-
550 x 320 x 330
mm
- 产品尺寸（长 x 宽 x 高）
-
296 x 250 x 432
mm
- 重量（含包装）
-
4.7
kg
- 加料管直径
-
80
mm
-
普通参数
- 产品功能
-
-
可放心用洗碗机清洗
-
集成式电线储藏格
-
防滑底座
-
快速清洁
- 速度设置档数
-
2
-
表面处理
- 机身材料
-
金属
- 原料杯
-
塑料
-
服务
- 2 年全球保修
-
是
-
可持续性
- 包装
-
90% 以上均为可回收材料
- 用户手册
-
100% 再生纸
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