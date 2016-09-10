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    Avance Collection 榨汁机

    HR1922/20

    畅享带纤维的新鲜果汁

    FiberBoost 技术让您可以随意选择果汁口感，从清爽滤清果汁到增加 50%(根据2016年5月在飞利浦KLU KA I&D实验室，对比慢榨设置下的纤维量和快榨设置下的纤维量数据 ) 纤维的醇厚的果汁，通过按钮开关即可轻松选择。

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    Avance Collection 榨汁机

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    畅享带纤维的新鲜果汁

    可选择附加 50%(根据2016年5月在飞利浦KLU KA I&D实验室，对比慢榨设置下的纤维量和快榨设置下的纤维量数据 ) 的纤维

    • FiberBoost 技术
    • 快速清洁
    • 3 升，超大进料口
    • 1200 瓦
    FiberBoost 技术可使果汁纤维含量增加高达 50%

    FiberBoost 技术可使果汁纤维含量增加高达 50%

    FiberBoost 技术让您一键选择喜爱的果汁口感：从清爽的纯净果汁，到纤维含量增加高达 50% 的浓郁果汁。该技术巧妙地结合了恒速智能控制和独特的滤网设计，可灵活调节果汁中的纤维含量，满足每个人的不同偏好。

    果渣自然汇入同一储藏罐

    果渣自然汇入同一储藏罐

    圆润无死角的内壁设计，使果渣集中收集到果渣储藏罐中。

    超大进料口（80 毫米）

    超大进料口（80 毫米）

    更省时，榨汁更快捷。大多数水果和蔬菜都无需为了放入榨汁机而切小。只需将它们整块投入 80 毫米的超大进料口，即可每天轻松补充营养。

    易清洁滤网

    易清洁滤网

    抛光滤网易于清洁，用厨房海绵即可轻松清理残渣。

    防滴漏功能，保持厨房台面洁净

    防滴漏功能，保持厨房台面洁净

    内置防滴漏装置可在榨汁间隙暂停出汁，保持台面洁净。只需旋转壶嘴即可启用防滴漏功能。

    只需注水即可进行快速预清洗

    只需注水即可进行快速预清洗

    飞利浦独特的预清洁功能，可在更换口味之间或榨汁后快速冲洗榨汁机。将水倒入推杆，形成水柱冲洗，带走多余残渣。

    更安静

    更安静

    新一代马达具备更低的噪音与振动，让榨汁过程更安静。

    所有部件装配简单快捷

    所有部件装配简单快捷

    这款榨汁机经过精心设计，所有部件均可快速、轻松地完成组装。

    强劲的 1200 瓦马达

    强劲的 1200 瓦马达，可轻松榨取质地较硬的水果和蔬菜。

    一次可榨取多达 3 升果汁

    一次可榨取多达 3 升果汁，而无需清空果渣储藏罐。

    技术规格

    • 原产地

      产地
      中国

    • 附件

      随附
      • 美味食谱手册

    • 技术规格

      电压
      220-240  V
      功率
      1200  W
      电线长度
      1  m
      杯容量
      1  l
      蔬果盛载盆
      2.1  l

    • 设计

      颜色
      金属

    • 重量和尺寸

      包装尺寸（长x宽x高）
      550 x 320 x 330  mm
      产品尺寸（长 x 宽 x 高）
      296 x 250 x 432  mm
      重量（含包装）
      4.7  kg
      加料管直径
      80  mm

    • 普通参数

      产品功能
      • 可放心用洗碗机清洗
      • 集成式电线储藏格
      • 防滑底座
      • 快速清洁
      速度设置档数
      2

    • 表面处理

      机身材料
      金属
      原料杯
      塑料

    • 服务

      2 年全球保修

    • 可持续性

      包装
      90% 以上均为可回收材料
      用户手册
      100% 再生纸

    Badge-D2C

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