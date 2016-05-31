水果和蔬菜具有数千个包含汁液、维生素和其他重要营养的细胞。飞利浦创新的破壁微榨技术旨在打开细胞，榨取您喜爱的原料中的营养美味，帮助您将多达 90%* 的水果榨入杯中，而丝毫不会浪费。
制作美味健康的软质水果汁和硬质蔬菜汁。您可以将所有喜爱的原料一起榨汁，用本产品甚至可以对那些通常难以榨汁的特殊淀粉原料进行榨汁，如香蕉和芒果。</
叶子和蔬菜富含纤维，也是制作健康蔬菜汁的极佳原料，而且均可以用这款榨汁机进行加工。通过破壁微榨技术可将小麦草、菠菜及很多其他重要的健康添加剂榨入日常饮用的果汁中。您甚至可以使用某类坚果制作饮品，如用杏仁制作杏仁奶。
这款榨汁机采用轻松拆卸设计并配有无边部件，仅用自来水便可以快速清洁。因为部件没有锐边，瞬间即可冲掉蔬菜的纤维或颗粒。
我们出众的无滤网设计去掉了多余部件，让汁液可以通过过滤器无缝流入杯中，轻松清洁，无需任何刷子。
完全集成的防滴漏功能让您可以在榨汁环节之间停下来，始终保持台面清洁。只需推动榨汁出口底部，汁液即可停止流出，不会弄湿手指。
LED 指示灯可在操作该榨汁机时提供反馈。重新装配后，您会知道产品何时准备好再次榨汁或是否仍需使部件正确就位。时刻为您的安全着想。
11 厘米宽的优化设计使您可以将榨汁机始终放在台面上，随时可以榨汁。完全集成式设计，存放及使用时占用很小的工作空间，榨汁时无需任何外部隔间。
榨出的果蔬汁直接入杯，您可以根据家庭成员的口味量身定制每杯饮料，避免使用和清洁多余的部件，保持台面洁净。
甄选食谱和原料是榨汁体验中的重要环节。本手册中提供了 40 种丰富有趣的食谱，为您提供全面指导，帮助您获得这些食谱的健康益处。
榨汁机上的托盘、推杆和果汁杯等所有较小的可拆卸部件均可存放在果渣储藏罐中。这样，您可以妥善存放所有部件，在下次榨汁时始终能找到它们。
专门设计的附件让您可以制作纯天然冰沙。有了此附件，您可以将冷冻水果制作成口感细滑的甜品尽情享用，而无需担心摄入过多热量。
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