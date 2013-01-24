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Avance Collection

慢速螺旋压榨式原汁机

HR1933/20
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    Avance Collection 慢速螺旋压榨式原汁机

    HR1933/20
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    将营养释放到杯中

    飞利浦破壁微榨技术旨在破除蔬果的细胞壁，榨取营养美味。可用于制作营养丰富的纯天然果汁冰沙，冲洗全部部件只需 1 分钟。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥2,499.00
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      将营养释放到杯中

      破壁微榨技术可榨取 90%* 的水果养分

      • 破壁微榨技术
      • 抛光金属银色
      • LED 反馈
      • 额外滤网
      破壁微榨技术可榨取 90%* 的水果养分

      破壁微榨技术可榨取 90%* 的水果养分

      水果和蔬菜具有数千个包含汁液、维生素和其他重要营养的细胞。飞利浦破壁微榨技术旨在打开细胞，榨取您喜爱的原料中的营养美味，帮助您将多达 90%* 的水果榨入杯中，而丝毫不会浪费。

      将所有喜爱的水果榨汁，包括香蕉和芒果

      将所有喜爱的水果榨汁，包括香蕉和芒果

      制作美味健康的软质水果汁和硬质蔬菜汁。您可以将所有喜爱的原料一起榨汁，用本产品甚至可以对那些通常难以榨汁的特殊淀粉原料进行榨汁，如香蕉和芒果。

      将叶子、蔬菜和坚果榨成饮料

      将叶子、蔬菜和坚果榨成饮料

      叶子和蔬菜富含纤维，也是制作健康蔬菜汁的原料，而且均可以用这款榨汁机进行加工。通过破壁微榨技术可将小麦草、菠菜及很多其他重要的健康添加剂榨入日常饮用的果汁中。您甚至可以使用某类坚果制作饮品，如用杏仁制作杏仁奶。

      轻松拆卸，一冲即净，无需任何厨具

      轻松拆卸，一冲即净，无需任何厨具

      这款榨汁机采用轻松拆卸设计并配有无边部件，仅用自来水便可以快速清洁。因为部件没有锐边，可方便冲掉蔬菜的纤维或颗粒。

      无滤网设计，1 分钟完成清洁

      无滤网设计，1 分钟完成清洁

      无滤网设计去掉了多余部件，让汁液可以通过过滤器无缝流入杯中，轻松清洁，无需任何刷子。

      创新的防滴漏功能，保持台面洁净

      创新的防滴漏功能，保持台面洁净

      完全集成的防滴漏功能让您可以在榨汁环节之间停下来，保持台面清洁。只需推动榨汁出口底部，汁液即可停止流出，不会弄湿手指。

      LED 指示灯提供重新装配反馈

      LED 指示灯提供重新装配反馈

      LED 指示灯可在操作该榨汁机时提供反馈。重新装配后，您会知道产品何时准备好再次榨汁或是否仍需使部件正确就位。时刻为您的安全着想。

      纤巧的榨汁机配有全集成部件

      纤巧的榨汁机配有全集成部件

      11 厘米宽的优化设计使您可以将榨汁机始终放在台面上，随时可以榨汁。完全集成式设计，存放及使用时占用很小的工作空间，榨汁时无需任何外部隔间。

      果蔬汁直接进入玻璃杯

      果蔬汁直接进入玻璃杯

      榨出的果蔬汁直接入杯，您可以根据家庭成员的口味量身定制每杯饮料，避免使用和清洁多余的部件，保持台面洁净。

      随附丰富有趣的调配手册

      随附丰富有趣的调配手册

      甄选食谱和原料是榨汁体验中的重要环节。本手册中提供了 40 种丰富有趣的食谱，为您提供全面指导，帮助您获得这些食谱的健康益处。

      果渣储藏罐可存放可拆卸部件

      果渣储藏罐可存放可拆卸部件

      榨汁机上的托盘、推杆和果汁杯等所有较小的可拆卸部件均可存放在果渣储藏罐中。这样，您可以妥善存放所有部件，在下次榨汁时能方便地找到它们。

      用天然原料制作成冰沙尽情享用，而无需担心摄入过多热量

      专门设计的附件让您可以制作纯天然冰沙。有了此附件，您可以将冷冻水果制作成口感细滑的甜品尽情享用，而无需担心摄入过多热量。

      技术规格

      • 附件

        随附
        • 过滤网
        • 美味食谱

      • 普通参数

        产品功能
        • 可放心用洗碗机清洗
        • 防滑底座
        • 开/关按键
        • 安全锁
        • 快速清洁

      • 设计

        颜色
        银色

      • 表面处理

        附件材料
        金属安全锁
        搅拌杯材料
        塑料
        机身材料
        塑料
        果渣容器材料
        塑料

      • 服务

        2 年全球保修
        Y

      • 可持续发展

        包装
        90% 以上均为可回收材料
        用户手册
        100%可回收纸

      • 技术规格

        搅拌杯容量
        1  升
        蔬果盛载盆
        1  升
        电线长度
        1  米
        频率
        50-60  赫兹
        功率
        200  瓦
        电压
        220-240  伏

      • 原产地

        原产地
        中国

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