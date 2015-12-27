Daily Collection 搅拌机
健康的冰昔、酱汁和碎冰，每日畅享
飞利浦为您提供这款可靠、耐用的搅拌机，它性能稳定，能够制作柔滑的冰昔、美味的酱汁、精细研磨的调味品以及碎冰。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
健康的冰昔、酱汁和碎冰，每日畅享
配备 450 瓦动力和马达过热保护
- 450 瓦
- 1 升塑料杯
- 4 瓣式不锈钢刀片
- 带研磨器
抗摔塑料杯体
加固型塑料搅拌杯，防摔耐用。搅拌杯总容量为 1.2 升，有效工作容量为 1 升。
4 瓣式不锈钢刀片
四翼不锈钢刀片，有效实现搅拌和混合。全新设计的刀片可搅打、切碎软硬食材，为您和家人调制细腻顺滑的冰沙与酱料。
直观的旋钮，操作简便
一键选择“搅拌功能”或“点动功能”
集成式电线储藏格
机身底部设有便捷的电线储藏格，节省收纳空间。
所有部件都可以用洗碗机来清洗
所有可拆卸部件均可放入洗碗机清洗。
具有马达过热保护功能
飞利浦搅拌机马达具有过热、过流双重保护，使用更安心
2 年全球保修
飞利浦对本产品提供 2 年保修，确保产品使用寿命，让您放心每天使用。
强劲的 450 瓦马达，确保细腻搅打效果
强劲的 450 瓦马达实现细腻搅打。无论是晨间冰沙、各式酱料，还是碎冰处理，从未如此轻松
1 档速度设定 + 点动模式，可处理冰块等各类软硬食材
1 档速度设定可实现强力搅拌，点动模式可碎冰。
舒适拇指握持杯柄
全新杯柄设计，设有拇指握持区，便于抓握与提拿。
研磨器可研磨多种食材
研磨器可研磨多种食材，例如香料、坚果、咖啡豆等。
技术规格
-
附件
- 随附
-
-
技术规格
- 功率
-
450
W
- 搅拌杯容量
-
1
l
-
设计
- 颜色
-
白色
-
普通参数
- 速度设置档数
-
1
- 产品功能
-
-
可放心用洗碗机清洗
-
集成式电线储藏格
-
防滑底座
-
暂动
-
表面处理
- 刀片材质
-
不锈钢
- 搅拌杯材料
-
塑料
-
服务
- 2 年全球保修
-
是
-
可持续性
- 包装
-
90% 以上均为可回收材料
- 用户手册
-
100% 再生纸
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。