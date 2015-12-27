搜索词

  • 健康的冰昔、酱汁和碎冰，每日畅享 健康的冰昔、酱汁和碎冰，每日畅享 健康的冰昔、酱汁和碎冰，每日畅享

    Daily Collection 搅拌机

    HR2056/00

    健康的冰昔、酱汁和碎冰，每日畅享

    飞利浦为您提供这款可靠、耐用的搅拌机，它性能稳定，能够制作柔滑的冰昔、美味的酱汁、精细研磨的调味品以及碎冰。

    查看所有优势

    Daily Collection 搅拌机

    相似产品

    See all 搅拌机

    健康的冰昔、酱汁和碎冰，每日畅享

    配备 450 瓦动力和马达过热保护

    • 450 瓦
    • 1 升塑料杯
    • 4 瓣式不锈钢刀片
    • 带研磨器
    抗摔塑料杯体

    抗摔塑料杯体

    加固型塑料搅拌杯，防摔耐用。搅拌杯总容量为 1.2 升，有效工作容量为 1 升。

    4 瓣式不锈钢刀片

    4 瓣式不锈钢刀片

    四翼不锈钢刀片，有效实现搅拌和混合。全新设计的刀片可搅打、切碎软硬食材，为您和家人调制细腻顺滑的冰沙与酱料。

    直观的旋钮，操作简便

    直观的旋钮，操作简便

    一键选择“搅拌功能”或“点动功能”

    集成式电线储藏格

    集成式电线储藏格

    机身底部设有便捷的电线储藏格，节省收纳空间。

    所有部件都可以用洗碗机来清洗

    所有部件都可以用洗碗机来清洗

    所有可拆卸部件均可放入洗碗机清洗。

    具有马达过热保护功能

    具有马达过热保护功能

    飞利浦搅拌机马达具有过热、过流双重保护，使用更安心

    2 年全球保修

    2 年全球保修

    飞利浦对本产品提供 2 年保修，确保产品使用寿命，让您放心每天使用。

    强劲的 450 瓦马达，确保细腻搅打效果

    强劲的 450 瓦马达，确保细腻搅打效果

    强劲的 450 瓦马达实现细腻搅打。无论是晨间冰沙、各式酱料，还是碎冰处理，从未如此轻松

    1 档速度设定 + 点动模式，可处理冰块等各类软硬食材

    1 档速度设定可实现强力搅拌，点动模式可碎冰。

    舒适拇指握持杯柄

    全新杯柄设计，设有拇指握持区，便于抓握与提拿。

    研磨器可研磨多种食材

    研磨器可研磨多种食材，例如香料、坚果、咖啡豆等。

    技术规格

    • 附件

      随附
      • 搅拌杯
      • 碾磨器

    • 技术规格

      功率
      450  W
      搅拌杯容量
      1  l

    • 设计

      颜色
      白色

    • 普通参数

      速度设置档数
      1
      产品功能
      • 可放心用洗碗机清洗
      • 集成式电线储藏格
      • 防滑底座
      • 暂动

    • 表面处理

      刀片材质
      不锈钢
      搅拌杯材料
      塑料

    • 服务

      2 年全球保修

    • 可持续性

      包装
      90% 以上均为可回收材料
      用户手册
      100% 再生纸

    Badge-D2C

    获取此产品的支持

    查找产品提示、常见问题解答、用户手册以及安全与合规信息。

    推荐产品

    最近查看的产品

    最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。