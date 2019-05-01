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  • 轻松萃取营养，全家的养生之道 轻松萃取营养，全家的养生之道 轻松萃取营养，全家的养生之道

    Viva Collection 高速加热破壁搅拌机

    HR2089/90

    轻松萃取营养，全家的养生之道

    这款多功能厨房设备让您在忙碌的日常生活中，轻松开启花样烹饪。借助 8 款预设程序，您可以准备从醇香豆浆到营养冰昔和米粥等多样冷热美食。

    查看所有优势

    Viva Collection 高速加热破壁搅拌机

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    轻松萃取营养，全家的养生之道

    冷热随心，8 款预设健康料理

    • 1200 瓦
    特殊的锯齿形刀片，带来细腻的搅拌效果

    特殊的锯齿形刀片，带来细腻的搅拌效果

    经过精心设计，呈现顺滑细腻的成品效果。

    预设清洁程序包含清洁工具

    预设清洁程序包含清洁工具

    预设清洁程序包含专门设计的清洁工具。

    搅拌速度可达 38.000 转/分，能够打破细胞壁

    高速加热破壁料理机的马达速度可达 38.000 转/分，能够打破细胞并从食材中释放出更多营养成分。

    1200 瓦的强劲马达

    1200 瓦的强劲马达，获得细腻的搅拌效果。

    烹饪功能

    带有烹饪功能，能够让您制作喜爱的热餐和饮料。

    8 个预设程序，让您轻松制作各种美餐

    无需任何烹饪技巧即可操作本机。它具有 8 个预设程序，您可以快速制作多种冷热餐食。

    蒸制功能包含蒸篮

    使用蒸篮轻松蒸制土豆、鸡蛋或鱼。

    预设定时器

    使用预设定时器可提前多达 12 小时计划您的用餐。

    数控界面

    数控操作界面方便操作

    安全保护系统

    当盖子和/或搅拌杯组装不正确时，搅拌器会关闭。

    技术规格

    • 原产地

      产地
      中国

    • 附件

      随附
      • 清洁工具
      • 搅拌杯
      • 量杯
      • 蒸盘/蒸篮

    • 技术规格

      功率
      1200  W
      电线长度
      1  m
      搅拌杯容量
      2  l
      RPM（最大）
      38.000  rpm
      搅拌杯加工容量（冷）
      1.75  l
      搅拌杯加工容量（热）
      1.4  l

    • 设计

      颜色
      黑色
      控制面板颜色
      黑色

    • 普通参数

      盖子类型
      可分离式
      产品功能
      • 自动关闭
      • 电线储藏格
      • 数字触摸屏
      • LED屏幕
      • 防滑底座
      • 开/关按键
      • 预设烹饪功能
      • 暂动
      • 安全锁
      • 温度控制
      • 时间控制
      • 变速
      • 电源指示灯
      速度设置档数
      10
      预设程序
      8

    • 表面处理

      机身材料
      塑料和不锈钢
      附件材料
      塑料和钢
      刀片材质
      不锈钢
      搅拌杯材料
      玻璃

    • 服务

      2 年全球保修

    • 可持续性

      包装
      90% 以上均为可回收材料
      用户手册
      100% 再生纸

    Badge-D2C

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