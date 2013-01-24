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Daily Collection

搅拌机

HR2105/90
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    Daily Collection 搅拌机

    HR2105/90
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    轻松制作新鲜冰昔和食品

    飞利浦 Daily 系列搅拌机具有 400 瓦马达、1.5 升容量搅拌杯以及 ProBlend 4 瓣式刀片组合，可为您制作奶昔和准备食物提供细腻的搅拌效果。轻松实现搅拌！ 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥349.00
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      具有大功率和锋利刀片

      • 400 瓦
      • 1.5 升玻璃杯
      • 2 档速度和暂动功能
      • ProBlend 4
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      优质玻璃杯可防刮花和异味

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      全新软嘴，方便倾倒

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      集成式电源线储藏

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      2 年保修

      2 年保修

      提供 2 年全球保修。

      技术规格

      • 设计规格

        颜色
        黑色
        搅拌杯材料
        钠钙玻璃
        外壳材料
        PP
        刀片材质
        不锈钢

      • 普通参数

        速度设置
        2 档和暂动
        电源线存储装置
        Y
        防滑底座
        Y

      • 技术规格

        功率
        400  瓦
        电压
        220-240伏
        频率
        50/60  赫兹
        搅拌杯容量
        1.5升
        有效容量
        1.25  升
        电线长度
        0.85  米

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