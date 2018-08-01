故障排除和维修 您的产品是否无法正常使用？请在此处查找解决方案。

选择主题 设备 功能 附件 性能 我的飞利浦意大利面条机漏水 搅拌叶片卡在我的飞利浦面条机中 搅拌叶片卡在我的飞利浦面条机中 搅拌叶片卡在我的飞利浦面条机中 不足/无面条从飞利浦面条机中出来 我的飞利浦面条机制作的意面易断 我的飞利浦面条机不工作/停止工作 显示更多功能 显示较少功能