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    3000 系列迷你搅拌机 飞利浦搅拌机

    HR2511/90

    外形小巧，功能强大

    飞利浦 3000 系列迷你搅拌机拥有持久强劲的马达，可让您轻松制作冰沙与酱汁。部件易于清洁，可在洗碗机内清洗，而且机身小巧紧凑，能够轻松放入橱柜中。

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    3000 系列迷你搅拌机 飞利浦搅拌机

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    外形小巧，功能强大

    制作丝滑冰沙与美味酱汁

    • 马达持久强劲
    • 外形小巧，便于存放
    • 快速清洁
    ProBlend 技术加持，畅享极致丝滑

    ProBlend 技术加持，畅享极致丝滑

    采用 ProBlend 技术，不仅拥有持久强劲的马达，更有锋利刀片与棱纹搅拌杯，可带来出色搅拌效果，确保成品细腻顺滑无颗粒感。

    配备持久强劲马达，轻松制作冰沙及更多美食

    配备持久强劲马达，轻松制作冰沙及更多美食

    ProBlend 马达持久而强劲，可均匀循环翻搅所有食材，实现更出色的搅拌效果，轻松制作出冰沙及更多美食。

    配备锋利刀片，轻松粉碎食材

    配备锋利刀片，轻松粉碎食材

    ProBlend 刀片非常锋利，可将食材粉碎成细小颗粒，为您带来细腻丝滑的饮品与酱汁。

    配备棱纹搅拌杯，循环和搅拌效果更出色

    配备棱纹搅拌杯，循环和搅拌效果更出色

    ProBlend 棱纹搅拌杯设有扰流筋，可持续将食材从杯壁引导至涡流中，实现更细腻的搅拌效果。

    两档速度设置，满足多种搅拌需求

    两档速度设置，满足多种搅拌需求

    一档转速适合搅拌柔软多汁的水果；如果要同时搅拌较硬的水果与冰块，可选择二档转速。

    持久耐用、性能可靠的搅拌机

    持久耐用、性能可靠的搅拌机

    这款全新搅拌机性能出色可靠，可让您全天畅享丝滑冰沙、浓稠酱汁、鲜榨果汁等各式美食。

    外形小巧，占用空间小且便于存放

    外形小巧，占用空间小且便于存放

    这款全新搅拌机外形小巧，不会占用厨房台面太多空间。现代感的外观设计与精致工艺使其为厨房增添清新格调，而且可拆卸部件更便于收纳。

    可在水龙头下冲洗，亦可放入洗碗机清洗

    可在水龙头下冲洗，亦可放入洗碗机清洗

    所有可拆卸部件均可轻松冲洗，而且可放心用洗碗机清洗。这些部件经得住日常洗涤，持久耐用。

    下载 HomeID 应用程序，探索更多美味食谱

    下载 HomeID 应用程序，探索更多美味食谱

    下载 HomeID 应用程序，探索如何使用这款全新搅拌机制作喜欢的饮品、餐食和零食，共有 200 多种创意食谱等您解锁。为了让您轻松畅享既健康又美味的料理，HomeID 应用程序会根据您喜爱的食物提供多种健康食谱供您选择。从巧克力甜点到营养满满的正餐，我们会竭力为您提供既健康又美味的食谱。

    秒速碾磨咖啡豆或香料

    秒速碾磨咖啡豆或香料

    配备碾磨扁平刀片，在家即可享用现磨咖啡与香料

    技术规格

    • 普通参数

      主要材料
      塑料
      产品类型
      搅拌机
      份量
      3 份冰沙
      防滑底座
      接口
      按钮
      电线长度
      大于 0.85 米
      电线储藏格
      技术
      ProBlend 技术
      可用洗碗机清洗的部件
      所有可拆卸部件
      容量级别指示灯
      杯材料
      塑料 (SAN)
      刀片材料
      不锈钢
      每分钟转速 (RPM)
      18000（刀片）
      不含双酚 A
      刀片可分离
      能碾碎冰块
      能搅拌热原料
      高达 60 °C
      食谱
      噪音级别（标准）
      低于 86 分贝
      互联网连接
      保修
      2 年全球保修
      自清洁功能

    • 技术规格

      功率
      350 瓦
      电压
      220-240 伏
      频率
      50-60 赫兹
      包装中的数量
      1
      电池产品

    • 兼容性

      随附附件 1
      研磨机

    • 安全功能

      安全认证
      CE

    • 重量和尺寸

      产品长度
      12.3 厘米
      产品宽度
      11.9 厘米
      产品高度
      35 厘米
      产品净重
      1375 克
      包装长度
      14.8 厘米
      包装宽度
      26 厘米
      包装高度
      23.2 厘米
      包装重量
      1832 克

    • 耐用性

      用户手册

    • 原产地

      产地
      中国

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