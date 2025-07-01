3000 系列迷你搅拌机 飞利浦搅拌机
外形小巧，功能强大
飞利浦 3000 系列迷你搅拌机拥有持久强劲的马达，可让您轻松制作冰沙与酱汁。部件易于清洁，可在洗碗机内清洗，而且机身小巧紧凑，能够轻松放入橱柜中。 查看所有优势
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ProBlend 技术加持，畅享极致丝滑
采用 ProBlend 技术，不仅拥有持久强劲的马达，更有锋利刀片与棱纹搅拌杯，可带来出色搅拌效果，确保成品细腻顺滑无颗粒感。
配备持久强劲马达，轻松制作冰沙及更多美食
ProBlend 马达持久而强劲，可均匀循环翻搅所有食材，实现更出色的搅拌效果，轻松制作出冰沙及更多美食。
配备锋利刀片，轻松粉碎食材
ProBlend 刀片非常锋利，可将食材粉碎成细小颗粒，为您带来细腻丝滑的饮品与酱汁。
配备棱纹搅拌杯，循环和搅拌效果更出色
ProBlend 棱纹搅拌杯设有扰流筋，可持续将食材从杯壁引导至涡流中，实现更细腻的搅拌效果。
两档速度设置，满足多种搅拌需求
一档转速适合搅拌柔软多汁的水果；如果要同时搅拌较硬的水果与冰块，可选择二档转速。
持久耐用、性能可靠的搅拌机
这款全新搅拌机性能出色可靠，可让您全天畅享丝滑冰沙、浓稠酱汁、鲜榨果汁等各式美食。
外形小巧，占用空间小且便于存放
这款全新搅拌机外形小巧，不会占用厨房台面太多空间。现代感的外观设计与精致工艺使其为厨房增添清新格调，而且可拆卸部件更便于收纳。
可在水龙头下冲洗，亦可放入洗碗机清洗
所有可拆卸部件均可轻松冲洗，而且可放心用洗碗机清洗。这些部件经得住日常洗涤，持久耐用。
下载 HomeID 应用程序，探索更多美味食谱
下载 HomeID 应用程序，探索如何使用这款全新搅拌机制作喜欢的饮品、餐食和零食，共有 200 多种创意食谱等您解锁。为了让您轻松畅享既健康又美味的料理，HomeID 应用程序会根据您喜爱的食物提供多种健康食谱供您选择。从巧克力甜点到营养满满的正餐，我们会竭力为您提供既健康又美味的食谱。
秒速碾磨咖啡豆或香料
配备碾磨扁平刀片，在家即可享用现磨咖啡与香料
技术规格
-
普通参数
- 主要材料
-
塑料
- 产品类型
-
搅拌机
- 份量
-
3 份冰沙
- 防滑底座
-
是
- 接口
-
按钮
- 电线长度
-
大于 0.85 米
- 电线储藏格
-
否
- 技术
-
ProBlend 技术
- 可用洗碗机清洗的部件
-
所有可拆卸部件
- 容量级别指示灯
-
是
- 杯材料
-
塑料 (SAN)
- 刀片材料
-
不锈钢
- 每分钟转速 (RPM)
-
18000（刀片）
- 不含双酚 A
-
是
- 刀片可分离
-
是
- 能碾碎冰块
-
是
- 能搅拌热原料
-
高达 60 °C
- 食谱
-
否
- 噪音级别（标准）
-
低于 86 分贝
- 互联网连接
-
否
- 保修
-
2 年全球保修
- 自清洁功能
-
否
-
技术规格
- 功率
-
350 瓦
- 电压
-
220-240 伏
- 频率
-
50-60 赫兹
- 包装中的数量
-
1
- 电池产品
-
否
-
兼容性
- 随附附件 1
-
研磨机
-
安全功能
- 安全认证
-
CE
-
重量和尺寸
- 产品长度
-
12.3 厘米
- 产品宽度
-
11.9 厘米
- 产品高度
-
35 厘米
- 产品净重
-
1375 克
- 包装长度
-
14.8 厘米
- 包装宽度
-
26 厘米
- 包装高度
-
23.2 厘米
- 包装重量
-
1832 克
-
耐用性
- 用户手册
-
是
-
原产地
- 产地
-
中国
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